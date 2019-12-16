Маникюр 2020: "пузырьки на ногтях" или пенный дизайн (Фото)

1 Современный дизайн маникюра может быть настолько неожиданным и оригинальным, что иногда трудно поверить, как можно было вообще додуматься о том или ином способе оформления ноготков.

2 Одним из таких неординарных дизайнов и стал пенный маникюр, стремительно набравший популярность буквально за несколько дней.

3 И вот уже не одну неделю подряд пенный маникюр лидирует среди модных вариантов дизайна этого сезона.

4 Эксперименты с новым дизайном ногтей пеной продолжают удивлять, поэтому пенный маникюр можно смело назвать самым топовым и востребованным нейл-дизайном конца 2019 года.

5 Пузырьки на ногтях действительно выглядят очень эффектно, а сам маникюр с пенкой приобретает легкую и приятную фактуру, которую так и хочется попробовать наощупь.

6 В зависимости от получившихся пузырьков на ногтях, пенный маникюр может напоминать кружево и эффект рептилии.

7 Пузырчатый рельеф может покрывать поверхность одного ногтя или абсолютно всех.

8 Выделите один или два пальца, сделав на них отличающийся от остальных маникюр.

9 Пузырьки можно комбинировать с ровным тонов, добавлять узоры, украшения и всевозможные техники.

10 Волшебные пузырьки на мраморном фоне — проявление фантазии мастера. Создавайте свои узоры, комбинации цвета и формы.

11 В модном монодизайне пенного маникюра 2019 оттенок фактуры будет совпадать с цветом покрытия.

12 Очень круто однотонный пенный маникюр смотрится в черном и красном дизайне. Этот вариант маникюра с пеной самый простой, так Вам нужно всего лишь нанести мыльные пузырьки сверху на свежо накрашенные ногти и просушить в лампе.

13 В подобном дизайне можно поэкспериментировать с матовым и глянцевым эффектами.

14 Особенно интересным пенный однотонный маникюр получается если нанести пену на часть ноготка, комбинируя его с матовым покрытием.

15 Шикарный маникюр с великолепным эффектом «кошачий глаз» сегодня тоже модно делать в пенном дизайне. Пузырчатая текстура в подобном маникюре делает модные ногти еще загадочнее.

16 Нестандартно и весьма удивительно выглядит на ногтях пенный дизайн в сочетании с металлической втиркой.