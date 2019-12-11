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Маникюр 2020: новые красочные идеи модного дизайна (Фото)

Смотрите фото (26)
Маникюр 2020: новые красочные идеи модного дизайна (Фото)
12:48 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Стильный маникюр - это способ самовыражения, а также поле для многочисленных экспериментов.

  • 1

    Нежно-голубой маникюр с декорацией в виде золотистых полевых цветов. Такой дизайн смотрится скромно, но очень празднично. Он будет прекрасно смотреться в новогоднюю ночь, на праздновании дня рождения или украсит подружку невесты на свадьбе. Оттенок голубого требователен к фактуре ткани – подойдут кружево, гипюр, органза, фатин. Строгость и холодность цвета не подразумевают дополнительных украшений на руках.

  • 2

    Насыщенный цвет сочного ярко-вишневого лака притягивает всеобщее внимание своим сиянием и необычными переливами. Многочисленные блестки на ногтях безымянных пальцев подчеркивают индивидуальность, намекают на яркую, страстную натуру такой стильной дамы. С этим броским маникюром легко почувствовать себя королевой, особенно если наряд выбран соответствующий — праздничный и торжественный.

  • 3

    Необычайно дерзкий, смелый и шикарный френч демонстрирует яркую натуру и безупречный стиль его обладательницы. Обратный эффект, выполненный в холодных тонах, позволяет оценить красивую форму коротких ноготков, подчеркнуть изящество пальцев. Матово-белые кончики и стальной сероватый цвет основного покрытия смотрятся органично, модно, эффектно, гармонируют между собой.

  • 4

    История фиолетового цвета насчитывает многие тысячелетия. Фиолетовый носили представители вышестоящих слоев общества – императоры, короли, духовенство. Маникюр такого цвета выглядит поистине богато и благородно – насыщенный оттенок призывает к достоинству и спокойствию, демонстрируя величие и превосходство. Фантазийный узор белого цвета на безымянных пальцах визуально разбавляет насыщенность основного тона, позволяя комбинировать дизайн с расширенным спектром оттенков других элементов образа – одежды и аксессуаров.

  • 5

    Необычный для маникюра сине-зеленый цвет выглядит глубоким и бездонным, словно море, и отлично украшает самые короткие ногти. Яркий блестящий лак, серебряный металлик, которым выделен один ноготь, практически полностью переворачивает ассоциации и напоминает о созвездиях на небе, переливаясь под любым светом отдельными блестками. Такой маникюр отлично подойдет и на каждый день, и на самые большие торжества.

  • 6

    Женственный и стильный маникюр в сдержанных тонах. Здесь каждый ноготок звучит по-своему, но вместе они создают гармоничный ансамбль. На мизинце – жидкий песок, на безымянном пальце – мерцающий декор стемпингом, на среднем – прозрачный, как слеза, страз, на указательном пальце отсутствуют дополнительные элементы, однако он также имеет свою доминанту – насыщенный оттенок покрытия. Да, каждый украшен отлично от другого, но все они дополняют друг друга. Подобный маникюр подойдет для вечернего и повседневного выхода.

  • 7

    Черный, белый, золотой – греческая красавица королевских кровей правит бал сегодняшним вечером. Так и хочется надеть тогу, легкие золотистые сандалии и венчать голову лавровым венком. Классическое черно-белое сочетание дополнено вензелями из благородного золота. Вечерний дизайн подойдет практически к любому цвету и стилю одежды, будь то коктейльное платье, либо дизайнерский брючный костюм.

  • 8

    Популярный оттенок "нюд", столь прочно вошедший в дизайнерское ногтевое искусство благодаря своей актуальной натуральности, имитирующей естественный цвет кожи и ногтевой пластины, отдает пальму первенства выборочному золотистому покрытию и прорисовке черным цветом. Ажурное обрамление с внутренним углом отдаленно напоминает лунный маникюр; тонкие, хрупкие линии добавляют всему дизайну воздушности. Такой вариант подойдет как для вечернего выхода, так и для рабочей обстановки.

  • 9

    Гладкое, ровное покрытие черного глянца смотрится очень элегантно. Классическое комбинирование с белым не оставляет модниц равнодушными никогда. Выбранный цветочный дизайн в виде роз, выполненный сменой цветов основы и компаньона, эффектно вписывается в общую концепцию образа: женственный, яркий, сдержанный и шикарный. Кто-то предпочтет пойти с таким маникюром даже на работу, а кто-то решится лишь на вечерний вариант.

  • 10

    Классика сочетания темного и светлого коричневого оттенка может быть разбавлена добавлением ярких цветочных узоров, выдержанных в несколько приглушенных тонах, на отдельно взятие ногти. Такое сочетание смотрится и достаточно сдержанно, весьма консервативно поэтому подходит к любому образу, но вполне ярко и заметно, освежает внешний вид руки, удлиняет пальцы и прекрасно дополняет короткие ногти.

  • 11

    Безумно стильный и красивый лунный маникюр с черно-белым рисунком выглядит очень торжественно. Контрастные границы, глянец покрытия и тончайший узор притягивают взгляды, будоражат воображение. Черная вязь переплетения стеблей на белом фоне похожа на тончайшую ковку, перевернутый френч добавляет оригинальности. С таким маникюром можно надеть стильный костюм, праздничный наряд или деловой пиджак.

