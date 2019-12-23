Берегитесь!: ТОП-5 зимних вещей, которые могут сильно навредить здоровью (Фото)

Зимой очень важно одеваться не столько красиво, сколько тепло. Однако многие девушки считают, что в свитере невозможно выглядеть стильно и элегантно, поэтому пополняют свой гардероб короткими юбками, легкими платьями, тонкими водолазками, которые больше подходят для поздней весны или лета, но никак не для зимы. Мы заботимся о своих читателях и поэтому предлагает ознакомиться со списком вещей, которые лучше убрать из шкафа до более теплого периода.
Пуховик-платье
Пуховик-платье не уберегает от холодного ветра.
Большинство девушек стремятся выглядеть максимально женственно, изящно и элегантно. По этой причине их выбор часто падает на пуховики-платье. Не спорим, это выглядит достаточно красиво, однако с точки зрения здоровья подобная одежда абсолютно недопустима в зимнем гардеробе. Расклешенный низ верхней одежды не убережет вас от пронизывающего ветра и сильного мороза, даже если под ним будут теплые брюки и высокие сапоги. К тому же, пуховик-платье уже давно вошел в список антитрендов, так что вряд ли у вас получится выглядеть в нем стильно и модно.
Лучше остановить свой выбор на более современных, практичных и теплых моделях пуховиков, которые сейчас находятся на пике популярности.
Удлиненный пуховик типа кокон сейчас в тренде.
Например, одежда с эффектом металлик (серебристые и золотистые оттенки являются самыми трендовыми в этом сезоне), удлиненные модели типа кокон или приталенные с поясом, пуховики с меховой отделкой, оригинальные двухсторонние экземпляры. Как видите, выбор внушительный, поэтому вашей главной задачей будет купить максимально привлекательную, но при этом теплую модель.
Шапки со стразами
Шапки со стразами выглядят безвкусно.
Еще один антитренд будущего года – шапки со стразами. Эти блестящие элементы уже давно утратили свою актуальность, как в одежде и обуви, так и в аксессуарах. В 2020 году вообще очень осторожно следует относиться к декору. В моде более простые и лаконичные модели, а вот шапки с украшениями могут выглядеть вызывающе, неуместно и безвкусно.
Также следует остерегаться дешевых синтетических экземпляров, в составе которых находится большое количество красителей, химикатов и прочих вредных веществ, призванных защищать цвет и первоначальную форму изделия. Подобные компоненты, которые являются составляющими шапок, могут не только стать причиной головной боли, но также спровоцировать аллергию, выпадение волос и прочие, малоприятные проблемы со здоровьем.
При покупке головного убора в первую очередь обращайте внимание на состав: он должен быть максимально натуральным. Идеальное решение – хлопок или шерсть. Если остановитесь на втором варианте, проследите, чтобы внутри шапки была подкладка – так аксессуар не будет натирать вам лоб и вызывать покраснения.
Вязаные шапки с бубоном теплые и стильные.
Также не забывайте следить за модными веяниями и выбирать головной убор, который сейчас в тренде. Так, в 2020 году самыми актуальными будут универсальные шапки бини, которые гармонично будут смотреться с любой верхней одеждой, модели с острым верхом (шапочки эльфа), вязаные изделия. Что касается последних экземпляров, то следует выбирать простые и лаконичные модели без обилия декоративных элементов. Если вы хотите выглядеть слегка легкомысленной и игривой, покупайте шапки с помпоном. А вот для строгих деловых женщин больше подойдут классические варианты крупной вязки.
Совет: Шапка должна быть достаточно объемной, чтобы, как минимум, не давить на лоб. А вот облегающих аксессуаров лучше избегать. Во-первых, они практически не согревают, а, во-вторых, уничтожают укладку.
Шуба с короткими рукавами
Шуба с коротким рукавом уместна только в относительно теплую погоду.
Ежегодно шуба сохраняет свое лидерство в списке самой популярной зимней одежды. И это неудивительно, ведь издавна она считалась признаком роскоши, статусности и высокого социального положения. Однако существуют модели, которые лучше не надевать. И не потому что они выглядят некрасиво, а по причине их вреда для здоровья. К таким экземплярам как раз относятся шубы с короткими рукавами. Руки всегда должны находиться в тепле. Но в подобной одежде добиться желаемого результата будет ой как не просто. Особенно, если под низ вы наденете платье без рукавов. Такие шубы можно надевать лишь в относительно теплую погоду и обязательно в комплекте с длинными перчатками, иначе простуда не заставит себя долго ждать.
Но лучше все-таки обратить внимание на более теплую верхнюю одежду.
Например, сейчас в моде плюшевые шубки teddy bear, объемные модели оверсайз с широким кроем и большими карманами, классическая одежда под пояс, практичные изделия с капюшоном, шубы макси длинны, которые не совсем удобны в повседневной носке, зато очень теплые.
Угги
Угги могут стать причиной развития плоскостопия.
Угги – это некая альтернатива валенкам. Они теплые, комфортные, уютные, идеально подходят под джинсы, теплый свитер и пуховик. Раньше самым главным недостатком подобной обуви считали отсутствие универсальности, так как она абсолютно не сочетается с классическим и романтическим стилем. Однако, как оказалось, это не единственный минус уггов. По словам ортопедов, в такой обуви нога не получает достаточной опоры, из-за чего со временем не только может развиться плоскостопие, но и появятся проблемы с позвоночником.
Чтобы избежать подобных последствий, исключите угги из своего гардероба. Если же вы считаете эту обувь самой теплой, удобной, и не хотите с ней расставаться, то есть и альтернативный вариант: чередовать угги с обувью на каблуке.
На деловые и романтичные встречи надевайте ботфорты.
В 2020 году очень популярными будут казаки с теплой подкладкой, ботфорты, грубые ботинки на тракторной подошве, сапоги-чулки и экземпляры выше колена на небольшом устойчивом каблуке. Такие модели обязательно вам пригодятся для формирования классического или романтического аутфита, а также для «выхода в свет».
Обувь на шпильке
Обувь на шпильке очнь травмоопасная.
Обувь на шпильке – это, несомненно красиво. Она визуально удлиняет ноги, делает их более стройными. Однако зимой такая обувь представляет серьезную опасность для вашего здоровья. Если по чистому асфальту в них еще можно ходить, то по снегу и гололеду практически нереально. Сапоги на шпильке очень часто становятся причинами падений. И хорошо, если приземления оказываются удачными, а не приводят к вывихам или переломам конечностей.
Самым верным решением, и с точки зрения моды, и с точки зрения здоровья, будет выбрать сапожки на невысоком устойчивом каблуке. Пускай они будут выглядеть не так эффектно, зато вы точно будете уверены в том, что сможете без проблем передвигаться по городу, не опасаясь каждой замерзшей лужи.