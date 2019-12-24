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Маникюр 2020: шикарный сливовый дизайн ногтей (Фото)

Смотрите фото (21)
Маникюр 2020: шикарный сливовый дизайн ногтей (Фото)
11:07 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Каждая девушка должна попробовать сделать себе сливовый маникюр.

  • 1

    Сливовый маникюр можно делать не только в классической вариации, но и добавить блеска.

  • 2

    Такой вариант маникюра не будет слишком блестеть и привлекать внимание, но будет более разнообразным.

  • 3

    Блестки могут быть как под цвет лака с блестящими вкраплениями, так и совершенного другого цвета. Например, отлично будет сочетаться с оттенками розового и серебра.

  • 4

  • 5

    Стразы всегда придают маникюра праздничности и роскоши. На сливовом цвете стразы будут очень заметны.

     Для лучшего эффекта блеска в этом случае используют стеклянные серебристые стразы.

  • 6

    Но если ваш маникюр более повседневным предлагаем использовать стразы в тон или другого темного оттенка.

  • 7

    При покрытии матовым покрытием любой цвет заиграет новыми красками.

  • 8

    Так и с сливовым маникюром.

  • 9

    Матовый топ покажет всю глубину и насыщенность сливового оттенка.

  • 10

    Узоры вернулись в моду уже как несколько сезонов.

  • 11

    И, конечно, их прекрасно сочетают со сливовым маникюром.

  • 12

    Любой из узоров будет отлично подходить к сливовому маникюру.

  • 13

    Нам всегда хочется видеть не просто однотонный маникюр или небольшой дизайн, а какое-то добавление других цветов.

  • 14

    Для комбинации сливового маникюра лучшим вариантом будут белый, черный, все оттенки розового и фиолетового.

  • 15

    Можно смешивать эти цвета как в дизайне, так и просто покрыть несколько ноготков.

  • 16

    Фольга является довольно легким материалом в работе. Поэтому ее так часто используют и сливовый маникюр не исключение.

  • 17

    Любой цвет фольги будет отлично сочетаться со сливовым маникюром.

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