  • 12

    Богатство фактур и оттенков в одном дизайне. Пастельные цвета будут отличным выбором для тех, кто любит покой, созерцательность и тишину. Легкий намек на "змеиный" принт придает всему маникюру своеобразную "изюминку". Бледно-бежевые и сиреневые тона создают впечатление хрупкости и изящности, а поблескивающие стразы напоминают драгоценное колье на нежной женской шее. Идеальный вариант маникюра на каждый день.

  • 13

    Модное веяние в нейл-дизайне – ногти в сеточку. Выбор вариаций: от геометрически четких линий до принта, имитирующего змеиную шкуру. Для самостоятельного выполнения такого дизайна потребуется только наличие сетки или кусочка кружева. Те, кто не уверен в твердости своей руки или просто хочет сэкономить время, могут пойти более простым путем и купить слайдеры.

  • 14

    Эффектный броский дизайн этого маникюра сразу привлекает внимание. Глянец черного цвета приобретает теплоту, смешиваясь с матовым розовым покрытием. Очаровательные розочки контрастных цветов выглядят ярче рядом с серебристыми блестками, полностью покрывающими ноготь. Красивый рисунок, гармоничные оттенки и смелое сочетание цветов позволяют подчеркнуть задумку мастера, проявить свою оригинальность.

  • 15

    Алый — цвет лака, который говорит сам за себя. Из сезона в сезон он остается любимым и неподражаемым, тревожным и манящим, женственным и соблазнительным. Этот выбор уместен всегда – даже холодной зимой, когда яркие краски в большом дефиците. Чтобы чуть-чуть "остудить" пламенеющий оттенок гель-лака, на безымянных пальцах выполнена ручная роспись, имитирующая морозный рисунок на окне. Для коротких ногтей — вариант безупречный.

  • 16

    Всё ещё верите в сказки? Подарите себе перо жар-птицы! Нежные оттенки индиго, анималистический принт будут уместными в офисе и на торжестве. Такой ненавязчивый, но стильный маникюр подойдёт к любому настроению - нежному, романтичному и серьёзному, деловому. Хотите добавить эмоций? Замените цвет основы на неяркие оранжевые тона, а перо сделайте ярким, красно-жёлтым и ожидайте своего принца!

  • 17

    Отличный образец нескучного, но, всё-таки, офисного маникюра. Чёрно-белая классика одновременно и строгая, и нарядная. Деловые эталоны соблюдены, придраться не к чему. Можно начинать совещание! Идеальная геометрия и озорные треугольнички, строгие пропорции и кокетливые намёки. Идеальный маникюр для обладательниц коротких ногтей.

  • 18

    Золотистые полоски на ногтях сочетают в себе изящество лунного маникюра и элегантность французского. Насыщенный цвет белого лака изящно оттеняет блеск золотого покрытия с едва заметными частичками мелких блесток. Сияющие переливы гармонично сочетаются с молочной белизной как в дизайне ногтей, так и в оттенке нарядов. С таким рисунком любая модница будет сногсшибательной и очень женственной.

  • 19

    Строгий, аккуратный дизайн маникюра. Отлично подойдет для женщины-начальника или бизнес-леди. Блестящий черный лак по краю ногтя подчеркнет Ваш статус. А оформление одного ногтя в стиле "белого воротничка" дополнит образ строгой начальницы. Классический френч с добавлением рисунка на одном ноготке обязательно обратит на себя внимание всех окружающих!

  • 20

    Перед Вами очень женственный, нежный и воздушный вариант маникюра. Мягкий кремовый цвет лака создает основной фон, а черное глянцевое покрытие на одном из пальчиков завершает изящный образ. Изюминкой такого дизайна непременно будет ноготь с плавно изгибающейся линией из черного лака, украшенной стразами. Такое оформление ногтей прекрасно подойдет к легкому коктейльному платью, а также к более строгому офисному дресс-коду.

  • 21

    Этот стильный маникюр спокойного нежно - бежевого оттенка можно примерять в любой сезон и любую погоду. А так же модная обладательница этого маникюра может не задумываться о наряде, так как сюда подойдет одежда абсолютно разного стиля от офисного костюма до джинсов с футболкой. Присутствие блесток добавляет ему нарядности и элегантности.

  • 22

    Яркий насыщенный красный цвет, который всегда будет оставаться в моде. Золотистые бусинки и темные стразы добавляют ему богатства и изысканности, а так же является изюминкой данного дизайна. Этот глянцевый цвет маникюра идеально подойдет под черное вечерние платье в сочетании с красной маленькой сумочкой. Такой дизайн ногтей смотрится очень красиво и женственно на ногтях любой длины.

  • 23

    Черно — белые линии улыбки французского маникюра беспроигрышный вариант под любой наряд и разное настроение. Добавление лунного стиля на двух пальцах добавляет ему оригинальности и эффектности. Такой дизайн выглядит достаточно строго и хорошо подойдет для бизнес леди.

  • 24

    Отличный пример френча, выполненного прозрачным лаком с мелкими золотинками. Особую изюминку этому маникюру придает золотой рисунок, подчеркнутый черным контуром. Такое оформление ногтей придется очень кстати к коктейльной вечеринке. А игривые вензеля лишь добавят Вам загадочности. Вы точно не останетесь незамеченной с такими ноготками.

  • 25

    Перламутровый льняной цвет – выбор утонченных натур. Данный маникюр ассоциируется со свадебными платьями и пышными торжествами. Вглядитесь в этот дизайн: хаотично расположенные прозрачно-белые пятнышки похожи на жемчужные капельки. С этим маникюром образ невесты будет трогательным и очень нежным.

Маникюр на Новый год 2020: самые стильные идеи и новинки (Фото)

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