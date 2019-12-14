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Новогодний маникюр 2020: стильный дизайн со снежинками (Фото)

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Новогодний маникюр 2020: стильный дизайн со снежинками (Фото)
11:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Когда за окном снег, то многим модницам хочется, и чтобы их маникюр соответствовал атмосфере, царящей на улице.

  • 1

    В первую очередь, стоит определиться с цветовой гаммой. От нее в целом зависит визуальное восприятие.

  • 2

    Для данной тематики прекрасно подойдут синий и любые его оттенки с белым или серебристым. Это, пожалуй, самый привычный вариант такого нейл-арта.

  • 3

    Если вы любите выделяться и хотите творчески подойти к маникюру, то можно расширить цветовую гамму, либо вообще отказаться от шаблонного воплощения идеи снега.

  • 4

    Французский маникюр остается в моде независимо от тенденций и времени года. Поэтому его нередко декорируют тематическими рисунками. В Новый год можно позволить чуть больше экспериментов.

  • 5

    То есть дизайн можно сделать в необычной форме или же с использованием разных оттенков. Выбирайте подходящий вариант, исходя из цветовой гаммы праздничного наряда.

  • 6

    Не стоит также забывать о стразах или блестках, которые только подчеркнут идею сверкающего на свету снега.

  • 7

    Можно использовать в качестве фона и красный или вишневый цвет. Особенно в случае, если вы как раз подобрали платье одного из этих оттенков или просто предпочитаете его прочим.

  • 8

    В процессе создания маникюра со снежинками важно придерживаться одной тематики. То есть в данном случае рисунок можно смело сочетать с изображением пингвинов, оленей, медведей и птиц.

  • 9

    Также он хорошо смотрится дизайном в виде новогодней елки, различных подарков, снеговиков и елочных игрушек.

  • 10

    Любителям «уютного» маникюра можно сделать вязаный маникюр в пастельной цветовой гамме, изобразив на некоторых ноготках и снежинки.

  • 11

    Как видите, идей очень много — главное, выбрать для себя цветовую гамму и, собственно, изображение снежинки, которое украсит ваш ноготок. Не бойтесь экспериментировать!

  • 12

    Не секрет, что снежинки – один из самых популярных вариантов дизайна на Новый год. Причем вовсе неважно, будут они в одиночном исполнении в виде акцента или же в виде сюжетного рисунка с множеством деталей.

  • 13

    Дизайн может смотреться по-разному в зависимости от основного покрытия, техники нанесения и дополнительного декора.

  • 14

    Для создания праздничного маникюра довольно часто используют все оттенки красного цвета. Это идеальная основа для прекрасных белых снежинок. Преимущественно их рисуют и украшают блестками.

  • 15

    Не менее популярным является оформление снежинок в скандинавском стиле. Благодаря этому маникюр получается более сдержанным и лаконичным. К тому же он хорошо смотрится с вязаным дизайном.

  • 16

    Стильный зимний маникюр часто делают в сине-голубом сочетании оттенков. Причем вовсе неважно, будет это однотонное покрытие или френч. На каждом из вариантов снежинки хорошо смотрятся.

  • 17

    Главное – украсить их блестками или стразами. Это поможет добиться чуть более праздничного эффекта на ноготках. Для повседневной жизни рекомендуем не использовать столь активный декор.

  • 18

    Возможно, маникюр в черном цвете может показаться слишком мрачным, но только не в зимнем сезоне. Ведь этот оттенок идеально подходит для создания тематического дизайна в виде снежинок, елочных игрушек и многого другого.

  • 19

    Поэтому не бойтесь делать что-то новое для себя. За счет сочетания белого и черного цвета маникюр получается не настолько темным, как при однотонном покрытии.

  • 20

    На самом деле сделать праздничный маникюр можно практически в любом цвете. 

  • 21

    Популярностью пользуется белый, бежевый, розовый, серый и фиолетовый цвет. Каждый из них является прекрасной основой для дизайна в виде снежинок.

  • 22

    Не стоит забывать о разнообразном фольгированном декоре. В зависимости от выбранного вида, он дает совершенно разный эффект.

  • 23

    Простой лист фольги помогает создать рваный дизайн, а скотч-лента идеально подходит для четких геометрических линий.

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