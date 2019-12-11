Мода 2020: ТОП-20 идей для создания новогоднего настроения (Фото)

Любой свитер представляет собой вязаную модель без застежек, как правило, с высоким воротником. Но часто в новогодних свитерах он может отсутствовать. Полосатые, ажурные, с узорами, снежинками и другими зимними мотивами – их разнообразие достаточно велико.

Главное отличие новогодних моделей от обычных – это принт. Он может быть совершенно разный: от симпатичного незамысловатого до сложного, необычного. Главная роль таких моделей заключается в создании праздничного настроения и погружения в волшебный мир сказки, словно в детстве.

Традиционными элементами принято считать снежинки, новогодние елки и олени. Именно модель с одним из таких рисунков мы привыкли видеть в преддверии Нового года. Их используют в нашей стране давно. Такие свитера можно считать первыми среди всех новогодних моделей.

Именно начиная с 80-х многим и знакомы свитера с изображением Санта-Клауса, оленьей упряжки и снеговика. Актуален и главный российский персонаж – Дед Мороз. Патриоты всегда выбирают именно вариант с нашей действительностью. Кроме Деда Мороза на рисунке часто фигурируют снегири и рябина. В сердце любителей советских фильмов остаются их персонажи. Именно поэтому, они часто изображены на свитерах разных моделей. Особенно актуально, если мультфильм имеет новогоднюю тематику.

Сладости – еще один интересный элемент, мелькающий на новогодних свитерах. Полосатые леденцы, имбирное печенье и пирожные – такие модели, как правило, выбирают совсем юные, кокетливые девушки.

5

Новогодние надписи

Свитера с новогодними надписями – сегодня не редкость. Это могут быть какие-то фразы из новогодних фильмов, мультиков, строчки песен, шутки. Чаще всего это комбинация: надпись с сочетанием рисунка зимней тематики или же на его фоне.

Новогодние свитера – это теплые, комфортные и такие забавные элементы зимнего гардероба, которые мы достаем всего лишь раз в год. Тем не менее, в это время они заслуживают большого внимания, ведь создают акцент на яркости и дарят новогоднее настроение.