Маникюр 2020: свежие идеи зимнего дизайна на короткие ногти (Фото)

1 По мнению многих модниц, гель-лак является оптимальным решением — широкая цветовая палитра позволяет создавать самые невероятные узоры, рисунки и фактуры, он быстро сохнет и, главное, остается в идеальном состоянии долгое время.

2 Если хочешь добавить праздничной тематики, сделай зимний дизайн ногтей с росписью снежинками.

3 Желательно сделать акцент на одном пальце, чтобы твой зимний маникюр не превратился в новогодний.

4 Вязаный маникюр также не теряет своей актуальности. В домашних условиях его довольно сложно сделать, но практически любой мастер украсит твои ноготки вязаным узором.

5 Если тебе хочется придать игривости своему образу, обязательно сделай маникюр с одним из персонажей зимней сказки: снеговиком, Сантой, оленем или вот такой чудесной совой, как на фото.

6 Существуют различные идеи для вязаного маникюра. Например, сейчас в тренде совмещение нескольких пастельных оттенков.

7 Одно из выигрышных сочетаний — это белый, пыльно-розовый и коричневый. При такой комбинации получается очень милый и красивый дизайн.

8 Бордовый маникюр по-прежнему будет смотреться идеально на ногтях! Кстати, это отличная идея для праздничного маникюра.

9 Красный цвет акцентирует внимание на кистях рук. Поэтому, если на коже имеются покраснения, царапины или любые другие проблемы, устрани их или откажись от этого цвета.

10 На слишком длинных ногтях красный лак смотрится вульгарно, поэтому лучше делать с ним френч или разбавлять рисунками, например, с вот таким пингвинчиком.

11 Не бойтесь сменить романтичный нюд на яркую фуксию, манящий алый или интригующий бордо. Во времена властвования белых ходоков любой красочный акцент выглядит оригинально и уместно.

12 Когда, как не зимою, поэкспериментировать с рисунками, украшающими ручки. Что это будет — дизайн с оленями или со снежинками — решать только вам.

13 Может показаться, что зимний дизайн ногтей требует особых навыков рисования и высокого профессионализма, но всё гораздо проще.

14 Ощущение зимней сказки поможет создать маникюр с блёстками, нежные рисунки на ногтях со снежинками, тематический геометрический дизайн ногтей, а также выбор актуальных цветов лака для ногтей.

15 Понятно, что зимой хочется окружить себя более насыщенными тонами, но при этом сохранить рамки своего стиля.

16 Одним из самых простых, но очень красивых вариантов зимнего маникюра на короткие ногти является нежный френч на короткие ногти, слегка украшенный снежинками.

17 Пузырьки на коротких ногтях тоже смотрятся эффектно, поэтому можете сделать очень трендовый пенный маникюр 2020. Нейл-стилисты, кстати, советуют украшать пузырьками не более двух ноготков на одной руке, еще один ноготок при этом вполне уместно украсить стразами, блеском и новогодними наклейками.

18 Модный маникюр на зиму 2020 на короткие ногти – это обязательное наличие золотистых или сребристых ноготков, при этом остальные ногти покрываете тем лаком, который будет наиболее гармоничен к вашему гардеробу.

19 Если вы сторонница минимализма, сделайте нюдовые ногти. При этом украсив один ноготок камушками или рисунком в новогоднем стиле вы только сделаете акцент на праздник, за который еще скажете спасибо в минутку, когда в душу захочет войти совершенно ненужная грусть.