Новый год 2020: стильные прически для новогодней ночи (Фото)

1 Обруч со стразами Обруч – это одно из самых простых решений для стильной новогодней прически. Сейчас обручи очень популярны, а особенно – их объемные версии с бархатной отделкой или стразами. И не нужно делать ничего особенного с волосами. Вы можете носить прямые, кудрявые, волнистые локоны… В центре внимание все равно будет красивый и стильный обруч.

2 Косичка русалки Что может быть более элегантным, красивым и женственным? Это новая версия французской косички: небрежный стиль, переплет тонких прядей на середине длины и рыбья косичка, которая красиво спадает на спину. Небрежный эффект придает образу романтичности и непринужденности.

3 Низкий пучок Волнистые локоны всегда создают легкий образ с романтическими нотками. Просто соберите волосы на затылке в пучок, но оставьте несколько передних прядей, чтобы они красиво спадали на лицо. Пусть прическа выглядит немного небрежно, но при этом – женственно и романтично. Эта прическа прекрасно подойдет как для дневных образов, так и для вечерних.

4 Полусобранные с косичками Мы уже видели множество вариантов полусобранных причесок с косичками, но именно такая прическа сделает вас на несколько лет моложе. Передние пряди, заплетенные в две косички назад, создают дополнительный объем, а волнистые локоны придают молодежности, романтичности.

5 Заколка со стразами Еще один простой и удобный вариант для праздничного образа. Приобретите большую заколку со стразами, уложите волосы на одну сторону, а другую сторону закрепите заколкой. Что может быть проще и красивее? Посмотрите на образ Киры Найтли и убедитесь сами. Такой аксессуар позволяет играть с прическами, поэтому не ограничивайте себя, проявляйте фантазию.

6 Корона из косички Как вам эта корона из собственных волос? Сиенна Миллер знает толк в прическах, поэтому даже не сомневайтесь в таком варианте. Хороший вариант, чтобы отметить Новый год. Такая прическа идеально гармонирует с простой одеждой. Например, с одним из свитеров оверсайз и стильными джинсами. Добавьте аксессуары и праздничный образ готов.

7 Затянутая прическа Любите минималистичный стиль? Тогда образ Кендалл Дженнер – ваш вариант. Нужно всего лишь убрать волосы назад и закрепить их лаком. Прическа должна быть просто идеальной, поэтому сделайте маленький пучок на затылке. Следите, чтобы ни один волосок не выбивался из прически. Хотя, если хотите, чтобы образ смотрелся более естественно, выпустите несколько передних прядей, чтобы они обрамляли лицо.

8 Хвост с открытой челкой Если вы следуете за модой и подстригли двойную челку, то эта прическа просто идеально подойдет к вашему новогоднему образу. Она подчеркивает лицо, смягчает его черты и смотрится очень естественно. Просто накрутите кончики волос, сделайте хвост на макушке, а челку оставьте распущенной.

9 Боковые косички Если вы больше любите брутальные образы, то вам стоит повторить образы Нины Добрев, потому что это именно то, что поможет вам чувствовать себя гармонично и молодо в Новый год. Просто сделайте две тугие косички от корней волос (с одной стороны) и оставьте остальные волосы распущенными. Удобный и стильный образ готов!

10 Низкий хвост Для тех, кто не хочет усложнять себе жизнь, чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно, не найдется ничего лучше вот такого простого хвоста. Прямые волосы, пробор посередине и хвост на затылке… Получается очень элегантно и сдержанно.

11 Собранные с объемом Такая прическа подойдет тем девушкам, которые хотят визуально удлинить лицо и придать образу легкую небрежность. Сделайте объем на макушке и завяжите хвост на средней высоте. Перед этим не забудьте накрутить две передние пряди и оставить их распущенными, чтобы обрамляли лицо.