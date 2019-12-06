Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)

1 Акцент на экзотике В моду возвращаются столь любимые многими модницами хищные принты. Смело покупайте обувь с леопардовым, змеиным или зебровым узором. Дополнительной изюминкой стала рельефная текстура. При этом дизайнеры отдают предпочтение экзотическим моделям с акцентами карамельного и ярко-красного цвета. Достаточно актуально, чтобы в одной паре обуви были скомбинированы разные фактуры, например, лак, кожа и замша. Стоит лишь придерживаться правила сочетания цветов между собой, а также смотреть, чтобы оттенков было не больше 3. Кроме того, такая обувь должна быть единственным ярким акцентом образа. Если не придерживаться монохромности в подборе одежды и сумки, можно получить излишне кричащий лук.

2 Каблук и носок: все внимание к деталям В этом сезоне дизайнеры не смогли сойтись в том, что же более модно, поэтому при подборе образа можно выбирать модели абсолютно разных форм. Носок может быть треугольным, округлым и даже квадратным. Что касается высоты и толщины колодки, то тут также каждая модница может найти что-то для себя. Популярной остается обувь на танкетке и низком ходу, а что касается шпильки — она является беспроигрышной классикой. В данном случае лучше всего подбирать сапоги, исходя из аспекта практичности и удобства. В условиях частых снегопадов и метелей шпилька явно уступает надежному низкому ходу. Кричащим писком моды стал прозрачный толстый каблук в сочетании с латексным верхом.