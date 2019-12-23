Берегитесь!: ТОП-5 зимних вещей, которые могут сильно навредить здоровью (Фото)

1 Зимой очень важно одеваться не столько красиво, сколько тепло. Однако многие девушки считают, что в свитере невозможно выглядеть стильно и элегантно, поэтому пополняют свой гардероб короткими юбками, легкими платьями, тонкими водолазками, которые больше подходят для поздней весны или лета, но никак не для зимы. Мы заботимся о своих читателях и поэтому предлагает ознакомиться со списком вещей, которые лучше убрать из шкафа до более теплого периода. Пуховик-платье Пуховик-платье не уберегает от холодного ветра. Большинство девушек стремятся выглядеть максимально женственно, изящно и элегантно. По этой причине их выбор часто падает на пуховики-платье. Не спорим, это выглядит достаточно красиво, однако с точки зрения здоровья подобная одежда абсолютно недопустима в зимнем гардеробе. Расклешенный низ верхней одежды не убережет вас от пронизывающего ветра и сильного мороза, даже если под ним будут теплые брюки и высокие сапоги. К тому же, пуховик-платье уже давно вошел в список антитрендов, так что вряд ли у вас получится выглядеть в нем стильно и модно. Лучше остановить свой выбор на более современных, практичных и теплых моделях пуховиков, которые сейчас находятся на пике популярности.

2 Удлиненный пуховик типа кокон сейчас в тренде. Например, одежда с эффектом металлик (серебристые и золотистые оттенки являются самыми трендовыми в этом сезоне), удлиненные модели типа кокон или приталенные с поясом, пуховики с меховой отделкой, оригинальные двухсторонние экземпляры. Как видите, выбор внушительный, поэтому вашей главной задачей будет купить максимально привлекательную, но при этом теплую модель.

3 Шапки со стразами Шапки со стразами выглядят безвкусно. Еще один антитренд будущего года – шапки со стразами. Эти блестящие элементы уже давно утратили свою актуальность, как в одежде и обуви, так и в аксессуарах. В 2020 году вообще очень осторожно следует относиться к декору. В моде более простые и лаконичные модели, а вот шапки с украшениями могут выглядеть вызывающе, неуместно и безвкусно. Также следует остерегаться дешевых синтетических экземпляров, в составе которых находится большое количество красителей, химикатов и прочих вредных веществ, призванных защищать цвет и первоначальную форму изделия. Подобные компоненты, которые являются составляющими шапок, могут не только стать причиной головной боли, но также спровоцировать аллергию, выпадение волос и прочие, малоприятные проблемы со здоровьем. При покупке головного убора в первую очередь обращайте внимание на состав: он должен быть максимально натуральным. Идеальное решение – хлопок или шерсть. Если остановитесь на втором варианте, проследите, чтобы внутри шапки была подкладка – так аксессуар не будет натирать вам лоб и вызывать покраснения.

4 Вязаные шапки с бубоном теплые и стильные. Также не забывайте следить за модными веяниями и выбирать головной убор, который сейчас в тренде. Так, в 2020 году самыми актуальными будут универсальные шапки бини, которые гармонично будут смотреться с любой верхней одеждой, модели с острым верхом (шапочки эльфа), вязаные изделия. Что касается последних экземпляров, то следует выбирать простые и лаконичные модели без обилия декоративных элементов. Если вы хотите выглядеть слегка легкомысленной и игривой, покупайте шапки с помпоном. А вот для строгих деловых женщин больше подойдут классические варианты крупной вязки. Совет: Шапка должна быть достаточно объемной, чтобы, как минимум, не давить на лоб. А вот облегающих аксессуаров лучше избегать. Во-первых, они практически не согревают, а, во-вторых, уничтожают укладку.

5 Шуба с короткими рукавами Шуба с коротким рукавом уместна только в относительно теплую погоду. Ежегодно шуба сохраняет свое лидерство в списке самой популярной зимней одежды. И это неудивительно, ведь издавна она считалась признаком роскоши, статусности и высокого социального положения. Однако существуют модели, которые лучше не надевать. И не потому что они выглядят некрасиво, а по причине их вреда для здоровья. К таким экземплярам как раз относятся шубы с короткими рукавами. Руки всегда должны находиться в тепле. Но в подобной одежде добиться желаемого результата будет ой как не просто. Особенно, если под низ вы наденете платье без рукавов. Такие шубы можно надевать лишь в относительно теплую погоду и обязательно в комплекте с длинными перчатками, иначе простуда не заставит себя долго ждать. Но лучше все-таки обратить внимание на более теплую верхнюю одежду. Например, сейчас в моде плюшевые шубки teddy bear, объемные модели оверсайз с широким кроем и большими карманами, классическая одежда под пояс, практичные изделия с капюшоном, шубы макси длинны, которые не совсем удобны в повседневной носке, зато очень теплые.

6 Угги Угги могут стать причиной развития плоскостопия. Угги – это некая альтернатива валенкам. Они теплые, комфортные, уютные, идеально подходят под джинсы, теплый свитер и пуховик. Раньше самым главным недостатком подобной обуви считали отсутствие универсальности, так как она абсолютно не сочетается с классическим и романтическим стилем. Однако, как оказалось, это не единственный минус уггов. По словам ортопедов, в такой обуви нога не получает достаточной опоры, из-за чего со временем не только может развиться плоскостопие, но и появятся проблемы с позвоночником. Чтобы избежать подобных последствий, исключите угги из своего гардероба. Если же вы считаете эту обувь самой теплой, удобной, и не хотите с ней расставаться, то есть и альтернативный вариант: чередовать угги с обувью на каблуке. На деловые и романтичные встречи надевайте ботфорты. В 2020 году очень популярными будут казаки с теплой подкладкой, ботфорты, грубые ботинки на тракторной подошве, сапоги-чулки и экземпляры выше колена на небольшом устойчивом каблуке. Такие модели обязательно вам пригодятся для формирования классического или романтического аутфита, а также для «выхода в свет».