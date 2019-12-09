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Новогодний маникюр 2020: классные идеи для оригинальных дам (Фото)

Смотрите фото (22)
Новогодний маникюр 2020: классные идеи для оригинальных дам (Фото)
11:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Новогоднее настроение легко создается с помощью дизайна ногтей в новогодней стилистике.

  • 1

    С наступлением зимы все мы живем в ожидании прекрасного праздника — Нового года.

  • 2

    А новогоднее настроение легко создается с помощью дизайна ногтей в новогодней стилистике.

  • 3

    Причем вам не обязательно ждать именно 31 декабря, чтобы сделать себе маникюр на Новый год!

  • 4

    Вы можете воплощать новогодние идеи маникюра на своих ноготках уже с первым снегом!

  • 5

    Выбор стилей и цветовой гаммы настолько разнообразен, что каждая модница непременно захочет сделать себе каждый из представленных ниже дизайнов маникюра.

  • 6

    Именно поэтому мы собрали в этой статье такую огромную коллекцию новогоднего маникюра в разных оттенках, с рисунками, стразами и другими вариантами оформления.

  • 7

    Так что поспешите сменить осенний маникюр на зимний — в виде снежинок, веточек, елочек, новогодних игрушек.

  • 8

    И самое главное — украсьте ногти символом наступающего Нового года — мышонком или маленьким крысенком. Он прекрасно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

  • 9

    Оттенки холодного синего цвета вызывают ассоциации с зимой, морозом и новогодними праздниками.

  • 10

    Поэтому он вполне актуален в создании новогоднего маникюра и вносит зимнюю нотку в праздничный образ.

  • 11

    Синий цвет может быть очень разным: матовый, глянцевый, сияющий, яркий – выберите подходящий именно вам!

  • 12

    Рисунки на ногтях на новогодние праздники – это удивительные абстракции и роскошь сияющих блесток.

  • 13

    Очень актуальны сейчас современные геометрические рисунки и классические китайские мотивы.

  • 14

    В списке трендов ногтевого дизайна на Новый год – изображения праздничных елок, часов, бокалов шампанского и аристократических вензелей.

  • 15

    Такая смелая роспись украшает руки и дарит отличное настроение на праздники.

  • 16

    Красный цвет под Новый год — само воплощение торжества.

  • 17

    Поэтому его советуют использовать не только в одежде, но и в других деталях образа — например, в маникюре.

  • 18

    Классический (но от этого не менее нарядный) красный маникюр сразу задает праздничное настроение.

  • 19

    Красный лак хорош и сам по себе (если, конечно, правильно подобрать его оттенок под тон кожи).

  • 20

    Но чтобы создать по-настоящему праздничный образ, сочетайте его с другими цветами, которые традиционно считаются новогодними.

  • 21

    Вариантов – множество, и большая часть из них представлена в нашей коллекции.

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