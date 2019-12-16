Маникюр 2020: потрясающие варианты зимнего дизайна ногтей (Фото)

1 В этом сезоне не будет строгих претензий к расцветке или форме ногтей, модницы имеют возможность не изменять своему стилю, а подобрать под него, подходящий именно им модный зимний маникюр. Именно зимой 2020 года все дизайнеры мира дают рекомендации каждой женщине быть самой красивой, с той формой ноготков, которая лучше всего ей подходит.

2 Многие отдают предпочтение круглой форме, потому что она универсальна. С ней удобно работать, за ней проще ухаживать, она визуально удлиняет ноготок. Ее предпочитают даже те, у кого слабые ногти. Модный зимний маникюр этого сезона оригинально совмещает красоту с комфортом, делая руки естественно грациозными.

3 Этой зимой будет подчеркнута красота, как длинных, так и коротких ногтей и не важно, какая ногтевая пластина широкая или узкая. Дизайн маникюра этой зимы представит, огромный выбор прекрасных вариантов для любой длины и формы ногтей.

4 В зимнем маникюре не только форма, но и цвет играет огромную роль. С цветом все гораздо проще, модным будет изысканность и красота.

5 Выглянув в окно сразу возникает белый, серые тона, всевозможные синие оттенки, морозное серебро и золото – первое, что возникает в мыслях. Дизайн моды тоже выбирает оттенки, которые ассоциируются с этим прекрасным временем года: белизна снега с кружевами на стеклах, сероватая синева зимнего неба и блеск золотых шариков, бантиков, украшений – все, что способно передать настроение зимы.

6 Различные формы и цвета лаков с блесками создадут новогоднюю сказку с гирляндами. Зимой в маникюре будет преобладать «холодная» палитра цветов, она действительно станет зимней, если ее украсить белыми кружевами, снежинками или добавить серебро и золото.

7 В каждом сезоне появляются новые идеи дизайна маникюра, зимний маникюр этого сезона не исключение. На пике популярности будет комбинированный маникюр, в нем будут сочетаться различные виды техник, рисунков и декора.

8 Этой зимой в маникюре будет преобладать мерцающая и белая пудра, зеркальные с металлическим отливом втирок, гель-лаки с эффектом хрома. Естественно в моде будет сине-серая цветовая палитра оттенков, нюдоые оттенки уступят место более темным серым и коричневым пудровым тонам. Тематические рисунки – это классика, только с новой интерпретацией, объемные елочные игрушки и кружева, снежинки, варежки и т.д. Довольно актуальной будет геометрия с зимней цветовой гаммой.

9 В основе новогоднего дизайна ногтей главным является не техника нанесения маникюра, а сама идея зимы.

10 Зимний дизайн приготовил много сюрпризов для покрытия ноготков. Модным становится неординарный эпатаж, с максимально смелым соединением в образе разнообразной цветовой палитры.

11 В зимнем маникюре прослеживаются осенние тенденции. Короткая длина ноготков миндалевидной формы останется в тренде. С наступлением холодов женщины начинают прятать руки в перчатки и варежки, с длинными ногтями это неудобно. Поэтому зимой для наращенных ноготков желательна альтернативная длина.

12 Зимой много праздников и соответственно женщины хотят иметь особый маникюр. Благодаря гелю зимой можно выполнять объемные рисунки с 3D эффектом: интересные узоры, зимние мотивы. Можно воспользоваться идеями фимо-дизайна, с запеченными в геле дольками мандарина, блесток, снежинок, звездочек.

13 Зимой на короткие ноготки можно одеть «свитер». Маникюр с элементами вязания имеет различные варианты. В зимнем тренде выигрышно сочетаются оттенки коричневого, белого и розового. Легкую пушистость придаст акриловая пудра или бархатный песок.

14 На матовой основе с данной техникой можно выполнить любые рельефные рисунки с снежинками и елочками. Коротким ноготкам пойдут зимние мотивы и орнаменты, рисунки с геометрическими фигурами. Продольные полоски украшенные блестками.

15 Идеальный зимний вариант на короткие ногти маникюр с эффектом «кошачьего глаза», прекрасный повседневный маникюр.

16 Раздолье для мастеров маникюра — длинные ногти. Шикарное поле для замысловатых рисунков или элегантного праздничного маникюра с разнообразием техник.

17 На длинных ногтях шикарно смотрится нежность кружева, блестки. Очень кстати будут акриловые краски. В зимнем дизайне длинных ногтей хорошо будут смотреться этнические мотивы.

18 В зимнем сезоне очень популярным будет черный цвет для ногтей, с мерцающим, матовым или глянцевым покрытием. Оригинальность ногтям придаст черный маникюр, украшенный интересными узорами или блестками.

19 Волшебный праздник, наполненный таинством и весельем, когда каждой женщине хочется выглядеть королевой. Неотъемлемой частью безупречного вида будет новогодний маникюр.

20 Всевозможные яркие блестящие элементы в новый год являются неотъемлемой частью декора.

21 Длина и форма ногтей в Новый год не имеет значения, вы можете себе позволить все, что хотите, главное чтобы это вписывалось в ваш новогодний образ.

22 Мелкие блестки на маникюре будут напоминать пузырьки шампанского в бокале. Омбре переходящее от цветной основы в блестящее покрытие, сочетание на ногтях черного с белым и серебром, прозрачная основа с блестками различных оттенков. Белый лак с розовым или зеленым шиммером. Эксперименты в новогоднем маникюре приветствуются.

23 Новогодний маникюр немыслим без тематических новогодних рисунков. Елочки, снежинки, дед Мороз, Снегурочка, зверюшки, снеговички, новогодняя мишура, брызги шампанского, салют, часы – любая атрибутика новогоднего праздника способна украсить ваши ноготки. Не забудьте о зимних пейзажах.