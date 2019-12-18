Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)

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Френч — идеальное решение как для повседневного образа, так и для вечернего. Маникюр на короткие ногти имеет свою специфику. Площадь для прорисовки, украшения стразами или литьем не большая, поэтому следует искать варианты, которые не будут выглядеть аляповато и вульгарно.

Черный дизайн

Маникюр на коротких ногтях с черным френчем выглядит необычно и интригующе. Тем, кто отдает предпочтение темным оттенкам в одежде, такой маникюр будет кстати. При этом есть множество его комбинаций и вариаций.