Красное дерево или пепельный блонд: популярные цвета волос 2020 (Фото)

Окрашивание волос уже давно вошло в моду. Этой процедурой пользуются многие девушки, желающие преобразить свой внешний вид. Мода не постоянна. Каждый новый сезон стилисты рассказывают о новых модных цветах волос. А что будет в тренде этой зимой? Сейчас и узнаем.
Красное дерево
Цвет красного дерева выглядит на волосах по-настоящему эффектно и сегодня он вступает в ряды лидеров. В целом, он редко выходит из моды и подходит практически каждой обладательнице прекрасного пола.
С помощью специальных техник мелирования и брондирования цвет можно растянуть. Волосы такого цвета всегда выглядят стильно, будь они прямые или кудрявые.
Розовый и пепельный блонд
Эти оттенки по-настоящему нежные. Цвет легко разнообразить: от холодного пепельного до цвета золы.
Популярные техники, например, омбре, позволяют сделать еще более креативное окрашивание.
Колд-брю
Этот мягкий цвет волос – отличный вариант для любительниц темных прядей. Цветовая гамма соответствует цвету кофе, откуда и пошло название.
Колд-брю придает невероятное ощущение тепла и уюта.
Карамельный
Оттенки карамельного были популярны в уходящем сезоне, но в новом они тоже не сдают позиции. Они прекрасно смотрятся на волосах разной длины и в прическах.
Цвет платины
Огромны спрос имеет платиновый блонд. Оригинальный и стильный, он подчеркнет вашу индивидуальность.
В домашних условиях получить его довольно сложно, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональному стилисту.
Техника окрашивания
Разнообразить цвет волос поможет необычное окрашивание.
Среди популярных техник в 2020 модными станут омбре, балаяж, шатуш, колорирование, брондирование и многие другие.
Каждая девушка уникальна и красива по-своему. Не стесняйтесь подчеркивать свои достоинства и будьте в центре внимания.