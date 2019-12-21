Зимний макияж 2020: запасайтесь цветными подводками, яркими помадами и блестками

1 Побольше красного Теперь можно наносить вишневый или коралловый цвет не на губы, а на веки. Тогда простой, современный, свежий и привлекательный вид не заставит долго ждать вас. Опять же, всего должно быть в меру. Если вы сделали яркие глаза, то все остальное должно быть менее броским, постарайтесь не акцентировать внимание на губах и щеках, иначе это оставит неприятное ощущение от вашего образа. Исключения составляет яркий макияж для торжественного и вечернего мероприятия.

2 Цветная подводка Это одна из самых крутых летних тенденций, которые останутся в трендах и зимой 2019-2020 годов. С помощью цветного яркого лайнера вы можете довольно часто менять свои образы. Он отлично подчеркивает глаза. Присмотритесь к приятному голубому или бирюзовому цвету лайнера. Другие цвета тоже смотрятся стильно.

3 Блестящие тени для век Это та самая модная тенденция в макияже, которая к лицу практически всем. Добавьте немного (или много) блестящих мерцающих теней в свой макияж, и ваш образ станет незабываемым. Можно нанести немного золотого цвета на веки, а затем разбавить более темным чернильным цветом во внешнем углу века. Использовать блестящие тени можно в самых различных вариациях. Они подходят как для дневного макияжа, так и для вечернего. Тени с блестками – мастхэв для новогоднего макияжа.

4 Подведенный контур губ Это та самая модная тенденция, которую совсем недавно со своей коллекцией макияжа 90-х вернула Ким Кардашьян. Многочисленные фотографии Ким подтверждают ее любовь к подчеркиванию контура губ. А знатоки макияжа сразу замечают, что светская львица наносит подводку за естественный контур, что зрительно увеличивает губы. Однако стоит быть осторожнее с этим трендом, ведь то, что уместно в вечернем макияже, будет вульгарно смотреться в дневном образе. Все, что вам нужно сделать, это накрасить контур на оттенок или два темнее, чем ваш естественный цвет губ, растушевать цвет, чтобы создать более естественный вид, и украсить губы легким блеском, придав им увлажненным вид.

5 Матовые красные губы О да, это та самая приглянувшаяся всем классика, которая никогда не выйдет из моды. Не нужно повода, чтобы выглядеть ярко и привлекательно. Носите красную матовую помаду в любое время дня и ночи, всегда, когда вам этого захочется. Это стильно, элегантно, красиво и, опять же, подходит всем, просто нужно найти подходящий оттенок именно для вас. Красная помада идеально подходит для зимних праздников. Кроме того, на фоне красной помады улыбка кажется белее. Это один из хитрых способов зрительно осветлить зубы без похода к дантисту.

6 Хайлайтер Это та тенденция, которая останется с нами еще достаточно длительное время. Красивая и слегка блестящая кожа всегда будет привлекать и завораживать всех людей вокруг. Хайлайтер придаст ощущение сияния кожи будто бы изнутри. Кстати, не стоит путать с консиллером, он предназначен для скрытия неровностей и воспалений на лице. Хайлайтер только подчеркивает вашу естественную здоровую красоту, даря эффект зрительного увлажнения и омоложения.

7 Розовые румяна В моде нежные румяна розового цвета. Они достаточно сильно могу освежить и омолодить ваше лицо и образ в целом. Просто добавьте немного румян на щеки и нос. Подберите свой идеальный оттенок, который подходил бы именно вам.

8 Натуральные брови Основной модной тенденцией в макияже является естественность, брови – не исключение. Именно поэтому натуральные густые брови сейчас настолько популярны. Во время макияжа их можно немного подкрасить натуральным цветом ваших бровей и расчесать. Важным моментом является нанесение специального геля для бровей, тогда красивый эффект будет долго держаться. Скажите «нет» татуажу, сбриванию и выщипыванию. Естественные брови стали «изюминкой» многих знаменитостей, придавая лица уникальность.

9 Макияж без макияжа Это очень легкий и просто макияж. Одновременно с этим он достаточно моден. Сейчас главным трендом, как мы уже сказали выше, является натуральность и естественность, поэтому этот пункт здесь совсем не зря. Данный макияж не занимает много времени. Вам нужно нанести на себя минимум косметики, чтобы совсем чуть-чуть придать свежести вашему лицу. Кстати, в тональный крем можно добавить немного хайлайтера, тогда вы будете будто бы сиять изнутри. Естественный лук – лучший тренд для дневных образов и для делового макияжа.