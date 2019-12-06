Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)

Акцент на экзотике
В моду возвращаются столь любимые многими модницами хищные принты. Смело покупайте обувь с леопардовым, змеиным или зебровым узором. Дополнительной изюминкой стала рельефная текстура. При этом дизайнеры отдают предпочтение экзотическим моделям с акцентами карамельного и ярко-красного цвета.
Достаточно актуально, чтобы в одной паре обуви были скомбинированы разные фактуры, например, лак, кожа и замша. Стоит лишь придерживаться правила сочетания цветов между собой, а также смотреть, чтобы оттенков было не больше 3. Кроме того, такая обувь должна быть единственным ярким акцентом образа. Если не придерживаться монохромности в подборе одежды и сумки, можно получить излишне кричащий лук.
Каблук и носок: все внимание к деталям
В этом сезоне дизайнеры не смогли сойтись в том, что же более модно, поэтому при подборе образа можно выбирать модели абсолютно разных форм. Носок может быть треугольным, округлым и даже квадратным. Что касается высоты и толщины колодки, то тут также каждая модница может найти что-то для себя. Популярной остается обувь на танкетке и низком ходу, а что касается шпильки — она является беспроигрышной классикой.
В данном случае лучше всего подбирать сапоги, исходя из аспекта практичности и удобства. В условиях частых снегопадов и метелей шпилька явно уступает надежному низкому ходу. Кричащим писком моды стал прозрачный толстый каблук в сочетании с латексным верхом.
Популярные оттенки и длина
Что касается цветовых решений, то наиболее популярными в этом сезоне станут такие тона: марсала, бордо, беж, а также синий и красный. Любительницы поэкспериментировать могут выбирать модели с металлическими заклепками и цепочками, что также выглядит очень стильно и оригинально.
Те, кто предпочитает сапоги-гармошки и так называемые ковбойские модели, могут радоваться, ведь эта обувь снова на пике популярности. Одно из ее преимуществ — это универсальность, ведь фасон «карандаш в стакане» подойдет женщинам как с худыми, так и полноватыми икрами. С длиной голенища можно экспериментировать: в моде остаются и длинные ботфорты, и сапоги до середины икры.