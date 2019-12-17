Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)

Модный зимний маникюр 2020 для всех девушек, даже для самых избирательных, предлагает разные интересные идеи.
Черный цвет в зимнем маникюре всегда был, есть и будет. Это уже как некая классика. А для модного зимнего маникюра 2020 предлагают добавить в него золотой цвет.
Золото будет делать черный маникюр благородным и дорогим.
В качестве золота можно использовать различные материалы. Это может быть втирка, фольга, наклейки, блестки, полоски. В общем все золото какое может быть в арсенале у мастера.
Комбинация черного и золотого это волшебное слияние цветов. Такой вид маникюра подойдёт как для повседневной жизни, так и для праздничных дней.
К тому же с таким маникюром не надо думать о сочетании его с одеждой. Здесь подойдет все.
Довольно интересный вариант маникюра такой как контрастный маникюр. И это не только стандартное сочетание черного и белого. Здесь может быть масса вариантов. Например, это красный и черный, синий и жёлтый, бордовый и бледно-розовый.
Также для контрастного маникюра прекрасно подойдут блестки, которые можно нанести плотным слоем на один ноготь.
Самое основное правило в таком маникюре это то, что вы берете тёмный насыщенный и какой-то светлый бледный цвет. И таким образом вы можете сочетать свои любимые цвета в одном маникюре.
Если вы хотите сделать еще и дизайн на таком маникюре, тогда выбирайте самый маленький. С таки маникюр не будет выглядеть перегруженным.
Маникюр с переходными цветами это очень лёгких и красивый вариант. Для такого маникюра лучше использовать от двух оттенков похожего цвета лака. Не путайте такой маникюр с градиентом. В переходном ноготь покрывается полностью одним цветом.
Некоторые делают переход на всех ногтях, от темного к светлому. А можно сделать и на нескольких переход, например, более светлые средний и безымянный, остальные одинаково темнее.
Переходный маникюр выглядит очень аккуратным, особенно если его делать в пастельных оттенках.
Звёзды станут в моде в зимнем маникюре 2020. Да, именно маникюр со звёздами обретёт большую популярность в этом сезоне.
Исполнение звезд может быть представлено в любых вариантах. Это могут быть звезды, нарисованные блёстками или красками, также наклейки или блестки в форме звёзд.
Наиболее частое использование звёзд в серебряных или золотых цветах.
Маникюр со звездами смотрится очень нежно и мило. Даже если эти звёздочки будут на черной основе лака.
А чтобы не было перебора, выполняйте звёзды не на всех, а только на двух или трёх ноготочках.
Матовое покрытие всегда привлекает внимание девушек. А зимой 2020 матовый маникюр станет одним из самых трендовых. Матовым можно сделать как однотонный маникюр, так и маникюр с рисунком.
А особенно интересным вариантом будет маникюр кошачий глаз, покрытый матовым покрытием.
К тому же зимой с матовым покрытием проще в плане его очистки. Кончики ногтей дольше будут оставаться чистыми. Но на случаи загрязнения всегда есть влажные салфетки. А при сильном загрязнении воспользуйтесь мицеллярной водой.
Нюдовый маникюр стал излюбленной классикой вот уже пару лет. Все девушки оценили прелесть этого маникюра. С ним ноготочки всегда выглядят аккуратными и ухоженными.
В зимнем сезоне 2020 в моде будет нюдовый маникюр с розоватым и телесным оттенками лака.
А лучшей длиной для такого маникюра будут короткие или средние ногти. Именно при такой длине достигается эффект ухоженности.
При выборе такого маникюра можно не волноваться за быстро отрастающие ногти.
Благодаря тому, что тон лака не сильно отличается по цвету от цвета ногтевой пластины, вы можете спокойно носить его две-три недели.