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Маникюр 2020: нежный и женственный дизайн с пудрой (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: нежный и женственный дизайн с пудрой (Фото)
09:27 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Благодаря акриловой пудре можно создать красивый и даже роскошный вид маникюра.

  • 1

    Именно пудра позволяет рисовать красивые узоры, рисунки или вензеля на ваших ноготках. А в других случаях ею просто можно покрыть ногтевую пластину, вместо обычного лака.

  • 2

    Акриловая пудра представлена в виде порошка. Такой порошок имеет синтетическое происхождение и позволяет использовать его безопасно для любых ноготков.

  • 3

    Если часто использовать пудру, то ногти перестают слоится и обламываться.

  • 4

    Большое разнообразие цветов пудры, позволит дополнить любой образ.

  • 5

    Пудра в качестве основного покрытия сможет заменить вам обычный лак. Такой маникюр всегда будет смотреться нежно, красиво и очень женственно.

  • 6

    Французский вид маникюра часто идет с украшением в виде пудры. Акриловая пудра очень удобна в использовании, что позволяет создавать с помощью нее различные узоры, цветочки, а также вензеля.

  • 7

    В основном используется белая акриловая пудра, которая идеально гармонирует с розовым, бежевым, прозрачным, персиковым и оранжевым вариантом покрытия.

  • 8

    Рисунки из пудры могут покрывать один или два ноготка сразу.

  • 9

    Чаще всего мастера рисуют с помощью пудры различные узоры на ноготках.

  • 10

    Сложные вензеля, простые цветочные элементы, а также кружева – можно делать любым цветом на любом покрытии.

  • 11

    Здесь главное правильно подобрать сочетание цветов.

  • 12

    Узорами из пудры выделяются от одного до 3 ноготков сразу, но стоит быть осторожным, чтобы не перенасытить маникюр.

  • 13

    Ведь узоры из пудры будут иметь небольшой объем, что делает их самодостаточными и очень заметными.

  • 14

    Рассыпчатая пудра очень красиво может покрывать один или пару ноготков, что создает акцент именно на них.

  • 15

    Вместе с таким покрытием, мастера изображают и узоры, только уже на другом ноготке.

  • 16

    Маникюр с пудрой – это всегда женственный и нежный маникюр, поэтому стоит обдуманно подбирать цвет самой пудры.

  • 17

    Он должен максимально гармонично подходить к вашему цвету покрытия ногтей.

  • 18

    Вязанный маникюр – является самым популярным видом маникюра с пудрой, который используется, в основном в зимний период.

  • 19

    Такой узор имитирует кусочек вязанного свитера на ваших ноготках, что помогает согреться, глядя на него даже в самую холодную зиму.

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