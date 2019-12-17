Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно

1 Пусть ваши вещи выглядят так, как будто вы их сами никогда не стираете, а сдаёте в дорогую химчистку/прачечную. Лёгкий способ выглядеть презентабельно – это убедиться в том, что ваша одежда настолько безупречна, насколько это вообще возможно. Нет ничего более роскошного, чем хрустящая, будто только из дорогой химчистки, плотная белая рубашка. Фактически, вам не нужно для этого каждый раз идти в химчистку – лучше инвестируйте в хороший пароочиститель для одежды.

2 Total white look – носите белый с головы до ног, чтобы показать окружающим, что вам нет нужды заботиться о пятнах. Total white look всегда выглядит дорого, потому что он говорит всему миру, что вы можете себе позволить не беспокоиться о возможных загрязнениях и надеть вещь на один раз. Практичности ноль, но смотрится шикарно и статусно.

3 Туфли на высоком каблуке, которые говорят о том, что вы передвигаетесь исключительно на машине с водителем. Необходимость много времени проводить на ногах останавливает большинство из нас от ношения обуви на каблуках. Поэтому эффектные туфли на шпильке создают впечатление, что вы передвигаетесь исключительно на такси представительского класса или на автомобиле с личным водителем.

4 Носите шёлк и хлопок, скажите «нет» полиэстеру. Инвестируйте в натуральные качественные ткани, например, в шёлк и хлопок. Базовые элегантные вещи с хорошим составом ткани добавят в ваши образы ноты изысканной роскоши.

5 Носите свою сумку так, как будто это Биркин – на локте. Биркин – это сумка с самым высоким статусом, и как большинство дорогих сумок, её носят на согнутом локте. Берите пример со знаменитостей – обратите внимание, как держит сумку Виктория Бекхэм, например.

6 Носите наручные часы – один из главных атрибутов, подчёркивающих статус. Часы – это аксессуар с характером, они являются одним из главных признаков успешности и солидности человека. Намного эффектнее сверять время по ним, чем по мобильному телефону.

7 Забудьте про пуховики – инвестируйте в правильное пальто. Пуховик относится к кэжуал – расслабленный, небрежный стиль. Чтобы «вытянуть» любой образ, придав ему более дорогой и элегантный вид, носите пальто классического кроя.