Как выбрать зимнюю обувь: важные правила, которые следует учитывать при покупке

1 Долговечные материалы Если вы хотите, чтобы обувь прослужила вам длительное время, то стоит присмотреться к материалу из натуральной кожи. Она будет стоить на порядок дороже обуви из искусственной кожи, но это того стоит. Кроме того, такая обувь сможет обеспечить тепло вашим ногам гораздо лучше. Обувь из замши смотрится очень красиво, но стоит помнить, что за таким материалом нужно постоянно ухаживать, она быстро марается и сложно очищается. Если вы привыкли ходить пешком, то это не лучший вариант для вас.

2 Проверка геленка Геленок в народе еще называют супинатором, что не совсем корректно. Эта специальная металлическая вставка служит для придания обуви устойчивости и формы. Перелом геленка быстро приводит к тому, что обувь будто проваливается под телом. Прощупайте геленок изнутри, чтобы убедиться Просунув руку в обувь, прощупайте подошву, чтобы убедиться в том, что геленок цел. Перелом геленка можно почувствовать во время примерки. Походив, вы замечаете, что каблук будто уезжает в сторону? Значит, геленок сломан. Кстати, невозможность проверить геленок – один из недостатков покупки обуви онлайн. Всегда примеряйте обновку до того, как выложите за нее деньги.

3 Толстая подошва Не стоит выбирать обувь со слишком тонкой подошвой, ведь она не спасает от холода. Обувь с тонкой подошвой можно брать лишь в том случае, если вы не находитесь на холоде и сразу садитесь в прогретый автомобиль, а из него отправляетесь в теплое здание. 4. Устойчивая подошва Чтобы чувствовать себя безопасно, стоит рассмотреть варианты с рифленой подошвой, она помогает удержаться от падений на льду. Лучше всего выбрать обувь со специальной подошвой против скольжения.

4 Прошитая подошва Когда-то внедрение в производство обуви клеевых технологий совершило настоящую революцию. Скорость производства обуви возросла, цена на нее снизилась. Казалось, что все только в выигрыше: и производители, и продавцы, и покупатели. Да только у таких моделей есть огромный минус. Подошва может отклеиться. Даже если на вид подошва хорошо сидит, в ней может образоваться невидимая глазу течь. Ноги будут промокать, а там и до простуды недалеко. Отдайте предпочтение прошитым моделям.

5 Минимум украшений Если вашей целью является покупка обуви, которая прослужит длительное количество времени, то внимательно выбирайте обувь с украшениями. Различного рода камушки, стразы тускнеют или отваливаются довольно быстро, поэтому присматривайтесь к обуви с минимальным количеством ненадежных украшений. Зимой в тренде праздничные мотивы, но лучше выбрать сапожки из блестящих материалов, чем декорированные модными бирюльками: пайетками, бисером, стразами или жемчугом.

6 Обувь на размер больше Зимние сапоги должны быть комфортными. Тесная обувь провоцирует сдавливание сосудов, это приводит к замерзанию. В таком случае стоит покупать сапоги на размер больше. Делайте примерку в теплых носках, в которых собираетесь ходить зимой. Специалисты в этой области советуют покупать сапоги хотя бы на полразмера больше вашего. Помимо этого, тесная обувь провоцирует появление мозолей, от которых непросто избавиться.

7 Комфортные стельки Обращайте внимание и на них тоже. Проследите, чтобы стельки хорошо держались, тогда вам будет удобно и комфортно ходить зимой. Цветные стельки могут закрашивать чулки и носки, поэтому их лучше заменить белыми стельками из дышащих материалов.

8 Ровные каблуки Важно, чтобы каблук на обуви был ровным, особенно зимой. Если он будет хотя бы немного кривым, то это создаст неустойчивость и ускорит стирания одной стороны каблука. От этого походка станет некрасивой, да и в целом вид получится непрезентабельным.

9 Проверка замков Обратите особенное внимание на звенья молний. Они должны быть прямыми и ровными, иначе в скором времени после покупки вам придется нести их в ремонт для замены молнии. Так же стоит убедиться в том, что подкладочная ткань не попадает в молнию.

10 Качество меха Если вам приглянулись сапожки с красивым и объемным мехом сверху, то не торопитесь покупать их. Стоит проверить мех на прочность. Хороший материал при подергивании легко не выпадает. Также проверьте мех на наличие какого-либо рода проплешин, их не должно быть ни в коем случае. Выбирая любую отделку, убедитесь в том, что она прошита, а не держится на клею. Из-за перепада температур и влаги клей быстро отпадет, а обувка утратит внешний лоск. Помимо меха популярным украшением обуви в трендах последних сезонов стали перья. С ними так же стоит быть осмотрительными. Такая обувь годится лишь для торжества и совершенно не походит для прогулок по улиц

11 Гибкость носка и голенища Обувь должна немного сгибаться у носка и над пяткой, в противном случае вы будете постоянно натирать себе ноги.

12 Высота голенища При выборе обуви нужно думать о том, в каком климате вы живете. Если вам каждый день приходится переступать через огромные сугробы, то низкие ботинки вряд ли будут идеальным вариантом для вас.

13 Крепость люверсов Люверсы – это специальные металлические кругляшки, закрепленные в отверстиях для шнурков. Некоторые их виды называются блочками. Эти шайбы-фиксаторы могут играть декоративную роль, но в первую очередь они защищают отверстия от изнашивания. Если сами шнурки легко и просто заменить, то с шайбами дела обстоят сложнее. Убедитесь в том, что люверсы сделаны из нержавеющего металла, что на них нет деформаций и шайбы плотно сидят в отверстиях.