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Модный макияж для карих глаз 2020: яркие и контрастные идеи (Фото)

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Модный макияж для карих глаз 2020: яркие и контрастные идеи (Фото)
12:44 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Темные глаза уже сами по себе очень яркие и контрастные. Линия черных ресниц изначально создает эффект немного подкрашенных глаз.

  • 1

    Большинство используемых оттенков декоративной косметики подходит для того, чтобы подчеркнуть выразительность взгляда кареглазых красавиц. Основная тенденция в модном макияже — используйте то, что вам по душе, и получайте максимум удовольствия. Ведь не секрет, что женщина источает счастье и красота в полной мере тогда, когда она сама абсолютно счастлива.

    Макияж в естественных тонах

    Легкий, свежий и сияющий нюд – тренд, актуальный в 2020 году: удлиненные, слегка подкрашенные ресницы, светлая помада или полупрозрачный блеск, легкое прикосновение тенями оттенка нанесенной помады, совершенный тон лица. Для создания такого образа используется минимальный набор средств.

  • 2

    Стрелки

    Карим глазам невероятно подходят любые стрелки — минималистичные, кошачьи или винтажные, вариации с острыми или круглыми кончиками. В этом сезоне актуальны как широкие, смазанные, так и четко выверенные линии.

    В тренде синие или зеленые акценты на нижнем веке, цветные стрелки. Основное требование — они должны быть сделаны особенно аккуратно.

  • 3

    Красная помада

    Яркий, томный и стильный классический образ, основанный на создании превосходно гармонирующего с карими глазами контраста.

    Этот вариант предпочтительнее использовать на выход или для вечерних прогулок. Основное правило в таком макияже — полное отсутствие других акцентов.

  • 4

    Монохромный макияж

    Тренд сезона — матовая текстура. Макияж глаз, губ и контуринг выдержаны в одной цветовой гамме (сепия, коричневые и кофейные оттенки) сочетающихся друг с другом тонов. Отсутствие четких линий — отличительная черта такого макияжа.

    Темно – коричневые смоки для кареглазых — это беспроигрышный вариант. В таком макияже предпочтительно выбрать нейтральную помаду, сделав акцент исключительно на глаза.

    Модный смоки –айз — это градиенты разнообразных тонов теней и карандашей без четко выраженных линий и переходов.

    Выбирая подходящий вариант из модных направлений в макияже, и следуя своему имиджу и настроению, обладательницы карих глаз смогут подчеркнуть свою природную красоту и индивидуальность.

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Мода, Красота, Макияж, Образ, Карие глаза, мода 2019, Мода 2020, Модный макияж для карих глаз.
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