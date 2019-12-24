Отложите до "лучших" времен: вещи-антитренды 2020 года

1 Поясная сумка Все лето мы носили эти небольшие сумочки на поясе и по-настоящему полюбили их за компактность и удобство. Кроме того, Кроме того, поясные сумочки в классическом стиле успешно выполняли функции ремня, красиво подчеркивая талию и активно носились девушками в сочетании с платьями и струящимися туниками. Но, мода скоротечна и то, что совсем недавно было на пике популярности, в 2020 году отходит, освобождая место новым тенденциям. Так что, всем, кто следует за модой и хочет оставаться в теме, стилисты рекомендуют отказаться от поясных сумок, отдав предпочтение ультрамодным микросумочкам. Их в 2020 принято носить в руке или на тонкой цепочке.

2 Велосипедки Точно неизвестно, что привело к возвращению модных еще в нулевых, коротких шортов из эластичной ткани: то ли поголовное увлечение здоровым образом жизни и спортом, то ли желание эпатировать и быть в центре внимания. Так или иначе, летом велосипедки появились в гардеробе многих модниц, а также в модных образах селебрити. Их сочетали с длинными жакетами, толстовками и даже кожаными куртками. Надо сказать, что тренд этот оказался весьма противоречивым и далеко не всем пришелся по вкусу. Как бы там ни было, в 2020 велосипедки уже не актуальны. В новом году их место займут свободные шорты-бермуды.

3 Длинная джинсовка По нашему мнению, деним никогда не потеряет своей актуальности. Однако, каждый сезон предлагает свои актуальные модели и фасоны. Сейчас речь пойдет об одном из таких фасонов, а именно об удлиненных куртках и плащах из джинсовой ткани, которые были популярны этой осенью, а в 2020 переходят в разряд антитрендов. В новом году место джинсовых плащей займут тренчи и кардиганы из эко-кожи.

4 Брюки карго По нашему мнению, свободные брюки карго нравились модницам, в первую очередь, своей практичностью и большим количеством накладных карманов. Такие брюки были отличной альтернативой джинсам в повседневных образах в стиле Лары Крофт. Правда задержались на модном Олимпе брюки карго ненадолго. Уже в 2020 их место займут широкие джинсы-трубы.

5 Ботильоны-чулки Текстильные ботильоны чулки вошли в моду еще в 2018 и полюбились модницам своим футуристичным видом. Такая обувь гармонично смотрелась в вечерних образах и в нарядах в стиле спорт-шик. Но, как известно, то, что некогда было ультрамодным, быстро выходит из моды. Так происходит и с ботильонами-чулками, которые в 2020 году уступают свое место грубым ботинкам на тракторной подошве.

6 Блузы в викторианском стиле Мода, как известно циклична и частенько возвращает нам вещи из прошлого. В 2019 дизайнеры вдохновившись нарядами 19 века, вернули в моду романтичные блузы в викторианском стиле, характерными особенностями которых были высокие воротники-стойки, рюши, различный декор в шейно-воротниковой зоне, расклешенные рукава или рукава-фонарики. В 2020 на место викторианской эпохе придет более сдержанная современность с лаконичными фасонами. Ну, а самыми модными будут блузы, украшенные бантом.

7 Змеиный принт Не только фасоны выходят из моды, но и принты. В 2020 эта участь постигнет ультрамодный змеиный принт, который уверенно держался в топе весь 2019 год. Стоит отметить, что принт отходит не в полной мере. Змеиная расцветка еще будет актуальна в случае с аксессуарами и обувью, а вот платья, пальто, топы и брюки лучше убрать подальше. Заменой хищному узору в 2020 станет простой горох. От этого чувственного принта без ума француженки и дизайнеры рекомендуют разделить их восторг.

8 Натуральный мех Вот уже который год именитые дизайнеры борются с поклонниками натуральных мехов. Но нет-нет, а где-то проскочит. В 2019 году меховые шубы и шапки вновь просочились в гардеробы модниц. Модные дома на это, крутят пальцем у виска и уверяют, что изделия из натурального меха - абсолютный антитренд 2020. Куда лучше подобрать для себя оригинальное пальто или шубу из эко-меха. Кстати, по тепловым качествам такие изделия совсем не уступают их натуральным аналогам.