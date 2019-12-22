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Маникюр 2020: страстный красно-черный дизайн (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: страстный красно-черный дизайн (Фото)
09:46 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Красно-черный маникюр потрясающе смотрится в любом дизайне, будь то лунный маникюр, омбре или градиент.

  • 1

    Маникюр для представительниц прекрасного пола имеет огромное значение. Находится в тренде — главная цель в выборе дизайна ногтей. Выбирая черный и красные цвета для маникюра, можно рассчитывать на стильный результат.

  • 2

    Актуальными цветами в дизайне ногтей в 2019-2020 году будут как пастельные оттенки разной степени яркости, так и более яркие и насыщенные тона.

  • 3

    Сочетание двух базовых цветов черного и красного с градиентным плавным переходом одного в другой может использоваться в таких вариантах покрытия ногтей: как основа для росписи ногтей, как самостоятельный декор, основа для последующего дополнения декоративными элементами (стразами, камнями, пайетками и прочими).

  • 4

    В силу популярности стойкого покрытия, используется красно черный дизайн ногтей гель. Покрытие шеллак, гель-лак можно применять для создания эффекта омбре, при этом глянец или матовый – решать нужно индивидуально.

  • 5

    Модные в этом году классические цвета – черный и красный, используются в разнообразных интерпретациях. Вошедший во все сферы бьюти-индустрии стиль оформления «омбре», не минул и ногтевой дизайн.

  • 6

    Модным трендом является применение градиента не на всех ноготках, а как правило на безымянном и среднем, края определены однотонным цветом.

  • 7

    Дизайн ногтей манит своим разнообразием в сезонах 2019-2020 и подразумевает использование омбре в черно-красном цвете для стильного и трендового образа.

  • 8

    Острые ногти способны придать элегантности практически всем формам пальцев и кисти. Трендовые цвета для дизайна ногтей – красный и черный только придадут ноготкам особого шика.

  • 9

    Черно-красный маникюр – выбор сильных и уверенных в себе женщин, которые точно знают как выглядеть ярко и привлекательно.

  • 10

    Провокационный красный оттенок в сочетании с черным перестает быть вызывающим и вульгарным, и превращается в элегантный и изысканный цвет.

  • 11

    Оригинальное сочетание черного и красного великолепно выглядит в торжественных, вечерних, молодежных и даже офисных луках.

  • 12

    Важно как преподнесена эта комбинация, какие способы декора и украшения используются для создания маникюра. 

  • 13

    Нынешний сезон по-праву можно назвать самым лояльным в плане оттенков и декора маникюра.

  • 14

    Практически все идеи нейл-артов выглядят уместно и привлекательно, пожалуй, за исключением чересчур ярких неоновых оттенков и дизайнов с излишним украшательствами.

  • 15

    Красный оттенок в новом сезоне выглядит более смягченно и менее агрессивно. В тренде нейл-арты с насыщенным алым цветом, цветом красной зари, оттенки с примесью бордового, малинового, кораллового.

  • 16

    Современный френч давно перестал быть классическим пастельным. Сегодня "линия улыбки" да и все пространство ноготка закрашивается в любой понравившийся оттенок. Сочетание красного и черного удачно выглядит в технике френч и лунный маникюр.

  • 17

    Черно-красный маникюр – сочетание не для всех.

  • 18

    Это эффектный, вызывающий и броский нейл-арт, который может позволить себе только уверенная в себе девушка, привыкшая к восхищенным взглядам окружающих.

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