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Как носить платье зимой и не замерзнуть: простые и доступные способы для каждой модницы

Смотрите фото (9)
Как носить платье зимой и не замерзнуть: простые и доступные способы для каждой модницы
13:40 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С этими простыми трюками вы сможете носить любимые платья в любую погоду!

  • 1

    Свитер с высоким горлом

    Чтобы чувствовать себя комфортно зимой в любимом платье на бретельках, сочетайте его с облегающим свитером с высоким горлом. Конечно, его нужно надевать под платье, чтобы не закрывать его фасон. Это не самый праздничный вариант, но он точно пригодится вам для стильных, неформальных вечеринок.

  • 2

    Шарф XXL

    Эта просто незаменимая вещь в мире стритстайла, а также замечательный вариант, чтобы согреться в зимние холода. Можно найти идеальный вариант шарфа под любое пальто. Кроме того, вам нужно носить его только на улице. Поэтому смело кутайтесь в шарф XXL, чтобы на мероприятии вы привлекали внимание своим ярким и стильным платьем.

  • 3

    Джинсы

    Если вы принимаете все тенденции, какими бы странными они ни были, то обратите внимание на этот образ: платье+джинсы. Это еще одна уличная комбинация, которая идеально подходит для дневной прогулки. Легкое шифоновое платье, светлые джинсы и теплая куртка – лучшее сочетание для любительниц платьев и стиля бохо.

  • 4

    Длинное платье

    Конечно, модницы больше любят короткие платья (их можно сочетать с плотными колготами, с высокими ботинками), но именно длинные платья – хороший вариант для зимней поры, ведь они полностью закрывают ноги. Вам будет очень комфортно и тепло, а особенно, если сочетать платья с плотными колготами, о которых мы уже упоминали.

  • 5

    Множество слоев

    Ну и традиционный, проверенный способ: не хотите замерзнуть, надевайте на себя кучу одежды. Возможно, вас немного напугает сочетание, как на фото, но, поверьте, не нужно часами подбирать вещи или покупать новые специально для такого образа. Просто достаньте любимые колготы, свитер, платье, шарф, шапку и стильный пуховик. Сочетайте множество трендовых вещей, чтобы избежать холода.

  • 6

    Свитер сверху и ботинки

    Можно носить свободный свитер поверх платья. Конечно, они должны быть в одной цветовой гамме. Этот трюк позволит вам чувствовать себя комфортно на улице, а в помещении просто снять свитер и остаться в красивом платье. Для этого случая нужно приобрести объемный простой свитер с высоким горлом.

  • 7

    Полностью закрытое тело

    Если хотите надеть платье, следите за тем, чтобы щиколотки, колени и шея не оставались открытыми. Эти части тела очень быстро охлаждаются, из-за чего вам становится холодно даже если вы в пуховике. Зимой всегда носите теплые колготы и даже носки, ведь это вопрос не только комфорта, но и здоровья.

  • 8

    Платья с длинным рукавом

    Если вы собираетесь приобрести новое платье для сезона осень-зима 2019/2020, то ищите платье из плотной материи с длинными рукавами (никакого шелка или шифона). Таким образом, вам не нужно будет дополнительно надевать свитер или шарф. Наденьте теплые колготы, платье и пальто. Стильный образ готов!

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Мода, Платье, Стиль, Зима, Как носить платье зимой.
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