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Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой

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Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
01:06 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Семь трендовых способов, как носить юбки этой зимой.

  • 1

    Плиссированная юбка и рокерский стиль

    Нынче модно сочетать в едином ансамбле нежные наряды и грубые вещи. Хотите смотреться гламурно и стильно? Тогда наденьте плиссированную юбку с одеждой и аксессуарами бунтарского фасона. Стиль рокеров и байкеров подойдет в самый раз. Вам понадобится черная куртка предпочтительно фасона косухи. Так же можно надеть грубую обувь. Обратите внимание на фасоны ковбойских сапог, казаков, берцев. В холодную погоду можно надеть сексуальные сапоги-чулки. В теплые дни подойдут нейтральные полуботинки черного цвета.

  • 2

    Юбка типа преппи и французский стиль

    Преппи – популярный молодежный стиль, совмещающий в себе фрагменты студенческой и школьной униформы. Самыми узнаваемыми элементами преппи стали юбочки в шотландскую клетку. Дополните их характерными чертами французского стиля, если хотите создать образы истинной леди. Надевайте строгий одноцветный гольф базового цвета, подобрав в тон к нему беретик – классический головной убор француженок. Интересно будут смотреться ботиночки в викторианском стиле. У такой обуви небольшой и широкий каблук-рюмка, голенище выше щиколоток и шнуровка. 

  • 3

    Цветочная юбка и романтический стиль

    Цветочные принты никогда не выходят из моды, так что нет ничего удивительного в том, что они попали в число самых популярных узоров зимы 2019-2020 годов. Сейчас особо актуальны крупные рисунки бутонов. Зимой много праздников, а потому стоит обратить внимание на праздничные принты с серебряным или золотым блеском. В современных обликах наблюдается тенденция к сочетанию разных принтов в едином ансамбле. Однако если юбка очень торжественная, то верх лучше выбрать базовый: одноцветный и без узоров. Великолепным выбором станет облегающее боди или сексуальная блузочка с запахом. Обувь лучше выбрать на каблучке, если вы ищите образ для романтического свидания.

  • 4

    Кожаная юбка и стритстайл

    В этом сезоне кожаные вещи немного поступились позициями, уступив место твиду и жаккарду. Тем не менее, кожа и кожзаменители никогда не выйдут из моды. Ведь в таких нарядах кроется природная сексуальность и динамичность. Смягчить агрессивность кожаных вещей позволит нежный и мягкий бархат. К слову, бархатные наряды и аксессуары стали трендом текущего сезона. Вы уже знаете, как носить бархатные вещи? Помимо бархата стоит обратить внимание на схожие мягкие материи в духе вельвета, велюра и замши. Все эти типы прекрасно сочетаются с кожей.

  • 5

    Вечерняя юбка и стиль оверсайз

    В былые времена считалось, что одежда должна идеально сидеть по фигуре, соответствуя размеру тютелька в тютельку. Поскольку мало кто из нас шьет одежду на заказ, такое правило вызывало немало сложностей, вынуждая модниц бегать по ателье и возиться со швейными машинками, подгоняя одежду по фигуре. К счастью, это одно из правил моды, о которых можно забыть. Сейчас актуальны образы оверсайз! Однако их надо комбинировать с умом. Крупный верх лучше совмещать с узким низом, чтобы наряд не казался мешковатым. Еще один способ придать оригинальности будничному оверсайзу в том, чтобы сочетать его с элегантными вещами вроде вечерней юбки из шелковой или другой струящейся материи.

  • 6

    Юбка-годе и стиль милитари

    Годе – это специфический крой платьев и юбок, получивший так же название «хвост русалки». Годе легко узнать по таким ключевым особенностям как верх фасона «карандаш» и расклешенный низ. При этом клеш может начинаться от бедра, от колен или ниже. Годе считается одним из самых сексуальных фасонов. Для создания броского образа, сочетайте годе с динамичными стилями типично мужского гардероба. Например, со стилем милитари. Для этого нужны определенные нюансы: ткань маскировочного цвета, грубый ремень, мужская рубаха и неженственная куртка. Обратите взоры на такие трендовые модели верхней одежды, как куртки-бомберы или авиаторы.

  • 7

    Юбка-карандаш и деловой стиль

    Образы с юбками-карандашами – это беспроигрышный выбор для гардероба в любом стиле. Однако самыми актуальными они считаются в контексте делового стиля. В холодную погоду надевайте неброские плотные колготки, сочетая их по цвету с другими деталями одежды. Любой наряд смотрится изысканно с жемчужной нитью. Шелковая блуза смягчит излишнюю строгость образа, придав ему нотку женственности и сексуальности.

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Мода, Юбка, Стиль, Зима, Мода 2020.
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