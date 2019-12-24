Маникюр 2020: шикарный сливовый дизайн ногтей (Фото)

1 Сливовый маникюр можно делать не только в классической вариации, но и добавить блеска.

2 Такой вариант маникюра не будет слишком блестеть и привлекать внимание, но будет более разнообразным.

3 Блестки могут быть как под цвет лака с блестящими вкраплениями, так и совершенного другого цвета. Например, отлично будет сочетаться с оттенками розового и серебра.

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5 Стразы всегда придают маникюра праздничности и роскоши. На сливовом цвете стразы будут очень заметны. Для лучшего эффекта блеска в этом случае используют стеклянные серебристые стразы.

6 Но если ваш маникюр более повседневным предлагаем использовать стразы в тон или другого темного оттенка.

7 При покрытии матовым покрытием любой цвет заиграет новыми красками.

8 Так и с сливовым маникюром.

9 Матовый топ покажет всю глубину и насыщенность сливового оттенка.

10 Узоры вернулись в моду уже как несколько сезонов.

11 И, конечно, их прекрасно сочетают со сливовым маникюром.

12 Любой из узоров будет отлично подходить к сливовому маникюру.

13 Нам всегда хочется видеть не просто однотонный маникюр или небольшой дизайн, а какое-то добавление других цветов.

14 Для комбинации сливового маникюра лучшим вариантом будут белый, черный, все оттенки розового и фиолетового.

15 Можно смешивать эти цвета как в дизайне, так и просто покрыть несколько ноготков.

16 Фольга является довольно легким материалом в работе. Поэтому ее так часто используют и сливовый маникюр не исключение.