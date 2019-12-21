Их время вышло: штаны, которые уже не модные

1 Джинсы-скинни В гардеробе у каждой девушки есть джинсы-скинни, а возможно и не одни. Такая модель уже давно стала классикой, которая подходит абсолютно всем. Но, в этом сезоне от них нужно отказаться и заменить на более трендовые модели.

2 Джинсы с декором Вышивка или любой другой яркий декор на джинсах когда-то давно был очень популярным. Многие модницы делали свой образ ярким именно за счет таких штанов. Но это время уже давно прошло и в ближайшие годы этот тренд точно не вернется, поэтому лучше выбросите их.

3 Кожаные леггинсы Несмотря на то, что кожа в этом сезоне на пике своей популярности, кожаные лосины следует отложить подальше. А лучше все - убрать их из своего гардероба вовсе. Замените их на кожаные брюки.

4 Рваные джинсы Несмотря на то, что в моду возвращается эпоха 90-х, рваные джинсы остались в далеком прошлом. Возможно, в скором времени они вернуться на модный пьедестал, но сейчас их лучше не надевать.