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Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)

Смотрите фото (8)
Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
10:49 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Предлагаем новинки сезона, которые помогут выглядеть стильно.

  • 1

    Френч — идеальное решение как для повседневного образа, так и для вечернего. Маникюр на короткие ногти имеет свою специфику. Площадь для прорисовки, украшения стразами или литьем не большая, поэтому следует искать варианты, которые не будут выглядеть аляповато и вульгарно.

    Черный дизайн

    Маникюр на коротких ногтях с черным френчем выглядит необычно и интригующе. Тем, кто отдает предпочтение темным оттенкам в одежде, такой маникюр будет кстати. При этом есть множество его комбинаций и вариаций.

  • 2

    Красный и золотой френч

    Этот красивый маникюр предлагает разные варианты — от выдержанных и элегантных до броских и смелых.

  • 3

    Комбинируйте: бесцветную базу и красный френч; красную основу и золотой или серебристый френч; красный френч с рисунком на 1–2-х ногтях.

  • 4

    Французский маникюр с рисунком

    Этот дизайн выглядит элегантно и стильно.

  • 5

    Обычный французский маникюр дополните и разнообразьте: цветными каплями по френчу, имитирующими цветы; колорирование френча в нежные тона: нежно-розовый, желтый, карамельный, бежевый, нежно-голубой; рисунок по френчу, который переходит на ноготь.

  • 6

    Косой французский маникюр

    Модный маникюр предполагает выполнение дизайна наискось. Вариантов комбинаций множество: черный френч, цветной, золотистый, френч с геометрическим рисунком.

  • 7

    Угловой френч

    Это тренд нового сезона. Дизайн предполагает треугольное окрашивание края ногтя. Если выбрали такой дизайн, то обратите внимание на сочетаемость цветов.

Маникюр 2020: "пузырьки на ногтях" или пенный дизайн (Фото)

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