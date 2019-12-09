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Маникюр 2020: изысканные идеи фиолетового нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (20)
Маникюр 2020: изысканные идеи фиолетового нейл-арта (Фото)
16:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Чтобы красиво и стильно оформить фиолетовый маникюр, рекомендуем для начала посмотреть фото лучших новинок дизайна ногтей фиолетового нейл-арта.

  • 1

    Фиолетовый – один из самых необыкновенных и сложных оттенков, загадочный и волшебный одновременно, позволит выполнить невероятной красоты маникюр в различных направлениях и техниках.

  • 2

    Изысканный фиолетовый маникюр во всем своем многообразии сможет порадовать вас, как в обычном, так и торжественном образе, великолепно украшая ваши пальчики.

  • 3

    Лиловый, лавандовый, фиалковый, сиреневый, насыщенный и темный фиолетовый маникюр – такое разнообразие богатого, интригующего и таинственного фиолетового не оставит ни одну даму равнодушной.

  • 4

    К тому же, фиолетовый оттенок – трендовый оттенок сезона, позволяя сделать самый роскошный, нарядный, необыкновенный и завораживающий нейл-арт на ноготочках разной длины – от самых коротких до длинных.

  • 5

    Фиолетовый маникюр прекрасен в разных техниках создания нейл-арта, а также и комбинированных решениях — френч, лунный, градиентный маникюр, «sweet bloom», «color block».

  • 6

    Особенно приветствуются эффектные декоративные элементы для маникюра, что позволят исполнить непросто волшебный фиолетовый маникюр в богатой гамме оттенков, но также безупречный нарядный вечерний дизайн ногтей в фиолетовой гамме.

  • 7

    Поэтому, в нашей сегодняшней статье подобраны примеры фиолетового маникюра 2019-2020 года в различных оттенках – от светлых и до темных, в однотонном исполнении, дополненные камнями и декором, на разную форму и длину ногтей.

  • 8

    Это позволит каждой представительнице прекрасного пола отыскать неповторимый фиолетовый, лиловый, сиреневый маникюр для себя любимой, порадовав себя восхитительным nail art’ом сезона 2019-2020 года.

  • 9

    Необыкновенный фиолетовый маникюр прекрасен во всех вариантах выполнения, сочетая в себе возможность стать излюбленным для многих леди в сезоне 2019-2020 года.

  • 10

    Придать оригинальности и новизны в любой нейл-арт, конечно же, помогут принты и рисунки. Стильный и эффектный фиолетовый маникюр вы сможете выполнить с геометрией, что придаст стильные нотки в ваш лук.

  • 11

    Геометрический дизайн ногтей в фиолетовой гамме специалисты выполняют в разных вариациях, применяя линии, полосы, зигзаги, точки, круги и различные геометрические фигуры.

  • 12

    Привлекательный фиолетовый маникюр 2019-2020 года с геометрией можно сделать с применением специальных трафаретов, а также в стиле «color block», «negative space», что позволят воссоздать удивительный и прелестный фиолетовый маникюр с геометрией.

  • 13

    Захватывающий фиолетовый оттенок гель-лака сделать привлекательней, а дизайн ногтей – роскошным и шикарным помогут блестки.

  • 14

    Фиолетовый маникюр с глиттером в том же оттенке либо серебристом цвете лучше всего сможет дополнить потрясающий дизайн фиолетовых ноготочков.

  • 15

    Необыкновенно нежный и прелестный дизайн ногтей 2019-2020 года в фиолетовом цвете вы получите, если воспользуетесь техникой омбре. А дополнив ее еще и лунным дизайном, сможете создать поистине интересный и волнующий дизайн ногтей в фиолетовом оттенке.

  • 16

    Фиолетовый омбре выполнить совсем несложно даже в домашних условиях, воспользовавшись, к примеру, губкой, с помощью которой вы сможете создать градиент цвета.

  • 17

    Кроме того, градиентный фиолетовый маникюр продемонстрирован несколькими вариациями: горизонтальный, вертикальный, в виде ромбиков, что смотрится безумно красиво.

  • 18

    Сделать маникюр в нарядном варианте для особого случая всегда помогут украшения для нейл-арта в виде камней, бусинок и стразов.

  • 19

    Данные декоративные элементы могут быть в разных стилях: форма, размер, цвет, что позволяет создавать дизайн ногтей в фиолетовом цвете со стразами на любой вкус.

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