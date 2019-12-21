Маникюр 2020: самые модные варианты дизайна ногтей (Фото)

1 Несомненно, что каждая девушка выбирает для себя свою форму ногтей. Это может быть правилом на работе или учебе, комфорт в сфере деятельности или просто личная прихоть. И, конечно, одной из причин является мода.

2 Мода каждый новый сезон диктует свои правила для модной формы ногтей. Так в 2020 будет наиболее популярными несколько форм.

3 В зимнем и весеннем сезоне предлагают выбирать более короткие ногти естественной формы. Это у нас мягкий квадрат, овальные и круглые ногти.

4 О выборе цвета маникюра можно бесконечно долго спорить и выбирать не одну минуту. При виде палитры оттенков хочется все и сразу. И поэтому очень сложно определиться с чем-то одним.

5 Для того, чтобы облегчить выбор мы предлагаем сделать выбор в пользу модных цветов маникюра именно нынешнего сезона.

6 Для модного зимнего маникюра выбирайте темные и насыщенные цвета. Такие как черный, тёмно-синий, темно-фиолетовый, серый.

7 Нюдовые оттенки маникюра будут актуальны весь 2020, независимо от времени года.

8 Какой маникюр может быть более узнаваемым и популярным, чем французский маникюр. К тому же это самый часто выбираемый маникюр на свадьбу, праздничные мероприятия и просто для повседневности.

9 Для модного маникюра 2020 свойственен минимализм, а значит классический французский маникюр подойдёт идеально.

10 Но привычный французский маникюр можно разнообразить разными цветами. Например, сделать цветные линии на отросшей части или вместо нюдовой базы использовать яркие цвета.

11 Также модным разнообразием будет обратный французский маникюр или лунный маникюр.

12 Ещё одним интересным вариантом будет французский маникюр в стиле омбре. Нежный переход от белого к нюдовому будет выглядеть очень благородно.

13 Маникюр с дизайном из блёсток выглядит очень милым и красивым. Блёстки можно использовать самые разнообразные.

14 Это могут быть мелкие точечки или в виде полосок, также интересными будут в виде пчелиных сот.

15 Варианты и цвета блесток можно комбинировать между собой для более интересного дизайна.

16 Блёстками можно покрыть всю поверхность одного или двух ногтей, сделать растяжку от кутикулы или края ногтя.

17 Какие же красивые эти плавные и роскошные изгибы вензелей. А изящество кружева так вообще очаровывает. С таким маникюром ваши ручки точно не останутся без внимания.

18 Вензеля лучше всего делать не на всех ногтях, а на нескольких.

19 Чаще всего для вензелей или кружева используют белый, черный, золотой или серебряный цвет. Но также интересным решением будет сделать объемные вензеля, для этого надо выполнять их гелем или присыпать цветной пудрой.

20 Дизайн вензелями и кружевом можно рисовать самостоятельно. Но для простого варианта можно использовать наклейки, трафареты или стемпинг.

21 Иногда в маникюре хочется по хулиганить и вспомнить детство. Для такого случая отлично подойдёт маникюр с точками. Точки в маникюре выглядят очень весёлым и непосредственным дизайном.

22 Дизайн маникюра в виде точек можно представить в любом исполнении. Чаще всего для нанесения точек используют акриловые краски и дотс.

23 В качестве модного маникюра 2020 больше всего будет актуальны точки из камифубиков или страз.

24 Для любительниц зеркального эффекта на ноготках всегда на помощь приходит втирка или фольга.

25 С этими двумя элементами очень легко работать. А само нанесение занимает несколько секунд. Что значительно меньше, чем все остальные варианты дизайна.

26 Цвета фольги и втирки можно выбирать какие только захочется. Но наиболее популярными будут золотой, серебряный и голографический.