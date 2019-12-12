Модный макияж для карих глаз 2020: яркие и контрастные идеи (Фото)

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Большинство используемых оттенков декоративной косметики подходит для того, чтобы подчеркнуть выразительность взгляда кареглазых красавиц. Основная тенденция в модном макияже — используйте то, что вам по душе, и получайте максимум удовольствия. Ведь не секрет, что женщина источает счастье и красота в полной мере тогда, когда она сама абсолютно счастлива.

Макияж в естественных тонах

Легкий, свежий и сияющий нюд – тренд, актуальный в 2020 году: удлиненные, слегка подкрашенные ресницы, светлая помада или полупрозрачный блеск, легкое прикосновение тенями оттенка нанесенной помады, совершенный тон лица. Для создания такого образа используется минимальный набор средств.