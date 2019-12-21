Пуховики 2019-2020 года: модные тенденции и новинки (Фото)

1 Модные цвета пуховиков Яркие Яркость снова в моде! Порадуйте себя в 2020 году яркими пуховиками в любых оттенках радуги. Цвета пуховиков могут быть кислотными, что будет особенно актуально и стильно на весь весенне-осенне-зимний период 2020 года.

2 Металлик В 2020 году в моде будут пуховики в цвете металлик. Металлик не предполагает использование только серебряного цвета, ведь металлик может быть разным. Это голубой, синий, красный, зеленый, оранжевый и другие, которые отличаются характерным металлическим отливом.

3 С красивым принтом Разноцветный принт или более сдержанный однотонный — это один из самых модных аутфитов на прохладные сезоны 2020 года. Цветочные узоры, абстракции, космические тела, витражные рисунки, узоры и фантастические перья павлинов — главная составляющая принта модных пуховиков.

4 Модные фасоны Без рукавов Пуховики без рукавов немного напоминают дутые жилетки, но они не являются таковыми. Данные модели — это полноценный пуховик с необходимым утеплением, капюшоном, воротником и с разным декором и отделкой.

5 Длинные Мода на длинные пуховики возвращается к нам в 2020 году. Длинна пуховиков может достигать до пят или быть чуть выше — в районе голени. Но однозначно пуховик должен быть длинным и чем длиннее, тем лучше.

6 Объемный воротник Объемный воротник — это не только стиль и тренд 2020 года, но также и превосходная защита вашего горла в холодное время года. Под такой фасон пуховика можно не надевать свитера с высокой горловиной, ведь объемный воротник сможет защитить вас от холодного ветра и сохранить ваше здоровье.

7 Пуховик-пальто Превосходные пуховики-пальто подходят женщинам с любым типом фигуры. Поэтому если вы не знаете на какой модели остановиться, то лучше выбрать данный вариант.

8 Актуальные аксессуары и отделка С мехом Роскошные пуховики с мехом, могут наполовину состоять из нейлона или полиамида, а другая половина иметь полностью меховой материал, словно шуба.

9 С поясом Пояс сможет красиво подчеркнуть талию, даже если пуховик вам будет немного великоват. Он прекрасно акцентирует внимание на талии, визуально вытягивая фигуру делая ваш рост выше.