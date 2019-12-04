Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)

1 Одним из главных цветов 2019 года, безусловно, является золотой.

2 Это по-настоящему праздничный оттенок, который преобразит даже самый простой, однотонный маникюр.

3 Но при этом очень важно соблюдать тонкую грань, чтобы он не выглядел безвкусно.

4 Каждая девушка, которая следит за модными тенденциями, должна хотя бы раз сделать именно такой дизайн. Причем вовсе не важно, в салоне или в домашних условиях. Главное, как вы планируете его сделать и что для этого понадобится.

5 Самый простой вариант создания модного золотого маникюра – использовать лак с блестками. Но учитывайте, что такие лаки могут иметь абсолютно разный эффект.

6 Чаще всего в магазинах можно увидеть золотой лак с шиммером. Он позволяет создать наиболее деликатное сияние, которое не будет выглядеть слишком вызывающе.

7 Кроме того, это отличный вариант в том случае, если вы планируете создавать образ с ярким или же слишком блестящим платьем. Ведь в целом все будет выглядеть максимально гармонично.

8 Перейдем непосредственно к ярким идеям золотого нейл-арта.

9 Мятно-белый маникюр миндаль средней длины с золотой фольгой и черными веточками на двух ногтях.

10 Бежевый с бордовым и золотистым маникюр на миндальные ногти средней длины с горизонтальной золотой полоской на безымянном пальце.

11 Черный с золотым маникюр на миндальные ногти средней длины с глиттером, лентами и наклейками.

12 Оранжевый маникюр с черной веточкой и золотой фольгой на безымянном пальце на короткие миндалевидные ногти.

13 Бежевый с серым и золотым осенний маникюр на короткие квадратные ногти с горизонтальными золотыми полосками и рисунками веточек.

14 Маникюр в розовых тонах на длинных квадратных ногтях с золотыми полосками и фольгой со стразами и жидким камнем.

15 Бежевый маникюр на короткие квадратные ногти с черными и золотыми вертикальными полосками и стразами-ромбами.

16 Черный с белым и золотым маникюр на короткие овальные ногти с горизонтальными и вертикальными черно-золотыми полосками.