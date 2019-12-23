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Маникюр 2020: свежие идеи зимнего дизайна на короткие ногти (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: свежие идеи зимнего дизайна на короткие ногти (Фото)
10:01 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр на короткие ногти – это не столько о практичности, сколько о моде. А мода на короткие ногти появилась с желанием многих женщин выглядеть как можно естественнее.

  • 1

    По мнению многих модниц, гель-лак является оптимальным решением — широкая цветовая палитра позволяет создавать самые невероятные узоры, рисунки и фактуры, он быстро сохнет и, главное, остается в идеальном состоянии долгое время. 

  • 2

    Если хочешь добавить праздничной тематики, сделай зимний дизайн ногтей с росписью снежинками.

  • 3

    Желательно сделать акцент на одном пальце, чтобы твой зимний маникюр не превратился в новогодний.

  • 4

     

    Вязаный маникюр также не теряет своей актуальности. В домашних условиях его довольно сложно сделать, но практически любой мастер украсит твои ноготки вязаным узором.

  • 5

     

    Если тебе хочется придать игривости своему образу, обязательно сделай маникюр с одним из персонажей зимней сказки: снеговиком, Сантой, оленем или вот такой чудесной совой, как на фото.

  • 6

    Существуют различные идеи для вязаного маникюра. Например, сейчас в тренде совмещение нескольких пастельных оттенков.

  • 7

    Одно из выигрышных сочетаний — это белый, пыльно-розовый и коричневый. При такой комбинации получается очень милый и красивый дизайн.

  • 8

    Бордовый маникюр по-прежнему будет смотреться идеально на ногтях! Кстати, это отличная идея для праздничного маникюра.

  • 9

    Красный цвет акцентирует внимание на кистях рук. Поэтому, если на коже имеются покраснения, царапины или любые другие проблемы, устрани их или откажись от этого цвета.

  • 10

    На слишком длинных ногтях красный лак смотрится вульгарно, поэтому лучше делать с ним френч или разбавлять рисунками, например, с вот таким пингвинчиком.

  • 11

    Не бойтесь сменить романтичный нюд на яркую фуксию, манящий алый или интригующий бордо. Во времена властвования белых ходоков любой красочный акцент выглядит оригинально и уместно.

  • 12

    Когда, как не зимою, поэкспериментировать с рисунками, украшающими ручки. Что это будет — дизайн с оленями или со снежинками — решать только вам.

  • 13

    Может показаться, что зимний дизайн ногтей требует особых навыков рисования и высокого профессионализма, но всё гораздо проще.

  • 14

    Ощущение зимней сказки поможет создать маникюр с блёстками, нежные рисунки на ногтях со снежинками, тематический геометрический дизайн ногтей, а также выбор актуальных цветов лака для ногтей.

  • 15

    Понятно, что зимой хочется окружить себя более насыщенными тонами, но при этом сохранить рамки своего стиля.

  • 16

    Одним из самых простых, но очень красивых вариантов зимнего маникюра на короткие ногти является нежный френч на короткие ногти, слегка украшенный снежинками.

  • 17

    Пузырьки на коротких ногтях тоже смотрятся эффектно, поэтому можете сделать очень трендовый пенный маникюр 2020. Нейл-стилисты, кстати, советуют украшать пузырьками не более двух ноготков на одной руке, еще один ноготок при этом вполне уместно украсить стразами, блеском и новогодними наклейками.

  • 18

     

    Модный маникюр на зиму 2020 на короткие ногти – это обязательное наличие золотистых или сребристых ноготков, при этом остальные ногти покрываете тем лаком, который будет наиболее гармоничен к вашему гардеробу.

  • 19

    Если вы сторонница минимализма, сделайте нюдовые ногти. При этом украсив один ноготок камушками или рисунком в новогоднем стиле вы только сделаете акцент на праздник, за который еще скажете спасибо в минутку, когда в душу захочет войти совершенно ненужная грусть.

  • 20

     

    Роспись на коротких ногтях тоже имеет право на жизнь, при этом получится оригинальный и неповторимый и очень красивый новогодний маникюр. Кстати, наступающий Новый год 2020 – это год белой металлической крысы, поэтому можно нарисовать мышку на ногтях. Также очень модно сейчас добавлять фольгу на ногти – сам год крысы велит.

Новогодний маникюр 2020: актуальные тенденции праздничного дизайна (Фото)

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