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Маникюр 2020: красивые идеи дизайна с глиттером (фото)

Смотрите фото (26)
Маникюр 2020: красивые идеи дизайна с глиттером (фото)
12:56 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Дизайн ногтей с блестками вошел в моду в 90-е года прошлого столетия. Сегодня настало время вновь показать очарование маникюра с блестками.

  • 1

    Современный маникюр с блестками значительно отличается от первоначальный вариантов. Если ранее использовались сухие блестки, которые по текстуре и форме не всегда выглядели идеально, то сегодня в распоряжении модниц несколько интересных вариантов блестящего покрытия. 

  • 2

    Глиттер представляет собой металлизированные частички из фольги, отличающиеся по форме и размеру. Блестящая текстура вмиг преображает и освежает любой нейл-арт, делает его выразительнее.

  • 3

    Если ранее блестки использовать для создания исключительно торжественных нейл-артов, то сегодня глиттер можно встретить в большинстве повседневных образах.

  • 4

    Глиттер – это сухие блестки самых различных оттенков или гель-лаки с добавлением блесток. Второй вариант более предпочтителен для нейл-мастеров и простых девушек. Тонкая и длинная кисточка гель-лака позволяет наносить узор на край ногтевой пластины или выделять блестками отдельные миниатюрные части дизайна.

  • 5

    Глиттер – универсальный материал, который используется не только для дизайна ногтей. К примеру, существует косметический глиттер, глиттер для декора интерьера и т.д.

  • 6

    Светлые оттенки отлично смотрятся с любым блестящим покрытием. Это может быть не только глиттер, но и стразы, камифубуки, бульонки и т.д. На белом фоне великолепно смотрится серебряный и золотой глиттер.

  • 7

    К трендовым нейл-артам относятся: однотонное покрытие с глиттером на безымянном пальце, выделение глиттером края ногтя и прикорневой зоны, посыпка сухим глиттером флористики, геометрии и абстракции.

  • 8

    Насыщенные и глубокие тона отлично сочетаются с контрастным декором. В красном маникюре используйте серебряные и золотые блестки по краю ногтя или россыпью по всей поверхности ноготка.

  • 9

    Красный или бордовый маникюр – лучшее решение для торжественных образов. Используйте глиттер для выделения геометрического дизайна, флористики и других узоров. В качестве дополнения к красному цвету используйте черный оттенок.

  • 10

    Самый простой способ украшения красного маникюра – это посыпать край ногтя сухими блестками. Декора должно быть совсем немного, иначе маникюр потеряет свое очарование и будет выглядеть вычурно. Если сухих блесток нет, то нанесите на часть ногтя прозрачный гель-лак с глиттером.

  • 11

    Черный дизайн ногтей всегда вызывал много споров. Черный маникюр действительно выглядит неоднозначно и броско, не всегда вписывается в повседневные и деловые образы. Сегодня нейл-индустрия настолько лояльна, что в ней есть место даже такому необычному оттенку как пепельно черный.

  • 12

    Черный маникюр будет вызывать восторг только в том случае, если он выполнен на подготовленных ухоженных ноготках. Черный дизайн великолепно выглядит на миндалевидных и квадратных ногтях средней длины.

  • 13

    Выполнять темный нейл-арт на ультракоротких ногтях не рекомендуется, тем более украшать его глиттером.

  • 14

    Черный дизайн ногтей с глиттером практически не отличается от нейл-артов в красном или белом цвете. Глиттер также может использоваться для выделения всей ногтевой пластины или отдельных узоров.

  • 15

    Выбирайте для дизайна серебряные, золотые или цветные блестки. В качестве альтернативы сухим блесткам можно применить акриловую пудру с добавлением глиттера. В черном варианте такой маникюр будет выглядеть особенно торжественно и притягательно.

  • 16

    Такой классический дизайн ногтей как френч просто не может обойтись без оригинального декора глиттером. Тренд последних сезонов – однотонный френч с выделением глиттером края ногтевой пластины. Цвет блесток выбирается в зависимости от основного оттенка гель-лака. Отлично смотрится классический розовый цвет с розовыми блестками на кончиках. Не исключены контрастные варианты в черно-белом, бордовом цвете. На миндальных и квадратных ногтях великолепно выглядят сложные нейл-арты с блестками и слайдерами на безымянном пальце.

  • 17

    Сочетание френча и лунного маникюра также пользуется огромной популярностью у девушек. Выделяйте глиттером край ногтя и прикорневую зону. В таком маникюре сложно разместить дополнительный декор, например, акрил, слайдеры или стемпинг, поэтому рекомендуем ограничиться только блестящим дизайном.

  • 18

    Глиттер – настоящая находка для девушек, которые хотят видеть на своих ноготках интересные и яркие нейл-арты. Работать с глиттером одно удовольствие, ведь производители гель-лаков сделали все возможное, чтобы нанесение блесток было простым и быстрым.

  • 19

    Глиттер – бесспорный фаворит сезона, который не собирается сдавать своим позиции.

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