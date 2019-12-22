Новогодний маникюр 2020: актуальные тенденции праздничного дизайна (Фото)

1 Яркий и неординарный вариант маникюра, который понравиться многим, даже самым искушенным модницам. Классическое сочетание кроваво-алого цвета лака с белоснежным создает собственный стиль, не похожий на другие. Узор на ногтях в виде традиционной вышивки крестиком не оставит никого равнодушным, а утонченное изображение оленя на одном из ноготков вносит в общий дизайн нотку свежести и уникальный шарм.

2 Необычный и весьма стильный маникюр, который точно придется по душе ценительницам неординарных решений. Черная матовая основа ноготков идеально сочетается с лаконичным рисунком в виде золотой полосы, сужающейся к основанию ногтя. Если у Вас в гардеробе есть бархатное платье – оно отлично дополнит образ. На любом празднике Вы станете неотразимы, если решите украсить свои руки подобным образом!

3 Стильный маникюр, от которого веет какой-то тайной. Темно-бордовый цвет в сочетании с матовой поверхностью ногтей сморятся очень оригинально, а украшение в виде капелек прозрачного лака на одном из ногтей напоминают первые капли дождя, или утреннюю росу. В Ваш адрес будет отпущено сотни комплиментов от всех окружающих – недосказанность и дымка загадочности всегда привлекала уверенных в себе мужчин!

4 Новогодний маникюр для веселого праздника, который гарантировано поднимет настроение как носительнице, так и всем вокруг. Красный глянец в сочетании с белыми тончайшими снежинками смотрится очень выигрышно, а один ноготок, на который нанесен прикольный рисунок кота, одетого в зимние одежки будет заставлять всех окружающих просить Вашу руку, чтобы рассмотреть украшение подробнее!

5 Отличный вариант украшения ноготков для прекрасных Снегурочек. Пришла зима, и варианты зимнего оформления пальчиков становятся все более актуальными: молочно-белый цвет основы отлично гармонирует с серебристым рельефным рисунком, напоминающим новогоднюю мишуру. А один из ногтей, украшенный блестящими стразами, придают этому маникюру особого шарма. Порадуйте себя красивым маникюром на новогодние праздники!

6 Стильный и роскошный маникюр, включающий в себя множество мелких деталей и подробных рисунков. Тут есть и алый цвет крови, и бездонный металлик темно-коричневого цвета, и изображение часов и совы – символов времени и мудрости. Также присутствуют и стразы – в современном нейл-арте без декоративных элементов никуда. Если Вы решите украсить себя таким рисунком, будьте готовы к нескольким часам без движения на приеме у мастера. Однако результат этого стоит!

7 В зимнюю пору каждой девушке хочется какой-то особенный тематический маникюр, который подойдет к мягкому теплому свитерку. И в помощь приходит шикарная разновидность скандинавской росписи. В качестве нанесенной основы служит однотонный серый цвет. Элементом для украшения можно выбрать снежинку, оленей и различные геометрические узоры. Кисточкой набирается белый лак и создается рисунок, на который потом нужно нанести закрепитель. Для тех, кто не умеет так рисовать существует современный слайдер дизайн. Это применение специальной пленки с рисунком, которое упрощает процесс и экономит время.

8 Красивые ухоженные ногти считаются визитной карточкой каждой девушки. Для создания красивого маникюра используются различные техники, в данном случае – бархатный песок, который создает неповторимую красоту. Бархатный песок — это специальная пудра, с помощью которой можно делать разные объемные узоры, например, очень популярные косы. Пудра имеет блеск, но со временем он немного стирается. За таким маникюром нужен уход. Ноготок нужно чистить щеточкой в случае попадания каких-либо частиц. Лучше всего наносить песок на светлые цвета.

9 Классический маникюр, который подойдет для зимнего времени года. Для основы выбран нежный оттенок розового цвета. На каждом пальчике, но в разных местах, с помощью кисточки и черного лака рисуются снежинки одинаковой формы. Также украсить дизайн можно белыми точечками в виде падающего снега. Такой маникюр будет хорошо смотреться на коротких ногтях овальной формы.

