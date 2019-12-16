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Маникюр 2020: потрясающие варианты зимнего дизайна ногтей (Фото)

Смотрите фото (27)
Маникюр 2020: потрясающие варианты зимнего дизайна ногтей (Фото)
10:27 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Каждая женщина в новом сезоне подыскивает для себя новый красивый замечательный образ.

  • 1

    В этом сезоне не будет строгих претензий к расцветке или форме ногтей, модницы имеют возможность не изменять своему стилю, а подобрать под него, подходящий именно им модный зимний маникюр. Именно зимой 2020 года все дизайнеры мира дают рекомендации каждой женщине быть самой красивой, с той формой ноготков, которая лучше всего ей подходит.

  • 2

    Многие отдают предпочтение круглой форме, потому что она универсальна. С ней удобно работать, за ней проще ухаживать, она визуально удлиняет ноготок. Ее предпочитают даже те, у кого слабые ногти. Модный зимний маникюр этого сезона оригинально совмещает красоту с комфортом, делая руки естественно грациозными.

  • 3

    Этой зимой будет подчеркнута красота, как длинных, так и коротких ногтей и не важно, какая ногтевая пластина широкая или узкая. Дизайн маникюра этой зимы представит, огромный выбор прекрасных вариантов для любой длины и формы ногтей.

  • 4

    В зимнем маникюре не только форма, но и цвет играет огромную роль. С цветом все гораздо проще, модным будет изысканность и красота.

  • 5

    Выглянув в окно сразу возникает белый, серые тона, всевозможные синие оттенки, морозное серебро и золото – первое, что возникает в мыслях. Дизайн моды тоже выбирает оттенки, которые ассоциируются с этим прекрасным временем года: белизна снега с кружевами на стеклах, сероватая синева зимнего неба и блеск золотых шариков, бантиков, украшений – все, что способно передать настроение зимы.

  • 6

    Различные формы и цвета лаков с блесками создадут новогоднюю сказку с гирляндами. Зимой в маникюре будет преобладать «холодная» палитра цветов, она действительно станет зимней, если ее украсить белыми кружевами, снежинками или добавить серебро и золото.

  • 7

    В каждом сезоне появляются новые идеи дизайна маникюра, зимний маникюр этого сезона не исключение. На пике популярности будет комбинированный маникюр, в нем будут сочетаться различные виды техник, рисунков и декора.

  • 8

    Этой зимой в маникюре будет преобладать мерцающая и белая пудра, зеркальные с металлическим отливом втирок, гель-лаки с эффектом хрома. Естественно в моде будет сине-серая цветовая палитра оттенков, нюдоые оттенки уступят место более темным серым и коричневым пудровым тонам. Тематические рисунки – это классика, только с новой интерпретацией, объемные елочные игрушки и кружева, снежинки, варежки и т.д. Довольно актуальной будет геометрия с зимней цветовой гаммой.

  • 9

    В основе новогоднего дизайна ногтей главным является не техника нанесения маникюра, а сама идея зимы.

  • 10

    Зимний дизайн приготовил много сюрпризов для покрытия ноготков. Модным становится неординарный эпатаж, с максимально смелым соединением в образе разнообразной цветовой палитры.

  • 11

    В зимнем маникюре прослеживаются осенние тенденции. Короткая длина ноготков миндалевидной формы останется в тренде. С наступлением холодов женщины начинают прятать руки в перчатки и варежки, с длинными ногтями это неудобно. Поэтому зимой для наращенных ноготков желательна альтернативная длина.

  • 12

    Зимой много праздников и соответственно женщины хотят иметь особый маникюр. Благодаря гелю зимой можно выполнять объемные рисунки с 3D эффектом: интересные узоры, зимние мотивы. Можно воспользоваться идеями фимо-дизайна, с запеченными в геле дольками мандарина, блесток, снежинок, звездочек.

  • 13

    Зимой на короткие ноготки можно одеть «свитер». Маникюр с элементами вязания имеет различные варианты. В зимнем тренде выигрышно сочетаются оттенки коричневого, белого и розового. Легкую пушистость придаст акриловая пудра или бархатный песок.

  • 14

    На матовой основе с данной техникой можно выполнить любые рельефные рисунки с снежинками и елочками. Коротким ноготкам пойдут зимние мотивы и орнаменты, рисунки с геометрическими фигурами. Продольные полоски украшенные блестками.

  • 15

    Идеальный зимний вариант на короткие ногти маникюр с эффектом «кошачьего глаза», прекрасный повседневный маникюр.

  • 16

    Раздолье для мастеров маникюра — длинные ногти. Шикарное поле для замысловатых рисунков или элегантного праздничного маникюра с разнообразием техник.

  • 17

    На длинных ногтях шикарно смотрится нежность кружева, блестки. Очень кстати будут акриловые краски. В зимнем дизайне длинных ногтей хорошо будут смотреться этнические мотивы.

  • 18

    В зимнем сезоне очень популярным будет черный цвет для ногтей, с мерцающим, матовым или глянцевым покрытием. Оригинальность ногтям придаст черный маникюр, украшенный интересными узорами или блестками.

  • 19

    Волшебный праздник, наполненный таинством и весельем, когда каждой женщине хочется выглядеть королевой. Неотъемлемой частью безупречного вида будет новогодний маникюр.

  • 20

    Всевозможные яркие блестящие элементы в новый год являются неотъемлемой частью декора.

  • 21

    Длина и форма ногтей в Новый год не имеет значения, вы можете себе позволить все, что хотите, главное чтобы это вписывалось в ваш новогодний образ.

  • 22

    Мелкие блестки на маникюре будут напоминать пузырьки шампанского в бокале. Омбре переходящее от цветной основы в блестящее покрытие, сочетание на ногтях черного с белым и серебром, прозрачная основа с блестками различных оттенков. Белый лак с розовым или зеленым шиммером. Эксперименты в новогоднем маникюре приветствуются.

  • 23

    Новогодний маникюр немыслим без тематических новогодних рисунков. Елочки, снежинки, дед Мороз, Снегурочка, зверюшки, снеговички, новогодняя мишура, брызги шампанского, салют, часы – любая атрибутика новогоднего праздника способна украсить ваши ноготки. Не забудьте о зимних пейзажах.

  • 24

    Самый актуальный новогодний маникюр, с которым можно сделать массу вариантов – это маникюр со снежинками. Меняя содержания картинок и формы, от одной снежинки до целого снегопада, можно создавать различные композиции.

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