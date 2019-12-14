Мода 2020: самые трендовые пиджаки сезона (Фото)

1 Пиджак в стиле оверсайз Оверсайз надежно удерживает позиции в топе ультрамодных трендов. Крупный женский пиджак в мужском стиле – это одна из базовых вещей, которые должны присутствовать в гардеробе каждой современной модницы. Такие пиджаки, как правило, носят с облегающим низом, а рукава подкатывают. Так вы сможете избежать чересчур громоздкого образа.

2 Пиджак с баской Сейчас в моду возвращаются наряды со всевозможными оборками: воланами, рюшами и басками. К слову, баска имеет стройнящий эффект и позволяет замаскировать животик. Пиджаки с баской хорошо сочетаются с узкими джинсами и брюками-дудочками, а так же великолепно смотрятся в образах с юбками-карандашами. Очень интересно будет смотреться пиджачок с запахом.

3 Зеленый пиджак В модной палитре зимы множество великолепных цветов и оттенков. В частности, модельеры рекомендуют запастись нарядами темно-зеленого цвета лесной кроны или хвои. К сожалению, такой цвет идет далеко не всем. Безусловно, зеленые вещи подчеркнут красоту зеленоглазых девушек и обладательниц рыжеватых локонов.

4 Пиджак с пайетками Пайетки – гламурный тренд, который идеально подходит для периода громких зимних праздников. Вам нравятся сияющие образы? Тогда непременно изучите наряды с пайетками от знаменитых домов моды.

5 Фуксиновый пиджак Цвет фуксии (иди маджента) стал настоящим хитом сезона «Весна/лето 2019», и хотя его позиции зимой чуть пошатнулись, из моды фуксин не выходит. Маджента привносит в гардероб свежую и веселую нотку, ее очарование оценила даже такая законодательница стиля, как Кейт Мидлтон.

6 Пиджак в "гусиную лапку" Сенсационная коллекция от Chanel явила взору публике обилие твидовых материй, на многих из которых присутствовал классический узор в стиле «гусиной лапки». Пиджаки такого плана станут идеальной покупкой для поклонниц твидовых нарядов.

7 Пиджак со стразами Обилие зимних праздников оказывает свое влияние на модные тенденции этого сезона. Само собой, популярной отделкой становятся стразы, напоминающие красоту зимних льдинок. Это идеальный вариант для гламурных модниц!

8 Пиджак в стиле преппи Преппи – молодежный стиль, повторяющий узнаваемые элементы школьной и студенческой формы элитных учебных заведений. Для таких пиджаков характерны строгие цвета: серые, черные, темные оттенки зеленого, синего и бордового. Нередко присутствует цветная отделка ворота. Пиджаки в стиле преппи отлично смотрятся с короткими плиссированными юбками и блузами, украшенными аскотом.

9 Пиджак в стиле милитари Гардероб студентки вам не по душе и хочется чего-то более агрессивного? Военные мотивы не выходят из моды, присутствуя во многих трендовых нарядах. Поклонниц образов милитари заинтригуют пиджаки в стиле униформы морского флота с характерными деталями: темно-синей тканью, красно-белыми вставками и крупными золотыми пуговицами. Данный пиджак будет смотреться стильно в сочетании с высокими сапожками.

10 Пиджак с вышивкой Каждый, кто разбирается в моде, знает, как высоко ценятся наряды, украшенные ручной вышивкой. Такие вот интересные пиджачки гарантированно превратят любой даже будничный образ в невероятно модный и стильный ансамбль.

11 Белый пиджак Белый цвет – лидер в зимних образах. Мы уже рассказывали вам о нарядах с белыми свитерами и о том, как носить белые джинсы зимой. Любительницы светлых образов оценят вот такие пиджачки. Они очаровательны в своей простой строгости, которая смотрится нарядно и стильно.

12 Пиджак-платье В числе пиджаков типа оверсайз особняком стоят длинные модели, позволяющие носить пиджак как поверх другой одежды, так и в качестве платья. Неплохая идея для планирования зимних праздников или романтических свиданий для тех, у кого плотный график и нет времени на частые переодевания. Утром дополните пиджак юбкой или узкими брюками, отправляясь в офис. А вечером уберите низ и застегните пиджак, сформировав кокетливое платье.

13 Пиджак в клетку Бесспорно, клетка еще долго будет оставаться одним из самых актуальных узоров. В частности, такие материи вошли в число самых популярных принтов зимы 2019-2020 годов. Чтобы наряд был еще более модным, выбирайте фасоны и с другими трендовыми нюансами. Для создания базового образа великолепным решением станет приталенный пиджачок с запахом или на одной пуговице.

14 Бархатный пиджак Бархат стал одним из самых популярных материалов в модных образах зимы 2019-2020 годов. Эта шикарная ткань идеально подходит для стильных нарядов истинных леди, для делового гардероба и для вечерних образов. Бархат можно дополнить золотыми деталями или отделкой из жемчуга. Узнайте, как носить бархат и жемчуг в этом сезоне.