Скачать
Пятница, 13.12.2019
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Опубликован закон о госбюджете-2020
Опубликован закон о госбюджете-2020
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обогнал Кипр
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обогнал Кипр
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря

Красное дерево или пепельный блонд: популярные цвета волос 2020 (Фото)

Смотрите фото (16)
Красное дерево или пепельный блонд: популярные цвета волос 2020 (Фото)
12:28 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Модный цвет волос зимы 2020: стильные идеи для преображения смотрите в нашем фото-обзоре.

  • 1

    Окрашивание волос уже давно вошло в моду. Этой процедурой пользуются многие девушки, желающие преобразить свой внешний вид. Мода не постоянна. Каждый новый сезон стилисты рассказывают о новых модных цветах волос. А что будет в тренде этой зимой? Сейчас и узнаем.

    Красное дерево

    Цвет красного дерева выглядит на волосах по-настоящему эффектно и сегодня он вступает в ряды лидеров. В целом, он редко выходит из моды и подходит практически каждой обладательнице прекрасного пола.

    С помощью специальных техник мелирования и брондирования цвет можно растянуть. Волосы такого цвета всегда выглядят стильно, будь они прямые или кудрявые.

  • 2

    Розовый и пепельный блонд

    Эти оттенки по-настоящему нежные. Цвет легко разнообразить: от холодного пепельного до цвета золы.

    Популярные техники, например, омбре, позволяют сделать еще более креативное окрашивание.

  • 3

    Колд-брю

    Этот мягкий цвет волос – отличный вариант для любительниц темных прядей. Цветовая гамма соответствует цвету кофе, откуда и пошло название.

    Колд-брю придает невероятное ощущение тепла и уюта.

  • 4

    Карамельный

    Оттенки карамельного были популярны в уходящем сезоне, но в новом они тоже не сдают позиции. Они прекрасно смотрятся на волосах разной длины и в прическах.

  • 5

    Цвет платины

    Огромны спрос имеет платиновый блонд. Оригинальный и стильный, он подчеркнет вашу индивидуальность.

    В домашних условиях получить его довольно сложно, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональному стилисту.

  • 6

    Техника окрашивания

    Разнообразить цвет волос поможет необычное окрашивание.

    Среди популярных техник в 2020 модными станут омбре, балаяж, шатуш, колорирование, брондирование и многие другие.

    Каждая девушка уникальна и красива по-своему. Не стесняйтесь подчеркивать свои достоинства и будьте в центре внимания.

Новый тренд на седину: выглядит очень привлекательно (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Прически, Стиль, Стрижки, Мода 2020, Цвет волос 2020, Цвета женских причесок 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
02 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
03 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
04 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
05 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Трамп поздравил Джонсона и анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Трамп анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Украинскую косовскую керамику внесли в список ЮНЕСКО
Украинскую косовскую керамику внесли в список ЮНЕСКО
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь