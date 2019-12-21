Пуховики 2019-2020 года: модные тенденции и новинки (Фото)

Модные цвета пуховиков
Яркие
Яркость снова в моде! Порадуйте себя в 2020 году яркими пуховиками в любых оттенках радуги. Цвета пуховиков могут быть кислотными, что будет особенно актуально и стильно на весь весенне-осенне-зимний период 2020 года.
Металлик
В 2020 году в моде будут пуховики в цвете металлик. Металлик не предполагает использование только серебряного цвета, ведь металлик может быть разным. Это голубой, синий, красный, зеленый, оранжевый и другие, которые отличаются характерным металлическим отливом.
С красивым принтом
Разноцветный принт или более сдержанный однотонный — это один из самых модных аутфитов на прохладные сезоны 2020 года. Цветочные узоры, абстракции, космические тела, витражные рисунки, узоры и фантастические перья павлинов — главная составляющая принта модных пуховиков.
Модные фасоны
Без рукавов
Пуховики без рукавов немного напоминают дутые жилетки, но они не являются таковыми. Данные модели — это полноценный пуховик с необходимым утеплением, капюшоном, воротником и с разным декором и отделкой.
Длинные
Мода на длинные пуховики возвращается к нам в 2020 году. Длинна пуховиков может достигать до пят или быть чуть выше — в районе голени. Но однозначно пуховик должен быть длинным и чем длиннее, тем лучше.
Объемный воротник
Объемный воротник — это не только стиль и тренд 2020 года, но также и превосходная защита вашего горла в холодное время года. Под такой фасон пуховика можно не надевать свитера с высокой горловиной, ведь объемный воротник сможет защитить вас от холодного ветра и сохранить ваше здоровье.
Пуховик-пальто
Превосходные пуховики-пальто подходят женщинам с любым типом фигуры. Поэтому если вы не знаете на какой модели остановиться, то лучше выбрать данный вариант.
Актуальные аксессуары и отделка
С мехом
Роскошные пуховики с мехом, могут наполовину состоять из нейлона или полиамида, а другая половина иметь полностью меховой материал, словно шуба.
С поясом
Пояс сможет красиво подчеркнуть талию, даже если пуховик вам будет немного великоват. Он прекрасно акцентирует внимание на талии, визуально вытягивая фигуру делая ваш рост выше.
Нестандартные пуховики
Данная подборка носить лишь ознакомительный характер. Модели были представлены в качестве необычных фасонов пуховиков, где модели надевали подобное для выхода на подиум или фотосессию.
Удивительные фасоны, необычайный крой, а также комбинезоны-пуховики и пуховики-платья — это все экстравагантная, эпатажная и креативная линейка пуховиков на 2020 год.