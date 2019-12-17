Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)

1 Модный зимний маникюр 2020 для всех девушек, даже для самых избирательных, предлагает разные интересные идеи.

2 Черный цвет в зимнем маникюре всегда был, есть и будет. Это уже как некая классика. А для модного зимнего маникюра 2020 предлагают добавить в него золотой цвет.

3 Золото будет делать черный маникюр благородным и дорогим.

4 В качестве золота можно использовать различные материалы. Это может быть втирка, фольга, наклейки, блестки, полоски. В общем все золото какое может быть в арсенале у мастера.

5 Комбинация черного и золотого это волшебное слияние цветов. Такой вид маникюра подойдёт как для повседневной жизни, так и для праздничных дней.

6 К тому же с таким маникюром не надо думать о сочетании его с одеждой. Здесь подойдет все.

7 Довольно интересный вариант маникюра такой как контрастный маникюр. И это не только стандартное сочетание черного и белого. Здесь может быть масса вариантов. Например, это красный и черный, синий и жёлтый, бордовый и бледно-розовый.

8 Также для контрастного маникюра прекрасно подойдут блестки, которые можно нанести плотным слоем на один ноготь.

9 Самое основное правило в таком маникюре это то, что вы берете тёмный насыщенный и какой-то светлый бледный цвет. И таким образом вы можете сочетать свои любимые цвета в одном маникюре.

10 Если вы хотите сделать еще и дизайн на таком маникюре, тогда выбирайте самый маленький. С таки маникюр не будет выглядеть перегруженным.

11 Маникюр с переходными цветами это очень лёгких и красивый вариант. Для такого маникюра лучше использовать от двух оттенков похожего цвета лака. Не путайте такой маникюр с градиентом. В переходном ноготь покрывается полностью одним цветом.

12 Некоторые делают переход на всех ногтях, от темного к светлому. А можно сделать и на нескольких переход, например, более светлые средний и безымянный, остальные одинаково темнее.

13 Переходный маникюр выглядит очень аккуратным, особенно если его делать в пастельных оттенках.

14 Звёзды станут в моде в зимнем маникюре 2020. Да, именно маникюр со звёздами обретёт большую популярность в этом сезоне.

15 Исполнение звезд может быть представлено в любых вариантах. Это могут быть звезды, нарисованные блёстками или красками, также наклейки или блестки в форме звёзд.

16 Наиболее частое использование звёзд в серебряных или золотых цветах.

17 Маникюр со звездами смотрится очень нежно и мило. Даже если эти звёздочки будут на черной основе лака.

18 А чтобы не было перебора, выполняйте звёзды не на всех, а только на двух или трёх ноготочках.

19 Матовое покрытие всегда привлекает внимание девушек. А зимой 2020 матовый маникюр станет одним из самых трендовых. Матовым можно сделать как однотонный маникюр, так и маникюр с рисунком.

20 А особенно интересным вариантом будет маникюр кошачий глаз, покрытый матовым покрытием.

21 К тому же зимой с матовым покрытием проще в плане его очистки. Кончики ногтей дольше будут оставаться чистыми. Но на случаи загрязнения всегда есть влажные салфетки. А при сильном загрязнении воспользуйтесь мицеллярной водой.

22 Нюдовый маникюр стал излюбленной классикой вот уже пару лет. Все девушки оценили прелесть этого маникюра. С ним ноготочки всегда выглядят аккуратными и ухоженными.

23 В зимнем сезоне 2020 в моде будет нюдовый маникюр с розоватым и телесным оттенками лака.

24 А лучшей длиной для такого маникюра будут короткие или средние ногти. Именно при такой длине достигается эффект ухоженности.

25 При выборе такого маникюра можно не волноваться за быстро отрастающие ногти.