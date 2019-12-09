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Новогодние праздники уже не за горами: трендовые аксессуары для волос 2020

Смотрите фото (15)
Новогодние праздники уже не за горами: трендовые аксессуары для волос 2020
23:55 Пн, 9 Декабрь 2019 Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:14 лучших вариантов украшений для волос, среди которых вы найдете аксессуары для любого образа.

  • 1

    Красный бархатный обруч

    Хотите придать наряду настоящее новогоднее настроение? Аксессуары, которые мы выбрали для вас, идеально справятся с этим заданием. Такой бархатный красный обруч с жемчугом превратит любой простой наряд в праздничный и стильный. Кроме того, бархат и жемчуг – это тренды сезона осень-зима 2019/2020. Главное – современная интерпретация и новые сочетания.

  • 2

    Заколка в форме звезды

    И еще одна праздничная деталь – звездочки. Эти маленькие сказочные аксессуары создают атмосферу новогодних праздников, ощущение зимней сказки. Носите такие заколки с пробором сбоку и легкими кудрями.

  • 3

    Железная резинка

    Низкий хвост – это одна из самых элегантных причесок, но это не значит, что она не нуждается в дополнениях. Стоит только использовать вот такое железное кольцо в виде резинки, и элегантный хвост превратится в стильную, праздничную прическу.

  • 4

    Обруч из жемчуга

    Мы уже упоминали, что жемчуг стал одним из звездных аксессуаров сезона осень-зима 2019/2020. Эта деталь способна преобразовать любой наряд. Приобретите вот такой обруч из жемчуга кремового цвета, чтобы создать элегантный, женственный образ.

  • 5

    Заколка с текстом

    Конечно, заколки с жемчугом имеют сильного конкурента в этом сезоне: большие заколки с текстом. Слово из маленьких страз, закрепленных на основе заколки, сделает образ особенным, придаст ему изюминки.

  • 6

    Шпильки

    Такие яркие заколки тоже подойдут для новогоднего образа, несмотря на свою инфантильность. Закрепите челку вот такими оригинальными, яркими заколками, и образ готов!

  • 7

    Платок с принтом

    Нет ничего легче, чем закрепить на хвосте платок, в который уже вшита резинка. Разнообразие принтов просто огромное! Поэтому вы можете выбрать самый подходящий платок к вашему праздничному наряду. Даже полностью черный наряд будет выглядеть оригинально с ярким платком.

  • 8

    Заколка со стразами

    Заколка со стразами идеально подойдет для вечернего образа. Можно использовать ее, чтобы закрепить челку или украсить низкий пучок. Традиционный вариант, который точно есть в вашей шкатулке с аксессуарами.

  • 9

    Заколка с розовым жемчугом

    В тренде не только бежевый жемчуг, но и розовый! Две заколки, покрытые розовыми жемчужинами, выглядят очень стильно, если закрепить их сбоку на челке. Они также очень уместны на затылке, под высоким пучком или отдельно, по бокам головы (спереди).

  • 10

    Черный обруч с железными заклепками

    Этот аксессуар часто появляется в образах знаменитостей, а также в свадебных и праздничных нарядах. В этом сезоне он стал настоящим хитом, поэтому обязательно приобретите вот такой обруч для вечерних и даже дневных нарядов.

  • 11

    Шпильки со снежинками

    Как же мило выглядят эти заколки! Мы в восторге от такого аксессуара по нескольким причинам: они выглядят очень сдержанно и одновременно оригинально; они просто кричат про зимнюю атмосферу и про новогодние праздники. Эти заколки идеально подойдут для нежного образа в новогоднюю ночь и не только!

  • 12

    Шелковые резинки

    Шелк всегда выглядит богато и празднично. Именно поэтому шелковая резинка идеально подойдет для новогоднего образа. Просто сделайте высокий хвост и завяжите его объемной шелковой резинкой. Не забудьте вытянуть несколько прядей, чтобы они обрамляли лицо. Да, этот аксессуар немного напоминает те резинки, которые мы носили в детстве. Ну и что, ведь инфантильность сейчас в моде! Посмотрите на 7 детских причесок, которые стали трендами сезона и убедитесь сами.

  • 13

    Заколки со стразами

    Такие заколки с легкостью могут заменить ваши серьги и колье, ведь яркость и блеск этих заколок не требует никаких дополнений. Можно носить рядом несколько одинаковых заколок или совмещать абсолютно разные, как на фото.

  • 14

    Бант XL

    И еще один аксессуар, который придаст вашему образу инфантильности. А особенно – в таком синем цвете, который будет очень уместен в новогоднюю ночь. Выглядит утонченно и, главное, празднично.

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Мода, Стиль, Украшения, Аксессуары, Новый год, Заколки, Мода 2020, украшения для волос.
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