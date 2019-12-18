Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)

Френч — идеальное решение как для повседневного образа, так и для вечернего. Маникюр на короткие ногти имеет свою специфику. Площадь для прорисовки, украшения стразами или литьем не большая, поэтому следует искать варианты, которые не будут выглядеть аляповато и вульгарно.
Черный дизайн
Маникюр на коротких ногтях с черным френчем выглядит необычно и интригующе. Тем, кто отдает предпочтение темным оттенкам в одежде, такой маникюр будет кстати. При этом есть множество его комбинаций и вариаций.
Красный и золотой френч
Этот красивый маникюр предлагает разные варианты — от выдержанных и элегантных до броских и смелых.
Комбинируйте: бесцветную базу и красный френч; красную основу и золотой или серебристый френч; красный френч с рисунком на 1–2-х ногтях.
Французский маникюр с рисунком
Этот дизайн выглядит элегантно и стильно.
Обычный французский маникюр дополните и разнообразьте: цветными каплями по френчу, имитирующими цветы; колорирование френча в нежные тона: нежно-розовый, желтый, карамельный, бежевый, нежно-голубой; рисунок по френчу, который переходит на ноготь.
Косой французский маникюр
Модный маникюр предполагает выполнение дизайна наискось. Вариантов комбинаций множество: черный френч, цветной, золотистый, френч с геометрическим рисунком.
Угловой френч
Это тренд нового сезона. Дизайн предполагает треугольное окрашивание края ногтя. Если выбрали такой дизайн, то обратите внимание на сочетаемость цветов.