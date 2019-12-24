Маникюр 2020: шикарный сливовый дизайн ногтей (Фото)

Сливовый маникюр можно делать не только в классической вариации, но и добавить блеска.
Такой вариант маникюра не будет слишком блестеть и привлекать внимание, но будет более разнообразным.
Блестки могут быть как под цвет лака с блестящими вкраплениями, так и совершенного другого цвета. Например, отлично будет сочетаться с оттенками розового и серебра.
Стразы всегда придают маникюра праздничности и роскоши. На сливовом цвете стразы будут очень заметны.
Для лучшего эффекта блеска в этом случае используют стеклянные серебристые стразы.
Но если ваш маникюр более повседневным предлагаем использовать стразы в тон или другого темного оттенка.
При покрытии матовым покрытием любой цвет заиграет новыми красками.
Так и с сливовым маникюром.
Матовый топ покажет всю глубину и насыщенность сливового оттенка.
Узоры вернулись в моду уже как несколько сезонов.
И, конечно, их прекрасно сочетают со сливовым маникюром.
Любой из узоров будет отлично подходить к сливовому маникюру.
Нам всегда хочется видеть не просто однотонный маникюр или небольшой дизайн, а какое-то добавление других цветов.
Для комбинации сливового маникюра лучшим вариантом будут белый, черный, все оттенки розового и фиолетового.
Можно смешивать эти цвета как в дизайне, так и просто покрыть несколько ноготков.
Фольга является довольно легким материалом в работе. Поэтому ее так часто используют и сливовый маникюр не исключение.
Любой цвет фольги будет отлично сочетаться со сливовым маникюром.