Зима не помеха: как быть неотразимой в суровую погоду (Фото)

1 Яркие цвета Давайте начнем с основного. Кто сказал, что зимой нужно носить только нейтральные, тусклые тона? Это совсем не обязательно! Чтобы выглядеть свежо и оригинально, приобретите несколько свитеров ярких тонов. Кроме того, они выгодно подчеркивают лицо и контрастируют с хмурой погодой. В таком свитере вы точно будете в центре внимания.

2 Заправленный свитер Кажется, это один из самых стильных вариантов очень теплого образа. Чтобы массивный свитер не увеличивал талию, просто заправьте его за пояс джинсов (они, кстати, должны быть на высокой талии). Получается молодежный, стильный, теплый, комфортный зимний образ.

3 Длинные рукава Холодный период – самое лучшее время для вещей оверсайз! Вам точно понадобятся эти объемные свитера с длинными рукавами, которые больше похожи на теплое одеяло. Руки – одна из самых чувствительных частей тела, поэтому именно руки больше всего мерзнут в зимний холод. Кофты и свитера с длинным рукавами – лучшее средство от низких температур.

4 Рубашка Рубашка – еще одна универсальная вещь, которая не только может быть главным элементом стильного образа, но и комфортной вещью для защиты от холода. А особенно, если подобрать рубашку с высокой горловиной. Вообще, любые стильные вещи с небольшими деталями, что защищают от холода, должны стать вашими союзниками этой зимой.

5 Заправленные штанины Тело пробирает до мурашек, когда холод проникает к лодыжкам и распространяется по всему телу. Самый простой и практичный трюк для защиты от холода – заправить штанины в сапоги или ботинки. Это не новинка в мире моды, однако здесь главное подобрать одну из трендовых моделей обуви сезона осень-зима 2019/2020.

6 Платье макси Да, существуют такие платья, которые обладают всеми необходимыми характеристиками для защиты от холода. Длинные платья из плотной ткани, с высокой горловиной, в ярких тонах… А если вы еще подберете пояс, чтобы подчеркнуть талию, и стильную куртку, то образ будет выглядеть гармонично и очень трендово.

7 Свитер оверсайз Очень теплый, сексуальный, женственный образ. Купите стильный свитер на два размера больше, наденьте плотные колготы (можно с трендовым рисунком) и подберите ботфорты на каблуке с высоким голенищем. Такая обувь сделает вас визуально выше и стройнее. Кроме того, подчеркнуть силуэт вам поможет широкий пояс. Комбинация свитера оверсайз и высоких сапог – это тренд, который покорил мир стритстайла.

8 Плащи и пончо Если вам уже немного наскучили традиционные пальто, то пора обратить внимание на вот такие открытые плащи, которые уже успела полюбить Оливия Палермо. Вы будете чувствовать комфорт и тепло в такой одежде. Коричневый цвет всегда удачный, поэтому смело приобретайте такое пончо коричневого цвета для элегантных образов.

9 Кожаные леггинсы В этом сезоне кожаные леггинсы тоже стали топовой вещью. Они просто идеально смотрятся с брутальными ботинками. Конечно, для зимних холодов нужно приобрести термолеггинсы, в которых вы будете чувствовать себя в тепле и в комфорте.

10 Длинные носки Длинные стильные носки, которые выглядывают из-за ботинок – это тренд сезона! Такие носки продаются практически во всех магазинах. И чем они длиннее, тем лучше (рекомендуем выбирать носки, длиной до колен)! Они не только придают образу особого стиля, но и защищают тело от холода.

11 Свитер макси Такие вещи просто незаменимые в зимнюю пору, ведь они позволяют быстро создать стильный образ без сотни теплых вещей. Очень длинный свитер заменит вам даже осеннее пальто. В термобелье, стильных джинсах и поло вы точно не будете страдать от зимнего холода.

12 Пальто на плечи Обращайте внимание на детали. Например, вы можете просто накинуть пальто на плечи, и это однозначно сделает образ более женственным и стильным. Этот трюк пригодится в те дни, когда погода радует хотя бы небольшим потеплением.

13 Пиджак с высокой горловиной Если вы не из тех, кто любит закутываться в кучу вещей, то вам точно подойдет этот удобный и стильный вариант. Отправляйтесь на поиски трендового пиджака с высокой и поднятой горловиной. Он заменит вам привычный шарф.

14 Высокие ботинки Зимой не обязательно отказываться от коротких вещей. Нужно всего лишь найти хорошее решение, чтобы ноги оставались в тепле. И у нас есть просто идеальный вариант! Помимо теплых колгот или леггинсов, вам пригодятся сапоги с голенищем выше колен. Такие образы смотрятся очень женственно и сексуально.