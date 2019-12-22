Маникюр 2020: страстный красно-черный дизайн (Фото)

1 Маникюр для представительниц прекрасного пола имеет огромное значение. Находится в тренде — главная цель в выборе дизайна ногтей. Выбирая черный и красные цвета для маникюра, можно рассчитывать на стильный результат.

2 Актуальными цветами в дизайне ногтей в 2019-2020 году будут как пастельные оттенки разной степени яркости, так и более яркие и насыщенные тона.

3 Сочетание двух базовых цветов черного и красного с градиентным плавным переходом одного в другой может использоваться в таких вариантах покрытия ногтей: как основа для росписи ногтей, как самостоятельный декор, основа для последующего дополнения декоративными элементами (стразами, камнями, пайетками и прочими).

4 В силу популярности стойкого покрытия, используется красно черный дизайн ногтей гель. Покрытие шеллак, гель-лак можно применять для создания эффекта омбре, при этом глянец или матовый – решать нужно индивидуально.

5 Модные в этом году классические цвета – черный и красный, используются в разнообразных интерпретациях. Вошедший во все сферы бьюти-индустрии стиль оформления «омбре», не минул и ногтевой дизайн.

6 Модным трендом является применение градиента не на всех ноготках, а как правило на безымянном и среднем, края определены однотонным цветом.

7 Дизайн ногтей манит своим разнообразием в сезонах 2019-2020 и подразумевает использование омбре в черно-красном цвете для стильного и трендового образа.

8 Острые ногти способны придать элегантности практически всем формам пальцев и кисти. Трендовые цвета для дизайна ногтей – красный и черный только придадут ноготкам особого шика.

9 Черно-красный маникюр – выбор сильных и уверенных в себе женщин, которые точно знают как выглядеть ярко и привлекательно.

10 Провокационный красный оттенок в сочетании с черным перестает быть вызывающим и вульгарным, и превращается в элегантный и изысканный цвет.

11 Оригинальное сочетание черного и красного великолепно выглядит в торжественных, вечерних, молодежных и даже офисных луках.

12 Важно как преподнесена эта комбинация, какие способы декора и украшения используются для создания маникюра.

13 Нынешний сезон по-праву можно назвать самым лояльным в плане оттенков и декора маникюра.

14 Практически все идеи нейл-артов выглядят уместно и привлекательно, пожалуй, за исключением чересчур ярких неоновых оттенков и дизайнов с излишним украшательствами.

15 Красный оттенок в новом сезоне выглядит более смягченно и менее агрессивно. В тренде нейл-арты с насыщенным алым цветом, цветом красной зари, оттенки с примесью бордового, малинового, кораллового.

16 Современный френч давно перестал быть классическим пастельным. Сегодня "линия улыбки" да и все пространство ноготка закрашивается в любой понравившийся оттенок. Сочетание красного и черного удачно выглядит в технике френч и лунный маникюр.

17 Черно-красный маникюр – сочетание не для всех.