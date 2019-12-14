Мода 2020: самые трендовые пиджаки сезона (Фото)

Пиджак в стиле оверсайз
Оверсайз надежно удерживает позиции в топе ультрамодных трендов. Крупный женский пиджак в мужском стиле – это одна из базовых вещей, которые должны присутствовать в гардеробе каждой современной модницы. Такие пиджаки, как правило, носят с облегающим низом, а рукава подкатывают. Так вы сможете избежать чересчур громоздкого образа.
Пиджак с баской
Сейчас в моду возвращаются наряды со всевозможными оборками: воланами, рюшами и басками. К слову, баска имеет стройнящий эффект и позволяет замаскировать животик. Пиджаки с баской хорошо сочетаются с узкими джинсами и брюками-дудочками, а так же великолепно смотрятся в образах с юбками-карандашами. Очень интересно будет смотреться пиджачок с запахом.
Зеленый пиджак
В модной палитре зимы множество великолепных цветов и оттенков. В частности, модельеры рекомендуют запастись нарядами темно-зеленого цвета лесной кроны или хвои. К сожалению, такой цвет идет далеко не всем. Безусловно, зеленые вещи подчеркнут красоту зеленоглазых девушек и обладательниц рыжеватых локонов.
Пиджак с пайетками
Пайетки – гламурный тренд, который идеально подходит для периода громких зимних праздников. Вам нравятся сияющие образы? Тогда непременно изучите наряды с пайетками от знаменитых домов моды.
Фуксиновый пиджак
Цвет фуксии (иди маджента) стал настоящим хитом сезона «Весна/лето 2019», и хотя его позиции зимой чуть пошатнулись, из моды фуксин не выходит. Маджента привносит в гардероб свежую и веселую нотку, ее очарование оценила даже такая законодательница стиля, как Кейт Мидлтон.
Пиджак в "гусиную лапку"
Сенсационная коллекция от Chanel явила взору публике обилие твидовых материй, на многих из которых присутствовал классический узор в стиле «гусиной лапки». Пиджаки такого плана станут идеальной покупкой для поклонниц твидовых нарядов.
Пиджак со стразами
Обилие зимних праздников оказывает свое влияние на модные тенденции этого сезона. Само собой, популярной отделкой становятся стразы, напоминающие красоту зимних льдинок. Это идеальный вариант для гламурных модниц!
Пиджак в стиле преппи
Преппи – молодежный стиль, повторяющий узнаваемые элементы школьной и студенческой формы элитных учебных заведений. Для таких пиджаков характерны строгие цвета: серые, черные, темные оттенки зеленого, синего и бордового. Нередко присутствует цветная отделка ворота. Пиджаки в стиле преппи отлично смотрятся с короткими плиссированными юбками и блузами, украшенными аскотом.
Пиджак в стиле милитари
Гардероб студентки вам не по душе и хочется чего-то более агрессивного? Военные мотивы не выходят из моды, присутствуя во многих трендовых нарядах. Поклонниц образов милитари заинтригуют пиджаки в стиле униформы морского флота с характерными деталями: темно-синей тканью, красно-белыми вставками и крупными золотыми пуговицами. Данный пиджак будет смотреться стильно в сочетании с высокими сапожками.
Пиджак с вышивкой
Каждый, кто разбирается в моде, знает, как высоко ценятся наряды, украшенные ручной вышивкой. Такие вот интересные пиджачки гарантированно превратят любой даже будничный образ в невероятно модный и стильный ансамбль.
Белый пиджак
Белый цвет – лидер в зимних образах. Мы уже рассказывали вам о нарядах с белыми свитерами и о том, как носить белые джинсы зимой. Любительницы светлых образов оценят вот такие пиджачки. Они очаровательны в своей простой строгости, которая смотрится нарядно и стильно.
Пиджак-платье
В числе пиджаков типа оверсайз особняком стоят длинные модели, позволяющие носить пиджак как поверх другой одежды, так и в качестве платья. Неплохая идея для планирования зимних праздников или романтических свиданий для тех, у кого плотный график и нет времени на частые переодевания. Утром дополните пиджак юбкой или узкими брюками, отправляясь в офис. А вечером уберите низ и застегните пиджак, сформировав кокетливое платье.
Пиджак в клетку
Бесспорно, клетка еще долго будет оставаться одним из самых актуальных узоров. В частности, такие материи вошли в число самых популярных принтов зимы 2019-2020 годов. Чтобы наряд был еще более модным, выбирайте фасоны и с другими трендовыми нюансами. Для создания базового образа великолепным решением станет приталенный пиджачок с запахом или на одной пуговице.
Бархатный пиджак
Бархат стал одним из самых популярных материалов в модных образах зимы 2019-2020 годов. Эта шикарная ткань идеально подходит для стильных нарядов истинных леди, для делового гардероба и для вечерних образов. Бархат можно дополнить золотыми деталями или отделкой из жемчуга. Узнайте, как носить бархат и жемчуг в этом сезоне.
Пиджак с жемчугом
К слову о жемчуге, если вам нравятся праздничные наряды, то стоит обратить внимание на подобные вариации пиджаков. Отделка жемчугом может быть скромной, например, по манжетам или вороту в небольшом количестве. А вот для громких событий подойдут наряды, богато украшенные бусинами.