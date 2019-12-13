Красное дерево или пепельный блонд: популярные цвета волос 2020 (Фото)

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Окрашивание волос уже давно вошло в моду. Этой процедурой пользуются многие девушки, желающие преобразить свой внешний вид. Мода не постоянна. Каждый новый сезон стилисты рассказывают о новых модных цветах волос. А что будет в тренде этой зимой? Сейчас и узнаем.

Красное дерево

Цвет красного дерева выглядит на волосах по-настоящему эффектно и сегодня он вступает в ряды лидеров. В целом, он редко выходит из моды и подходит практически каждой обладательнице прекрасного пола.

С помощью специальных техник мелирования и брондирования цвет можно растянуть. Волосы такого цвета всегда выглядят стильно, будь они прямые или кудрявые.