10 Существует множество вариантов французского маникюра и все они смотрятся шикарно на ухоженных руках. На коротких ногтях бело-розовый френч выглядит очень изысканно и аккуратно. Акцент делается на безымянном пальце. Белым цветом прорисовывается красивая кружевная снежинка, которая дополняется блестящими стразами разной величины. На втором ногте прикорневое ложе ногтя выкладывается маленькими камушками, которые также будут привлекать внимание к зимнему маникюру.

11 В качестве повседневного маникюра можно использовать однотонную основу любого цвета. В данном случае используется красивый насыщенный синий оттенок. Синий гель лак подойдет также для новогоднего маникюра. Дополнить такой нейл-арт можно лаком с блестками, которые будут смотреться как мелкие снежинки. Красиво будет смотреться на ногтях овальной и круглой формы. Молодежный вариант для ухоженных ручек, который подчеркнет их красоту.

12 Шикарный новогодний зимний маникюр, который будет актуален весь зимний период. Для покрытия выбраны два гель лака красного и белого цвета, которые отлично сочетаются между собой и создают хороший контраст. На красных ногтях рисуются снежинки разного размера. Если нет навыков рисования можно воспользоваться специальными слайдер-наклейками. Снежинку можно украсить камушком. На безымянном пальце делаем акцент с помощью сыпучей пудры белого цвета. С помощью кисти и прозрачного лака наносится рисунок и сверху засыпается перламутровым песком. Остатки убираются щёточкой и рисунок закрепляется покрытием.

13 Очень эффектный дизайн, выполненный черным шеллаком и темно-синим глиттером, сделает любую принцессу королевой вечеринки или новогодней ночи. Потрясающий глянцевый маникюр смотрится очень выразительно на коротких ногтях, а их обладательница станет главной звездой на предстоящем празднике.

14 Изящный французский маникюр с тонкой линией улыбки выглядит невероятно женственно. Объемные узоры и роспись снежинками не оставляют сомнений — перед нами зимний вариант оформления ногтей. Он отлично подойдет на каждый день в зимний сезон, в качестве новогоднего украшения, а также для тех невест, кто выходит замуж в свежий морозный денек.

15 Маникюр, стилизованный под французский, окажется лучшим компаньоном в зимний день: прозрачная основа и белоснежный песок, которым выполнена верхняя часть ногтей, смотрятся по-зимнему нежно, навевая ощущения прохладных снежинок на щеках и морозной свежести. "Снежный" эффект еще больше достигается благодаря декору снежинками и мелким, едва заметным блесткам. Такой дизайн подойдет для встречи Нового года и на каждый зимний день.

16 Бело-синий маникюр с норвежскими узорами — просто мечта для украшения ногтей зимой, ведь именно белый цвет и все оттенки синего ассоциируются с этим временем года. Белый — цвет снега, синий — цвет холода, а норвежские мотивы мы привыкли чаще видеть на теплых зимних свитерах, шарфах и гольфах. Такой дизайн окажется самым уютным и обязательно станет самым любимым этой зимой.

17 Шикарный прозрачный гелевый маникюр, который получается с помощью наращивания ногтей в квадратной форме. Имеет роскошный вид. Прозрачные и блестящие стразики придадут образу женственность и невинность, которая присуща молодым девушкам. Идеальный вариант для свадебной церемонии, когда взгляды гостей прикованы к каждой мелочи. Классический вариант нейл-арта украшен множеством камней разной формы, которые красиво выложены в рисунок. С таким нейл-артом каждая невеста будет неотразимой на своем празднике.

18 Окунитесь в зимнюю сказку с нереально красивым дизайном ногтей. Новогодняя ночь, снежные сугробы, снеговики, сани с оленями, которые спешат сквозь еловые леса, чтобы вовремя принести новогодние подарки, зачаруют своей красотой. Такая роспись на сине-голубом цвете с белыми снежинками, летящими, словно маленькие бабочки, достойна внимания. Такой нейл-арт требует особенных навыков рисования, но это того непременно стоит! Ведь ваши ноготки будут настоящим произведением искусства!