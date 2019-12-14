Новогодний маникюр 2020: стильный дизайн со снежинками (Фото)

1 В первую очередь, стоит определиться с цветовой гаммой. От нее в целом зависит визуальное восприятие.

2 Для данной тематики прекрасно подойдут синий и любые его оттенки с белым или серебристым. Это, пожалуй, самый привычный вариант такого нейл-арта.

3 Если вы любите выделяться и хотите творчески подойти к маникюру, то можно расширить цветовую гамму, либо вообще отказаться от шаблонного воплощения идеи снега.

4 Французский маникюр остается в моде независимо от тенденций и времени года. Поэтому его нередко декорируют тематическими рисунками. В Новый год можно позволить чуть больше экспериментов.

5 То есть дизайн можно сделать в необычной форме или же с использованием разных оттенков. Выбирайте подходящий вариант, исходя из цветовой гаммы праздничного наряда.

6 Не стоит также забывать о стразах или блестках, которые только подчеркнут идею сверкающего на свету снега.

7 Можно использовать в качестве фона и красный или вишневый цвет. Особенно в случае, если вы как раз подобрали платье одного из этих оттенков или просто предпочитаете его прочим.

8 В процессе создания маникюра со снежинками важно придерживаться одной тематики. То есть в данном случае рисунок можно смело сочетать с изображением пингвинов, оленей, медведей и птиц.

9 Также он хорошо смотрится дизайном в виде новогодней елки, различных подарков, снеговиков и елочных игрушек.

10 Любителям «уютного» маникюра можно сделать вязаный маникюр в пастельной цветовой гамме, изобразив на некоторых ноготках и снежинки.

11 Как видите, идей очень много — главное, выбрать для себя цветовую гамму и, собственно, изображение снежинки, которое украсит ваш ноготок. Не бойтесь экспериментировать!

12 Не секрет, что снежинки – один из самых популярных вариантов дизайна на Новый год. Причем вовсе неважно, будут они в одиночном исполнении в виде акцента или же в виде сюжетного рисунка с множеством деталей.

13 Дизайн может смотреться по-разному в зависимости от основного покрытия, техники нанесения и дополнительного декора.

14 Для создания праздничного маникюра довольно часто используют все оттенки красного цвета. Это идеальная основа для прекрасных белых снежинок. Преимущественно их рисуют и украшают блестками.

15 Не менее популярным является оформление снежинок в скандинавском стиле. Благодаря этому маникюр получается более сдержанным и лаконичным. К тому же он хорошо смотрится с вязаным дизайном.

16 Стильный зимний маникюр часто делают в сине-голубом сочетании оттенков. Причем вовсе неважно, будет это однотонное покрытие или френч. На каждом из вариантов снежинки хорошо смотрятся.

17 Главное – украсить их блестками или стразами. Это поможет добиться чуть более праздничного эффекта на ноготках. Для повседневной жизни рекомендуем не использовать столь активный декор.

18 Возможно, маникюр в черном цвете может показаться слишком мрачным, но только не в зимнем сезоне. Ведь этот оттенок идеально подходит для создания тематического дизайна в виде снежинок, елочных игрушек и многого другого.

19 Поэтому не бойтесь делать что-то новое для себя. За счет сочетания белого и черного цвета маникюр получается не настолько темным, как при однотонном покрытии.

20 На самом деле сделать праздничный маникюр можно практически в любом цвете.

21 Популярностью пользуется белый, бежевый, розовый, серый и фиолетовый цвет. Каждый из них является прекрасной основой для дизайна в виде снежинок.

22 Не стоит забывать о разнообразном фольгированном декоре. В зависимости от выбранного вида, он дает совершенно разный эффект.