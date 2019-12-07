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Маникюр 2020: роскошный дизайн с втиркой (Фото)

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Маникюр 2020: роскошный дизайн с втиркой (Фото)
11:55 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Благодаря роскошному дизайну и необычной текстуре маникюр с втиркой будет занимать не последнее место среди трендов нейл-арта в 2020 году.

Ранее покрытие с втиркой считалось и так достаточно ярким, которое не требует дополнительных украшений.

Но новинка 2020 года предлагает нам обратить свое внимание на маникюр с втиркой и крупными рисунками цветов.

Здесь практикуется не только рисунок, но, а также лепка, где цветочек получается объемным и весьма реалистичным.

Мастера решили сделать интересный ход и выполнить маникюр с втиркой в различной цветовой гамме на ноготках.

Хотя втирка блестящая, она имеет приглушенный, внутренний блеск, что позволяет взглянуть на привычные нам цвета по-новому. Красивый и необычный выбор маникюра на каждый день.

Жемчужная втирка самая нежная из всей палитры. Она имеет нежно-розовый цвет, который иногда может быть совсем светлым, почти белым, а может иметь более насыщенный тон, розовый.

Жемчужная втирка отлично будет смотреться на разной длине ногтя и такой вариант будет особенно модным в 2020 году.

Втирку на гель-лак можно использовать любую: от зеркальных до разноцветных вариантов.

Здесь самое главное правильно распределить сам материал, что смогут выполнить только мастера в салоне.

Различная цветовая гамма позволит сделать маникюр, который прекрасно впишется в любой ваш лук.

Белая втирка самая универсальная, ведь ее цвет способен подойди как к яркой, так и однотонной одежде любого цвета. Она делает маникюр эстетичным, а ручки выглядят более ухоженно.

Красная втирка имеет глубокий, насыщенный тон красного и бордового цвета. Эти два оттенка словно переплетаются вместе, создавая прекрасную игру цвета на ваших ноготках. Красная втирка сможет стать отличным дополнением к праздничному или вечернему образу.

Черная втирка весьма смелый выбор для многих женщин. Она не столь популярна в отличии от своих собратьев, но также имеет магическое притяжение в виде красивого, темного цвета.

Черная втирка обладает металлическим блеском и обычно используется в сочетании с другими цветами втирки.

Втирка, как никакой другой материал, сможет отлично подойди на короткие ногти.

А все дело в том, что ее внутренний блеск помогает визуально расширить ногтевую пластину. Поэтому на коротких ноготках втирка будет смотреться идеально.

На длинных ногтях втирка раскрывает свой цвет на полную. Здесь особенно хорошо заметны переливы цвета, насыщенность блеска, а также глубина оттенков.

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