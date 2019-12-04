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Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)
12:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Золотой маникюр - безусловный тренд дизайна ногтей.

  • 1

    Одним из главных цветов 2019 года, безусловно, является золотой.

  • 2

    Это по-настоящему праздничный оттенок, который преобразит даже самый простой, однотонный маникюр.

  • 3

    Но при этом очень важно соблюдать тонкую грань, чтобы он не выглядел безвкусно.

  • 4

    Каждая девушка, которая следит за модными тенденциями, должна хотя бы раз сделать именно такой дизайн. Причем вовсе не важно, в салоне или в домашних условиях. Главное, как вы планируете его сделать и что для этого понадобится.

  • 5

    Самый простой вариант создания модного золотого маникюра – использовать лак с блестками. Но учитывайте, что такие лаки могут иметь абсолютно разный эффект.

  • 6

    Чаще всего в магазинах можно увидеть золотой лак с шиммером. Он позволяет создать наиболее деликатное сияние, которое не будет выглядеть слишком вызывающе.

  • 7

    Кроме того, это отличный вариант в том случае, если вы планируете создавать образ с ярким или же слишком блестящим платьем. Ведь в целом все будет выглядеть максимально гармонично.

  • 8

    Перейдем непосредственно к ярким идеям золотого нейл-арта.

  • 9

    Мятно-белый маникюр миндаль средней длины с золотой фольгой и черными веточками на двух ногтях.

  • 10

    Бежевый с бордовым и золотистым маникюр на миндальные ногти средней длины с горизонтальной золотой полоской на безымянном пальце.

  • 11

    Черный с золотым маникюр на миндальные ногти средней длины с глиттером, лентами и наклейками.

  • 12

    Оранжевый маникюр с черной веточкой и золотой фольгой на безымянном пальце на короткие миндалевидные ногти.

  • 13

    Бежевый с серым и золотым осенний маникюр на короткие квадратные ногти с горизонтальными золотыми полосками и рисунками веточек.

  • 14

    Маникюр в розовых тонах на длинных квадратных ногтях с золотыми полосками и фольгой со стразами и жидким камнем.

  • 15

    Бежевый маникюр на короткие квадратные ногти с черными и золотыми вертикальными полосками и стразами-ромбами.

  • 16

    Черный с белым и золотым маникюр на короткие овальные ногти с горизонтальными и вертикальными черно-золотыми полосками.

  • 17

    Темно-зеленый маникюр на короткие квадратные ногти с золотым и изумрудным осенним дизайном на двух ногтях.

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