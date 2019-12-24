Скачать
Среда, 25.12.2019
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Итоги дня 24 декабря: Апелляция Кузьменко и увольнение двух глав ОГА
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
Теплая зима продолжается: до +10 и дожди, местами немного снега
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко
Католическое Рождество 2019: поздравления на украинском языке, картинки
Католическое Рождество: поздравления на украинском языке

Новый год 2020: идеи нарядов для новогодних праздников (Фото)

Смотрите фото (13)
Новый год 2020: идеи нарядов для новогодних праздников (Фото)
14:04 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Выбирайте один из этих образов, и вы гарантировано будете в центре внимания.

  • 1

    Бархатное платье

    Великолепный, беспроигрышный вариант. Эта ткань переносит нас в прошлое столетие, когда гламур и элегантность были обязательными для каждого праздника. А что выглядит гламурнее, сексуальнее и элегантнее, чем черное бархатное платье с вырезом? Этот наряд подойдет девушкам, которые хотят выглядеть сексуально и женственно.

  • 2

    Платье-смокинг

    Платье-смокинг (или платье-пиджак) стало трендом этого года. Популярность этой вещи продлится еще долго! Модель черного цвета без рукавов идеально подойдет для встречи Нового года. Кроме того, эта вещь подойдет даже девушкам с пышными формами, так как идеально подчеркивает фигуру.

  • 3

    Платье с пайетками

    В этом платье вы точно будете в центре внимания. Шик, блеск, красота! Правда, этот вариант больше подходит для яркой вечеринки, а не для семейных посиделок. Тем не менее, имеете замечательный вариант для новогоднего корпоратива или вечеринки.

  • 4

    Топ цвета металлик

    Вы запланировали вечеринку со своими подругами в новогоднюю ночь? Тогда такой топ цвета металлик станет идеальным вариантом для похода в бар или клуб. Он будет идеально смотреться с вашими любимыми джинсами.

  • 5

    Короткий комбинезон

    Стоит обратить внимание и на вот такие короткие комбинезоны, которые могут визуально заменить короткие платья. Эта вещь может совмещать в себе комфорт и стиль, поэтому идеально подойдет для новогодней вечеринки.

  • 6

    Длинный комбинезон

    А если вы хотите чего-то более элегантного, то рекомендуем приобрести длинный комбинезон. Для новогодней ночи понадобится черный комбинезон из блестящей ткани с золотистым оттенком и с асимметричным вырезом. Не забывайте про аксессуары! Здесь вам понадобится стильная подвеска и серьги.

  • 7

    Боди с жемчугом

    Боди – это идеальная вещь для праздничных выходов, ведь она очень комфортная и стильная. Хотите создать женственный, воздушный образ? Тогда ищите боди из белого шифона, с пышными рукавами и жемчугом.

  • 8

    Асимметричный топ

    Асимметрия – тренд этого года. Поэтому почти любая вещь с асимметрией будет выглядеть стильно. Такой топ идеально сочетается с любым низом.

  • 9

    Штаны клеш

    Как, вы еще не приобрели штаны клеш? Тогда скорее отправляйтесь за покупками. Штаны такой модели пригодятся вам не только для вечеринок или праздничных мероприятий. Облегающие штаны черного цвета с клешем и асимметричным низом сделают ваш образ элегантным и роскошным.

  • 10

    Юбка цвета металлик

    В прошлом году такая вещь была очень популярной. В этом году такие юбки стали чуть ли не главным трендом. Кажется, металлический оттенок делает свое дело. Этот вариант подойдет для самых смелых, раскованных девушек.

  • 11

    Серебристые штаны клеш

    И еще один вариант идеальных штанов для новогодней вечеринки. Благодаря такому крою, вы скроете широкие бедра. Кроме того, модель на высокой талии всегда делает фигуру визуально утонченнее. Сочетайте такие штаны с черным топом.

  • 12

    Юбка с пайетками

    Юбка с пайетками красного цвета подойдет ярким девушкам, которые любят быть в центре внимания. Ее можно сочетать с такой же кофтой, но лучше всего комбинировать юбку с базовым верхом и простыми туфлями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Мода, Стиль, Новый год, Наряд, Новый год 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо
02 Грымчаку продлили срок содержания под стражей
03 Рождество в Украине 25 декабря: что нельзя делать в этот день
04 "ЕС" о перезагрузке ГБР: Зеленский должен ветировать инициированный им же закон
05 "Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, двое раненых
Боевики на Донбассе 10 раз нарушили "тишину", двое раненых
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
Адвокат Кузьменко: В Украине сегодня умерли права человека
&quot;Нет половины&quot;: МВД не хватает полицейских
"Нет половины": МВД не хватает полицейских
Сегодня отмечают католическое Рождество
Сегодня отмечают католическое Рождество
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь