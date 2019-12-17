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Уроки стиля от француженок: главные трюки французских модниц

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Уроки стиля от француженок: главные трюки французских модниц
13:04 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Благодаря этим трюкам вы никогда не будете выглядеть нелепо, вульгарно, странно.

  • 1

    Базовые вещи - это не скучно

    Кажется, что постоянно нужно разбавлять базовые вещи какими-то трендовыми, чтобы образ выглядел стильно и современно. Но это правило не всегда работает! Иногда нужно просто очень тщательно подобрать несколько базовых вещей гардероба, пошитых из дорогих, качественных тканей. Этот наряд демонстрирует, что комбинация чёрного свитера с высокой горловиной, штанов клеш такого же цвета и пальто - это все, что нужно, чтобы достичь утонченности, стиля и элегантной простоты.

  • 2

    Вещи классического кроя - самые стильные

    Некоторые фешн-блогерши любят покупать новые вещи, которые внешне кажутся уже поношенными, как будто купленными в секонд хенде. Вот почему в гардеробе этих модниц преобладает классический крой, вещи на высокой талии (штаны, юбки, шорты), укороченные свитера, туфли и ботинки, модели которых никогда не выходят из моды. Сочетание таких вещей на самом деле создает уникальный стиль, который может претендовать даже на отдельный бренд.

  • 3

    Животный принт - это не вульгарно

    Если сама мысль о леопардовом принте вызывает в вас содрогания, потому что он кажется вам чрезвычайно вульгарным, то вы должны знать, что есть множество очень стильных образов с леопардовым принтом, которые выглядят очень элегантно и сдержанно. Француженки знают это не по наслышке. Секрет в том, чтобы выбирать вещи только классического кроя с леопардовым принтом и сочетать их с другими базовыми вещами гардероба. Только так вы будете выглядеть стильно, просто и элегантно.

  • 4

    Белые образы можно носить зимой

    У француженок есть одна замечательная черта, которая характеризует их стиль: они задействуют в образе минимум вещей и аксессуаров, а образ всегда получается полноценным, очень стильным, утонченным. Например, сочетание белых джинсов, свитера и сумки смотрится довольно оригинально и стильно с туфлями черного цвета без задника на тонком каблуке. Образ выглядит минималистичным и утонченным.

  • 5

    Берет и перчатки усовершенствуют любой образ

    Береты остаются любимым аксессуаром француженок, и это нас не удивляет, ведь они выглядят очень красиво и стильно. Простые перчатки из искусственной или натуральной кожи вместе с элегантным беретом создают замечательный дуэт, способный преобразовать любой наряд.

  • 6

    Можно сочетать два принта в одном образе

    Одно из главных правил, которое вы должны помнить, когда собираетесь сочетать несколько принтов в одном образе - они должны иметь хотя бы один общий цвет, оттенок. Это нужно для того, чтобы наряд выглядел целостно. Но иногда те же француженки пренебрегают этим правилом, особенно, когда сочетают принт с легендарной кофтой в полоску. Это фото прекрасно демонстрирует, что бежевые босоножки со змеиным принтом идеально гармонируют с остальным нарядом.

  • 7

    Бежевый цвет - современный

    Некоторые женщины избегают этого цвета потому, что считают, что этот тон прибавляет несколько лет. Его ассоциируют с классическим стилем, но француженки знают, что он также может выглядеть очень и очень стильно (если подбирать соответствующие вещи). Лучшим вариантом станет сочетание пиджака, штанов палаццо и светлого гольфа. Главной вдохновительницей подобных образов считается непревзойденная Джейн Биркин.

  • 8

    Никогда не пренебрегайте поясом

    Подчеркнутые формы - это не любимый аксессуар француженок, но если вам хочется подчеркнуть силуэт, чтобы казаться стройнее, то лучшим средством станет, конечно, тонкий пояс. Можно поиграть с цветом и его шириной, чтобы создать гармоничный, стильный комплект.

  • 9

    Нужно добавлять цветовые акценты в чёрные образы

    Не думайте, что речь идёт только о ярких тонах, все как раз наоборот. Речь идет о том, чтобы подбирать детали базовых тонов, например цвета хаки или коричневого. Стоит немного забыть о классических цветовых комбинациях и решиться на новые, рискованные, смелые сочетания.

  • 10

    Не существует несочетаемых вещей

    Вы можете надеть юбку с пайетками и толстовку в одном образе? Наверняка, вы всегда боялись таких странных, нелепых сочетаний. Но на самом деле, они выглядят очень даже стильно, если правильно подбирать вещи. Образ на фото – тому доказательство! Истинные модницы любят риск, поэтому хоть иногда нарушайте уже давно устоявшиеся правила моды и стиля.

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Мода, Стиль, Тренды, Мода 2020.
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