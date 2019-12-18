Прически 2020: стильные тенденции мужских стрижек (Фото)

Прежде чем останавливать выбор на одном из вариантов причесок, мужчинам следует внимательно присмотреться к модным идеям, которые предложены нам ведущими стилистами, и подобрать вариант максимально подходящий типажу, стилю одежды и сфере деятельности.