Новогодние праздники уже не за горами: трендовые аксессуары для волос 2020

1 Красный бархатный обруч Хотите придать наряду настоящее новогоднее настроение? Аксессуары, которые мы выбрали для вас, идеально справятся с этим заданием. Такой бархатный красный обруч с жемчугом превратит любой простой наряд в праздничный и стильный. Кроме того, бархат и жемчуг – это тренды сезона осень-зима 2019/2020. Главное – современная интерпретация и новые сочетания.

2 Заколка в форме звезды И еще одна праздничная деталь – звездочки. Эти маленькие сказочные аксессуары создают атмосферу новогодних праздников, ощущение зимней сказки. Носите такие заколки с пробором сбоку и легкими кудрями.

3 Железная резинка Низкий хвост – это одна из самых элегантных причесок, но это не значит, что она не нуждается в дополнениях. Стоит только использовать вот такое железное кольцо в виде резинки, и элегантный хвост превратится в стильную, праздничную прическу.

4 Обруч из жемчуга Мы уже упоминали, что жемчуг стал одним из звездных аксессуаров сезона осень-зима 2019/2020. Эта деталь способна преобразовать любой наряд. Приобретите вот такой обруч из жемчуга кремового цвета, чтобы создать элегантный, женственный образ.

5 Заколка с текстом Конечно, заколки с жемчугом имеют сильного конкурента в этом сезоне: большие заколки с текстом. Слово из маленьких страз, закрепленных на основе заколки, сделает образ особенным, придаст ему изюминки.

6 Шпильки Такие яркие заколки тоже подойдут для новогоднего образа, несмотря на свою инфантильность. Закрепите челку вот такими оригинальными, яркими заколками, и образ готов!

7 Платок с принтом Нет ничего легче, чем закрепить на хвосте платок, в который уже вшита резинка. Разнообразие принтов просто огромное! Поэтому вы можете выбрать самый подходящий платок к вашему праздничному наряду. Даже полностью черный наряд будет выглядеть оригинально с ярким платком.

8 Заколка со стразами Заколка со стразами идеально подойдет для вечернего образа. Можно использовать ее, чтобы закрепить челку или украсить низкий пучок. Традиционный вариант, который точно есть в вашей шкатулке с аксессуарами.

9 Заколка с розовым жемчугом В тренде не только бежевый жемчуг, но и розовый! Две заколки, покрытые розовыми жемчужинами, выглядят очень стильно, если закрепить их сбоку на челке. Они также очень уместны на затылке, под высоким пучком или отдельно, по бокам головы (спереди).

10 Черный обруч с железными заклепками Этот аксессуар часто появляется в образах знаменитостей, а также в свадебных и праздничных нарядах. В этом сезоне он стал настоящим хитом, поэтому обязательно приобретите вот такой обруч для вечерних и даже дневных нарядов.

11 Шпильки со снежинками Как же мило выглядят эти заколки! Мы в восторге от такого аксессуара по нескольким причинам: они выглядят очень сдержанно и одновременно оригинально; они просто кричат про зимнюю атмосферу и про новогодние праздники. Эти заколки идеально подойдут для нежного образа в новогоднюю ночь и не только!

12 Шелковые резинки Шелк всегда выглядит богато и празднично. Именно поэтому шелковая резинка идеально подойдет для новогоднего образа. Просто сделайте высокий хвост и завяжите его объемной шелковой резинкой. Не забудьте вытянуть несколько прядей, чтобы они обрамляли лицо. Да, этот аксессуар немного напоминает те резинки, которые мы носили в детстве. Ну и что, ведь инфантильность сейчас в моде! Посмотрите на 7 детских причесок, которые стали трендами сезона и убедитесь сами.

13 Заколки со стразами Такие заколки с легкостью могут заменить ваши серьги и колье, ведь яркость и блеск этих заколок не требует никаких дополнений. Можно носить рядом несколько одинаковых заколок или совмещать абсолютно разные, как на фото.