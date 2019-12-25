Новогодний маникюр 2020: главные тенденции праздничного дизайна (Фото)

1 Френч не напрасно считается классикой в нейл-арте и никогда не выйдет из моды. Он всегда видоизменяется, к нему можно придать изюминки с помощью стразов и разных техник нанесения лаков. Полупрозрачная основа с ярко красными кончиками в виде полумесяца смотрится очень аккуратно. Безымянный пальчик окрашивается красным лаком, луночка остается прозрачной и по контуру украшается "бульонкой". Стрелка из камней разной величины и цвета ведется по всей длине ногтя. Шикарный вариант под вечернее платье.

2 Кто сказал, что серый цвет гель-лака выглядит скучно? Это вовсе не так. Однотонность всегда выглядит сдержанно и элегантно. Покройте все ноготки понравившимся вам цветом. Один ноготок можно выделить темным черным цветом с блестками, который придаст маникюру изысканности. Для того, чтобы придать образу праздничный вид – украсьте ногтевую пластину в лунке камнями разного размера и цвета.

3 Очень необычный маникюр, который сочетает в себе сразу несколько техник для исполнения. В качестве базового цвета выбран яркий красный цвет. На контрасте с ним по классике жанра играет снежно-белый благородный цвет. На безымянном и среднем пальце сделан акцент с объемным рисунком. Благодаря ему маникюр превращается в праздничный. Красивые рельефные розы и разноцветные камни у основания ногтя выглядят роскошно и богато.

4 Для маникюра нужно взять белый матовый лак, а также золотой блесточный. Ногти аккуратно подпиливаются полуквадратом, после чего покрываются лаком. Затем у основания каждого ногтя, исключая указательный, наносится немного золотого лака в виде напыления. Сверху по золоту можно белым лаком нарисовать несложный узор. Маникюр будет интереснее, если чередовать напыление у основания с напылением по краю ногтя.

5 Глубокий серый и нежно-розовый оттенки лаков создают основу этого маникюра, который относится к категории праздничных. В работе использована техника акриловой лепки и украшения из разноцветных стразов. Покрытие ногтей и текстурный рисунок на них должен быть контрастным. Идеальным вариантом станет соблюдение строгой симметрии в рисунке для ногтей обеих рук. Маникюр великолепно смотрится на ногтях средней длины.

6 Этот вариант ногтевого дизайна предусматривает даже небольшую длину ногтей, хотя роскошнее будет смотреться на ногтях длинных. Мастер выбрал темно-синий лак, который и является основным для данного маникюра. В качестве украшения можно использовать трафарет и золотистый лак либо просто взять соответствующую наклейку. Обратите внимание – золотой рисунок сочетается с открытой лункой на отдельных ногтях.

7 Черный матовый лак отлично сочетается со светло-бежевым цветом. Хотите, чтобы ногти выглядели необычно? Постарайтесь, чтобы черные тона в маникюре преобладали. Те ногти, которые покрыты светлым лаком, нужно дополнить густым черным рисунком, а при отсутствии должных навыков в рисовании воспользоваться наклейками. Длина ногтей – средняя, им придана квадратная форма. Выглядит маникюр незамысловато, но весьма стильно.

8 Еще один вариант праздничного маникюра, который непременно придется по душе стильным девушкам. Ногти средней длины могут быть наращенными. Используйте сочетание алого и золотого цветов, чтобы продемонстрировать роскошь и чувство вкуса. Отдельные ногти обрабатываются в технике текстурного нейл-арта со спиральными узорами по золотому покрытию. Ноготь среднего пальца у основания можно также украсить лепным узором.

9 Великолепный маникюр, который сделает неотразимой любую девушку и при этом не составляет особого труда в работе. Ногти, подрезанные квадратом, покрываются глянцевым лаком насыщенного синего цвета. Затем на ногти безымянных пальцев нанесите матовое покрытие и украсьте дополнительно несколькими стразами у основания ногтя. Такой маникюр подходит женщинам любого возраста и выглядит очень изысканно.

10 Черный лак всегда придает ногтям завершенность, а самому маникюру – стиль. В данном случае мастер поработал с удлиненными ногтями, подстриженными квадратом. В дополнению к классической обработке использовано напыление и черные же стразы на ногтях безымянных пальцев. Фиксатором закрепите результаты работы, а также покройте ногти глянцевым прозрачным составом. Такой маникюр повседневным не является.

11 Для корпоративного праздника можно сделать эффектный белый с золотом маникюр. Он хорошо смотрится даже на укороченных ногтях. Обратите внимание на то, какое решение нашел мастер для техники лунного маникюра. Лунки здесь подчеркнуты двум способами, и трудно сказать, какой из них выглядит интереснее. Золотистый лак всегда делает ногти красивыми и придает образу статусность. А белый цвет удачно дополняет его.