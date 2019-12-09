Новогодний маникюр 2020: классные идеи для оригинальных дам (Фото)

1 С наступлением зимы все мы живем в ожидании прекрасного праздника — Нового года.

2 А новогоднее настроение легко создается с помощью дизайна ногтей в новогодней стилистике.

3 Причем вам не обязательно ждать именно 31 декабря, чтобы сделать себе маникюр на Новый год!

4 Вы можете воплощать новогодние идеи маникюра на своих ноготках уже с первым снегом!

5 Выбор стилей и цветовой гаммы настолько разнообразен, что каждая модница непременно захочет сделать себе каждый из представленных ниже дизайнов маникюра.

6 Именно поэтому мы собрали в этой статье такую огромную коллекцию новогоднего маникюра в разных оттенках, с рисунками, стразами и другими вариантами оформления.

7 Так что поспешите сменить осенний маникюр на зимний — в виде снежинок, веточек, елочек, новогодних игрушек.

8 И самое главное — украсьте ногти символом наступающего Нового года — мышонком или маленьким крысенком. Он прекрасно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

9 Оттенки холодного синего цвета вызывают ассоциации с зимой, морозом и новогодними праздниками.

10 Поэтому он вполне актуален в создании новогоднего маникюра и вносит зимнюю нотку в праздничный образ.

11 Синий цвет может быть очень разным: матовый, глянцевый, сияющий, яркий – выберите подходящий именно вам!

12 Рисунки на ногтях на новогодние праздники – это удивительные абстракции и роскошь сияющих блесток.

13 Очень актуальны сейчас современные геометрические рисунки и классические китайские мотивы.

14 В списке трендов ногтевого дизайна на Новый год – изображения праздничных елок, часов, бокалов шампанского и аристократических вензелей.

15 Такая смелая роспись украшает руки и дарит отличное настроение на праздники.

16 Красный цвет под Новый год — само воплощение торжества.

17 Поэтому его советуют использовать не только в одежде, но и в других деталях образа — например, в маникюре.

18 Классический (но от этого не менее нарядный) красный маникюр сразу задает праздничное настроение.

19 Красный лак хорош и сам по себе (если, конечно, правильно подобрать его оттенок под тон кожи).

20 Но чтобы создать по-настоящему праздничный образ, сочетайте его с другими цветами, которые традиционно считаются новогодними.