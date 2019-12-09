Маникюр 2020: изысканные идеи фиолетового нейл-арта (Фото)

1 Фиолетовый – один из самых необыкновенных и сложных оттенков, загадочный и волшебный одновременно, позволит выполнить невероятной красоты маникюр в различных направлениях и техниках.

2 Изысканный фиолетовый маникюр во всем своем многообразии сможет порадовать вас, как в обычном, так и торжественном образе, великолепно украшая ваши пальчики.

3 Лиловый, лавандовый, фиалковый, сиреневый, насыщенный и темный фиолетовый маникюр – такое разнообразие богатого, интригующего и таинственного фиолетового не оставит ни одну даму равнодушной.

4 К тому же, фиолетовый оттенок – трендовый оттенок сезона, позволяя сделать самый роскошный, нарядный, необыкновенный и завораживающий нейл-арт на ноготочках разной длины – от самых коротких до длинных.

5 Фиолетовый маникюр прекрасен в разных техниках создания нейл-арта, а также и комбинированных решениях — френч, лунный, градиентный маникюр, «sweet bloom», «color block».

6 Особенно приветствуются эффектные декоративные элементы для маникюра, что позволят исполнить непросто волшебный фиолетовый маникюр в богатой гамме оттенков, но также безупречный нарядный вечерний дизайн ногтей в фиолетовой гамме.

7 Поэтому, в нашей сегодняшней статье подобраны примеры фиолетового маникюра 2019-2020 года в различных оттенках – от светлых и до темных, в однотонном исполнении, дополненные камнями и декором, на разную форму и длину ногтей.

8 Это позволит каждой представительнице прекрасного пола отыскать неповторимый фиолетовый, лиловый, сиреневый маникюр для себя любимой, порадовав себя восхитительным nail art’ом сезона 2019-2020 года.

9 Необыкновенный фиолетовый маникюр прекрасен во всех вариантах выполнения, сочетая в себе возможность стать излюбленным для многих леди в сезоне 2019-2020 года.

10 Придать оригинальности и новизны в любой нейл-арт, конечно же, помогут принты и рисунки. Стильный и эффектный фиолетовый маникюр вы сможете выполнить с геометрией, что придаст стильные нотки в ваш лук.

11 Геометрический дизайн ногтей в фиолетовой гамме специалисты выполняют в разных вариациях, применяя линии, полосы, зигзаги, точки, круги и различные геометрические фигуры.

12 Привлекательный фиолетовый маникюр 2019-2020 года с геометрией можно сделать с применением специальных трафаретов, а также в стиле «color block», «negative space», что позволят воссоздать удивительный и прелестный фиолетовый маникюр с геометрией.

13 Захватывающий фиолетовый оттенок гель-лака сделать привлекательней, а дизайн ногтей – роскошным и шикарным помогут блестки.

14 Фиолетовый маникюр с глиттером в том же оттенке либо серебристом цвете лучше всего сможет дополнить потрясающий дизайн фиолетовых ноготочков.

15 Необыкновенно нежный и прелестный дизайн ногтей 2019-2020 года в фиолетовом цвете вы получите, если воспользуетесь техникой омбре. А дополнив ее еще и лунным дизайном, сможете создать поистине интересный и волнующий дизайн ногтей в фиолетовом оттенке.

16 Фиолетовый омбре выполнить совсем несложно даже в домашних условиях, воспользовавшись, к примеру, губкой, с помощью которой вы сможете создать градиент цвета.

17 Кроме того, градиентный фиолетовый маникюр продемонстрирован несколькими вариациями: горизонтальный, вертикальный, в виде ромбиков, что смотрится безумно красиво.

18 Сделать маникюр в нарядном варианте для особого случая всегда помогут украшения для нейл-арта в виде камней, бусинок и стразов.