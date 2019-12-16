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Понедельник, 16.12.2019
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Маникюр 2020: "пузырьки на ногтях" или пенный дизайн (Фото)

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Маникюр 2020: "пузырьки на ногтях" или пенный дизайн (Фото)
15:09 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Знакомы ли вы с новым трендом маникюрной моды Bubbles? Новый вид нейл-арта буквально взорвал интернет.

  • 1

    Современный дизайн маникюра может быть настолько неожиданным и оригинальным, что иногда трудно поверить, как можно было вообще додуматься о том или ином способе оформления ноготков.

  • 2

    Одним из таких неординарных дизайнов и стал пенный маникюр, стремительно набравший популярность буквально за несколько дней.

  • 3

    И вот уже не одну неделю подряд пенный маникюр лидирует среди модных вариантов дизайна этого сезона.

  • 4

    Эксперименты с новым дизайном ногтей пеной продолжают удивлять, поэтому пенный маникюр можно смело назвать самым топовым и востребованным нейл-дизайном конца 2019 года.

  • 5

    Пузырьки на ногтях действительно выглядят очень эффектно, а сам маникюр с пенкой приобретает легкую и приятную фактуру, которую так и хочется попробовать наощупь.

  • 6

    В зависимости от получившихся пузырьков на ногтях, пенный маникюр может напоминать кружево и эффект рептилии.

  • 7

    Пузырчатый рельеф может покрывать поверхность одного ногтя или абсолютно всех.

  • 8

    Выделите один или два пальца, сделав на них отличающийся от остальных маникюр.

  • 9

    Пузырьки можно комбинировать с ровным тонов, добавлять узоры, украшения и всевозможные техники.

  • 10

    Волшебные пузырьки на мраморном фоне — проявление фантазии мастера. Создавайте свои узоры, комбинации цвета и формы.

  • 11

    В модном монодизайне пенного маникюра 2019 оттенок фактуры будет совпадать с цветом покрытия.

  • 12

    Очень круто однотонный пенный маникюр смотрится в черном и красном дизайне. Этот вариант маникюра с пеной самый простой, так Вам нужно всего лишь нанести мыльные пузырьки сверху на свежо накрашенные ногти и просушить в лампе.

  • 13

    В подобном дизайне можно поэкспериментировать с матовым и глянцевым эффектами.

  • 14

    Особенно интересным пенный однотонный маникюр получается если нанести пену на часть ноготка, комбинируя его с матовым покрытием.

  • 15

    Шикарный маникюр с великолепным эффектом «кошачий глаз» сегодня тоже модно делать в пенном дизайне. Пузырчатая текстура в подобном маникюре делает модные ногти еще загадочнее.

  • 16

    Нестандартно и весьма удивительно выглядит на ногтях пенный дизайн в сочетании с металлической втиркой.

  • 17

    Если пенного дизайна ногтей Вам маловато, трендовый маникюр 2019 можно дополнить стразами. При чем украсить ногти можно даже те, на которых уже присутствуют модные пузырьки.

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