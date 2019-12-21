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Их время вышло: штаны, которые уже не модные

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Их время вышло: штаны, которые уже не модные
14:17 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Несмотря на то, что многие из этих вещей уже стали классикой - от них следует отказаться.

  • 1

    Джинсы-скинни

    В гардеробе у каждой девушки есть джинсы-скинни, а возможно и не одни. Такая модель уже давно стала классикой, которая подходит абсолютно всем. Но, в этом сезоне от них нужно отказаться и заменить на более трендовые модели.

  • 2

    Джинсы с декором

    Вышивка или любой другой яркий декор на джинсах когда-то давно был очень популярным. Многие модницы делали свой образ ярким именно за счет таких штанов. Но это время уже давно прошло и в ближайшие годы этот тренд точно не вернется, поэтому лучше выбросите их.

  • 3

    Кожаные леггинсы

    Несмотря на то, что кожа в этом сезоне на пике своей популярности, кожаные лосины следует отложить подальше. А лучше все - убрать их из своего гардероба вовсе. Замените их на кожаные брюки.

  • 4

    Рваные джинсы

    Несмотря на то, что в моду возвращается эпоха 90-х, рваные джинсы остались в далеком прошлом. Возможно, в скором времени они вернуться на модный пьедестал, но сейчас их лучше не надевать.

  • 5

    Подвороты

    Если еще несколько лет назад все джинсы, а особенно упомянутые выше скинни дополнялись модными подворотами, которые оголяли щиколотки. Сейчас лучше этого не делать, поскольку время такого странного тренда вышло. Лучше сразу приобрести немного укороченные штаны и сочетать их с яркими носками.

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Мода, Джинсы, Тренд, Брюки, Антитренд, Мода 2020.
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