Новый год 2020: идеи нарядов для новогодних праздников (Фото)

1 Бархатное платье Великолепный, беспроигрышный вариант. Эта ткань переносит нас в прошлое столетие, когда гламур и элегантность были обязательными для каждого праздника. А что выглядит гламурнее, сексуальнее и элегантнее, чем черное бархатное платье с вырезом? Этот наряд подойдет девушкам, которые хотят выглядеть сексуально и женственно.

2 Платье-смокинг Платье-смокинг (или платье-пиджак) стало трендом этого года. Популярность этой вещи продлится еще долго! Модель черного цвета без рукавов идеально подойдет для встречи Нового года. Кроме того, эта вещь подойдет даже девушкам с пышными формами, так как идеально подчеркивает фигуру.

3 Платье с пайетками В этом платье вы точно будете в центре внимания. Шик, блеск, красота! Правда, этот вариант больше подходит для яркой вечеринки, а не для семейных посиделок. Тем не менее, имеете замечательный вариант для новогоднего корпоратива или вечеринки.

4 Топ цвета металлик Вы запланировали вечеринку со своими подругами в новогоднюю ночь? Тогда такой топ цвета металлик станет идеальным вариантом для похода в бар или клуб. Он будет идеально смотреться с вашими любимыми джинсами.

5 Короткий комбинезон Стоит обратить внимание и на вот такие короткие комбинезоны, которые могут визуально заменить короткие платья. Эта вещь может совмещать в себе комфорт и стиль, поэтому идеально подойдет для новогодней вечеринки.

6 Длинный комбинезон А если вы хотите чего-то более элегантного, то рекомендуем приобрести длинный комбинезон. Для новогодней ночи понадобится черный комбинезон из блестящей ткани с золотистым оттенком и с асимметричным вырезом. Не забывайте про аксессуары! Здесь вам понадобится стильная подвеска и серьги.

7 Боди с жемчугом Боди – это идеальная вещь для праздничных выходов, ведь она очень комфортная и стильная. Хотите создать женственный, воздушный образ? Тогда ищите боди из белого шифона, с пышными рукавами и жемчугом.

8 Асимметричный топ Асимметрия – тренд этого года. Поэтому почти любая вещь с асимметрией будет выглядеть стильно. Такой топ идеально сочетается с любым низом.

9 Штаны клеш Как, вы еще не приобрели штаны клеш? Тогда скорее отправляйтесь за покупками. Штаны такой модели пригодятся вам не только для вечеринок или праздничных мероприятий. Облегающие штаны черного цвета с клешем и асимметричным низом сделают ваш образ элегантным и роскошным.

10 Юбка цвета металлик В прошлом году такая вещь была очень популярной. В этом году такие юбки стали чуть ли не главным трендом. Кажется, металлический оттенок делает свое дело. Этот вариант подойдет для самых смелых, раскованных девушек.

11 Серебристые штаны клеш И еще один вариант идеальных штанов для новогодней вечеринки. Благодаря такому крою, вы скроете широкие бедра. Кроме того, модель на высокой талии всегда делает фигуру визуально утонченнее. Сочетайте такие штаны с черным топом.