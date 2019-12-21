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Пуховики 2019-2020 года: модные тенденции и новинки (Фото)

Смотрите фото (13)
Пуховики 2019-2020 года: модные тенденции и новинки (Фото)
02:47 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:На 2020 год модные дома представили новую коллекцию стильных пуховиков, которые будут в тренде.

  • 1

    Модные цвета пуховиков

    Яркие

    Яркость снова в моде! Порадуйте себя в 2020 году яркими пуховиками в любых оттенках радуги. Цвета пуховиков могут быть кислотными, что будет особенно актуально и стильно на весь весенне-осенне-зимний период 2020 года.

  • 2

    Металлик

    В 2020 году в моде будут пуховики в цвете металлик. Металлик не предполагает использование только серебряного цвета, ведь металлик может быть разным. Это голубой, синий, красный, зеленый, оранжевый и другие, которые отличаются характерным металлическим отливом.

  • 3

    С красивым принтом

    Разноцветный принт или более сдержанный однотонный — это один из самых модных аутфитов на прохладные сезоны 2020 года. Цветочные узоры, абстракции, космические тела, витражные рисунки, узоры и фантастические перья павлинов — главная составляющая принта модных пуховиков.

  • 4

    Модные фасоны

    Без рукавов

    Пуховики без рукавов немного напоминают дутые жилетки, но они не являются таковыми. Данные модели — это полноценный пуховик с необходимым утеплением, капюшоном, воротником и с разным декором и отделкой.

  • 5

    Длинные

    Мода на длинные пуховики возвращается к нам в 2020 году. Длинна пуховиков может достигать до пят или быть чуть выше — в районе голени. Но однозначно пуховик должен быть длинным и чем длиннее, тем лучше.

  • 6

    Объемный воротник

    Объемный воротник — это не только стиль и тренд 2020 года, но также и превосходная защита вашего горла в холодное время года. Под такой фасон пуховика можно не надевать свитера с высокой горловиной, ведь объемный воротник сможет защитить вас от холодного ветра и сохранить ваше здоровье.

  • 7

    Пуховик-пальто

    Превосходные пуховики-пальто подходят женщинам с любым типом фигуры. Поэтому если вы не знаете на какой модели остановиться, то лучше выбрать данный вариант.

  • 8

    Актуальные аксессуары и отделка

    С мехом

    Роскошные пуховики с мехом, могут наполовину состоять из нейлона или полиамида, а другая половина иметь полностью меховой материал, словно шуба.

  • 9

    С поясом

    Пояс сможет красиво подчеркнуть талию, даже если пуховик вам будет немного великоват. Он прекрасно акцентирует внимание на талии, визуально вытягивая фигуру делая ваш рост выше.

  • 10

    Нестандартные пуховики

    Данная подборка носить лишь ознакомительный характер. Модели были представлены в качестве необычных фасонов пуховиков, где модели надевали подобное для выхода на подиум или фотосессию.

    Удивительные фасоны, необычайный крой, а также комбинезоны-пуховики и пуховики-платья — это все экстравагантная, эпатажная и креативная линейка пуховиков на 2020 год.

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