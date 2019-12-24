Новый год 2020: идеи нарядов для новогодних праздников (Фото)

Бархатное платье
Великолепный, беспроигрышный вариант. Эта ткань переносит нас в прошлое столетие, когда гламур и элегантность были обязательными для каждого праздника. А что выглядит гламурнее, сексуальнее и элегантнее, чем черное бархатное платье с вырезом? Этот наряд подойдет девушкам, которые хотят выглядеть сексуально и женственно.
Платье-смокинг
Платье-смокинг (или платье-пиджак) стало трендом этого года. Популярность этой вещи продлится еще долго! Модель черного цвета без рукавов идеально подойдет для встречи Нового года. Кроме того, эта вещь подойдет даже девушкам с пышными формами, так как идеально подчеркивает фигуру.
Платье с пайетками
В этом платье вы точно будете в центре внимания. Шик, блеск, красота! Правда, этот вариант больше подходит для яркой вечеринки, а не для семейных посиделок. Тем не менее, имеете замечательный вариант для новогоднего корпоратива или вечеринки.
Топ цвета металлик
Вы запланировали вечеринку со своими подругами в новогоднюю ночь? Тогда такой топ цвета металлик станет идеальным вариантом для похода в бар или клуб. Он будет идеально смотреться с вашими любимыми джинсами.
Короткий комбинезон
Стоит обратить внимание и на вот такие короткие комбинезоны, которые могут визуально заменить короткие платья. Эта вещь может совмещать в себе комфорт и стиль, поэтому идеально подойдет для новогодней вечеринки.
Длинный комбинезон
А если вы хотите чего-то более элегантного, то рекомендуем приобрести длинный комбинезон. Для новогодней ночи понадобится черный комбинезон из блестящей ткани с золотистым оттенком и с асимметричным вырезом. Не забывайте про аксессуары! Здесь вам понадобится стильная подвеска и серьги.
Боди с жемчугом
Боди – это идеальная вещь для праздничных выходов, ведь она очень комфортная и стильная. Хотите создать женственный, воздушный образ? Тогда ищите боди из белого шифона, с пышными рукавами и жемчугом.
Асимметричный топ
Асимметрия – тренд этого года. Поэтому почти любая вещь с асимметрией будет выглядеть стильно. Такой топ идеально сочетается с любым низом.
Штаны клеш
Как, вы еще не приобрели штаны клеш? Тогда скорее отправляйтесь за покупками. Штаны такой модели пригодятся вам не только для вечеринок или праздничных мероприятий. Облегающие штаны черного цвета с клешем и асимметричным низом сделают ваш образ элегантным и роскошным.
Юбка цвета металлик
В прошлом году такая вещь была очень популярной. В этом году такие юбки стали чуть ли не главным трендом. Кажется, металлический оттенок делает свое дело. Этот вариант подойдет для самых смелых, раскованных девушек.
Серебристые штаны клеш
И еще один вариант идеальных штанов для новогодней вечеринки. Благодаря такому крою, вы скроете широкие бедра. Кроме того, модель на высокой талии всегда делает фигуру визуально утонченнее. Сочетайте такие штаны с черным топом.
Юбка с пайетками
Юбка с пайетками красного цвета подойдет ярким девушкам, которые любят быть в центре внимания. Ее можно сочетать с такой же кофтой, но лучше всего комбинировать юбку с базовым верхом и простыми туфлями.