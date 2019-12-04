Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)

Одним из главных цветов 2019 года, безусловно, является золотой.
Это по-настоящему праздничный оттенок, который преобразит даже самый простой, однотонный маникюр.
Но при этом очень важно соблюдать тонкую грань, чтобы он не выглядел безвкусно.
Каждая девушка, которая следит за модными тенденциями, должна хотя бы раз сделать именно такой дизайн. Причем вовсе не важно, в салоне или в домашних условиях. Главное, как вы планируете его сделать и что для этого понадобится.
Самый простой вариант создания модного золотого маникюра – использовать лак с блестками. Но учитывайте, что такие лаки могут иметь абсолютно разный эффект.
Чаще всего в магазинах можно увидеть золотой лак с шиммером. Он позволяет создать наиболее деликатное сияние, которое не будет выглядеть слишком вызывающе.
Кроме того, это отличный вариант в том случае, если вы планируете создавать образ с ярким или же слишком блестящим платьем. Ведь в целом все будет выглядеть максимально гармонично.
Перейдем непосредственно к ярким идеям золотого нейл-арта.
Мятно-белый маникюр миндаль средней длины с золотой фольгой и черными веточками на двух ногтях.
Бежевый с бордовым и золотистым маникюр на миндальные ногти средней длины с горизонтальной золотой полоской на безымянном пальце.
Черный с золотым маникюр на миндальные ногти средней длины с глиттером, лентами и наклейками.
Оранжевый маникюр с черной веточкой и золотой фольгой на безымянном пальце на короткие миндалевидные ногти.
Бежевый с серым и золотым осенний маникюр на короткие квадратные ногти с горизонтальными золотыми полосками и рисунками веточек.
Маникюр в розовых тонах на длинных квадратных ногтях с золотыми полосками и фольгой со стразами и жидким камнем.
Бежевый маникюр на короткие квадратные ногти с черными и золотыми вертикальными полосками и стразами-ромбами.
Черный с белым и золотым маникюр на короткие овальные ногти с горизонтальными и вертикальными черно-золотыми полосками.
Темно-зеленый маникюр на короткие квадратные ногти с золотым и изумрудным осенним дизайном на двух ногтях.