Маникюр 2020: самые стильные идеи праздничного дизайна (Фото)

1 В праздничном маникюре можно использовать не только яркие оттенки, но и темные глубокие тона, которые отлично выглядят в вечерних образах.

2 В праздничном маникюре допустимы любые эксперименты с оттенками и декором. Среди популярных идей маникюра можно отметить:

3 градиентное темное оформление – особенно шикарно смотрится на длинных миндальных ногтях. Обязательно дополните градиентный маникюр крупными стразами или бульонками. Такой дизайн будет великолепно смотреться в вечернем образе под длинное или короткое платье с паейтками.

4 яркие неоновые оттенки – используйте лимонный, розовый, бирюзовый цвета. Что касается техник, то в ярких оттенках отлично смотрится витражный маникюр. Визуально он похож на карамельку или конфету. Такой дизайн будет великолепно смотреться в летнем праздничном образе.

5 много блесток и глиттера – нейл-арты с глиттером – популярный тренд последних сезонов. Для праздничного маникюра – это лучший выбор, ведь блестки придают любому маникюру праздничный и торжественный вид.

6 тематические нейл-арты – создаются по случаю Дня рождения, Рождества и других праздников, где дизайн ногтей соответствует тематике праздника.

7 Стразы – далеко не новинка в нейл-дизайне, но когда заходит речь о праздничном маникюре, то тут можно использовать практически любые камни. В тренде нейл-арты с инкрустацией на безымянном или большом пальце. Красиво смотрятся цельные композиции, состоящие из камней разного размера с добавлением бульонок.

8 Чтобы дизайн выглядел изысканно совсем не обязательно использовать большое количество камней. Для вечернего нейл-арта достаточно украсить стразами несколько пальцев, расположив их продольной полоской или разместить в прикорневой зоне.

9 Золотой декор выглядит ярко и броско, поэтому если вы выбрали золото в качестве основы для своего нейл-арта, то стоит придерживаться умеренности.

10 Золотой декор можно использовать в таких нейл-артах как: темный матовый маникюр с золотой фольгой по краю ногтевой пластины, серый, кремовый, коричневый маникюр с золотыми фольгированными полосами, маникюр с золотой слюдой, витражный маникюр с золотым глиттером.

11 Золотой маникюр отлично смотрится в новогодних образах, так как сочетается с окружающей обстановкой. Чтобы немного умерить броский золотой цвет используйте его на матовой поверхности. Такие нейл-арты выглядят одновременно броско и лаконично.

12 Если вы еще не пробовали выполнить на ногтях маникюр с втиркой, то обязательно сделайте это в следующее посещение мастера. Втирка изумительно красиво выглядит как на светлых пастельных оттенках, так и на темных тонах.

13 Втирка может присутствовать в таких нейл-артах как: однотонное покрытие ногтей гель-лаком с выделением 1-2 ногтей втиркой – оттенки для дизайна выбирайте в зависимости от предстоящего события, френч с втиркой – выглядит лаконично и стильно, может использоваться не только в праздничных нейл-артах, но и в повседневных, маникюр с декором втиркой – втиркой выделяются отдельные объемные элементы декора, например, кружево, елочки, снежинки и т.д..

14 Для праздничного нейл-арта используйте золотую, голографическую втирку, втирку жук и другие.

15 Маникюр с эффектом сахара выглядит объемно и красиво, особенно в ярких оттенках. Дизайн отлично сочетается со стразами и глиттером. Для праздничного маникюра можно использовать: яркие нейл-арты с сахарком на отдельных пальцах, темные оттенки с сахаром и стразами на безымянном пальце.

16 Визуально маникюр с сахаром похож на дизайн с акриловой пудрой. В том и другом случае ноготки выглядят оригинально и по-праздничному красиво.

17 Бульонки – мелкие круглые гранулы, которые крепятся на поверхность непросохшего гель-лака. Что касается праздничного маникюра, то отлично смотрится дизайн со сплошным покрытием ногтей бульонками.

18 Используйте для дизайна однотонные бульонки или смесь ярких оттенков. Такой дизайн особенно привлекательно выглядит на праздничных вечеринках. Если вы хотите создать лаконичный дизайн с бульонками, тогда используйте их для выкладки узора, например, елочки, снежинки, надписей и т.д.

19 Возможность использования градиентного маникюра безгранична. Дизайн в пастельных тонах отлично вписывается в образ бизнес-леди, маникюр в темных оттенках станут лучшей идеей для праздничного образа.

20 Праздничный градиентный маникюр редко обходится без дополнительного декора. Выбирайте дизайн в зависимости от тематики праздника. На Новый год это могут быть елочки, снежинки, символы наступающего года, имитация снега с помощью акриловой пудры.

21 На День рождения можно выполнить дизайн с поздравлениями, пожеланиями, цифрами и т.д.