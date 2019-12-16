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Понедельник, 16.12.2019
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Отпустите их: бьюти-тренды, которые теряют актуальность в 2020 году

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Отпустите их: бьюти-тренды, которые теряют актуальность в 2020 году
14:20 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Каждый сезон на пик популярности выходят новые решения, а о старых приходится забыть.

Красные губы

Красные губы – это то, что долгое время сводило всех с ума. Однако, в 2020 яркой красной помады уже не будет в тренде, а ведь совсем недавно мы были от нее в восторге. В новом году будет популярен эффект «зацелованных» губ. Он слегка небрежен, но свеж и молод. Контурный карандаш тоже можно отложить. В грядущем сезоне он вам почти не понадобится.

Неоновые тени

Неоновые тени всегда притягивали большое внимание. Они яркие, красивые, и даже чем-то напоминают мелки. На летних показах они покорили всех, но сегодня своими необычайными формами макияжа. Неоновые тени завоевали тысячи женских сердец. 2020 диктует нам новую моду. Главный акцент стоит сделать на естественность, поэтому следует отложить их до лучших времен.

Красные тени

Пожалуй, нельзя отрицать тот факт, что красный цвет на глазах уже порядком поднадоел. Ярко-красные и бордовые тона были выпущены практически каждой маркой косметики. Это было связано с огромной популярностью, которую завоевали эти тени. Нельзя спорить и с тем, что выглядели они достаточно эффектно и отлично подчеркивали красоту глаз. Но пришло время отдохнуть от ярких цветов. Что-то подсказывает, что в новом сезоне актуальны будут холодные тона макияжа.

Наращенные ресницы

Наращивание ресниц сегодня более, чем популярно. Пожалуй, этой услугой хоть раз пользовалась каждая вторая девушка и, конечно же, осталась довольна. Многие дамы, чьи реснички не отличаются длиной и густотой, всей душой полюбили наращивание, а некоторые и вовсе не представляют без него свой образ. Так и в 2019 на него случился огромный спрос. Однако, как бы эффектно не выглядели наращенные ресницы, в 2020 они сдают свои позиции.

Яркие густые брови

Как ни странно, но за густыми и яркими бровями можно больше не гнаться. Мода на них остается в этом году. Следующий же сезон потребует от нас больше естественности. Самые смелые барышни даже попробуют осветление.

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Мода, Тренды, Бьюти-тренды, Антитренды, Мода 2020.
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