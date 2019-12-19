Маникюр 2020: нежный и женственный дизайн с пудрой (Фото)

1 Именно пудра позволяет рисовать красивые узоры, рисунки или вензеля на ваших ноготках. А в других случаях ею просто можно покрыть ногтевую пластину, вместо обычного лака.

2 Акриловая пудра представлена в виде порошка. Такой порошок имеет синтетическое происхождение и позволяет использовать его безопасно для любых ноготков.

3 Если часто использовать пудру, то ногти перестают слоится и обламываться.

4 Большое разнообразие цветов пудры, позволит дополнить любой образ.

5 Пудра в качестве основного покрытия сможет заменить вам обычный лак. Такой маникюр всегда будет смотреться нежно, красиво и очень женственно.

6 Французский вид маникюра часто идет с украшением в виде пудры. Акриловая пудра очень удобна в использовании, что позволяет создавать с помощью нее различные узоры, цветочки, а также вензеля.

7 В основном используется белая акриловая пудра, которая идеально гармонирует с розовым, бежевым, прозрачным, персиковым и оранжевым вариантом покрытия.

8 Рисунки из пудры могут покрывать один или два ноготка сразу.

9 Чаще всего мастера рисуют с помощью пудры различные узоры на ноготках.

10 Сложные вензеля, простые цветочные элементы, а также кружева – можно делать любым цветом на любом покрытии.

11 Здесь главное правильно подобрать сочетание цветов.

12 Узорами из пудры выделяются от одного до 3 ноготков сразу, но стоит быть осторожным, чтобы не перенасытить маникюр.

13 Ведь узоры из пудры будут иметь небольшой объем, что делает их самодостаточными и очень заметными.

14 Рассыпчатая пудра очень красиво может покрывать один или пару ноготков, что создает акцент именно на них.

15 Вместе с таким покрытием, мастера изображают и узоры, только уже на другом ноготке.

16 Маникюр с пудрой – это всегда женственный и нежный маникюр, поэтому стоит обдуманно подбирать цвет самой пудры.

17 Он должен максимально гармонично подходить к вашему цвету покрытия ногтей.

18 Вязанный маникюр – является самым популярным видом маникюра с пудрой, который используется, в основном в зимний период.