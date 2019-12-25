Новогодний маникюр 2020: главные тенденции праздничного дизайна (Фото)

Френч не напрасно считается классикой в нейл-арте и никогда не выйдет из моды. Он всегда видоизменяется, к нему можно придать изюминки с помощью стразов и разных техник нанесения лаков. Полупрозрачная основа с ярко красными кончиками в виде полумесяца смотрится очень аккуратно. Безымянный пальчик окрашивается красным лаком, луночка остается прозрачной и по контуру украшается "бульонкой". Стрелка из камней разной величины и цвета ведется по всей длине ногтя. Шикарный вариант под вечернее платье.
Кто сказал, что серый цвет гель-лака выглядит скучно? Это вовсе не так. Однотонность всегда выглядит сдержанно и элегантно. Покройте все ноготки понравившимся вам цветом. Один ноготок можно выделить темным черным цветом с блестками, который придаст маникюру изысканности. Для того, чтобы придать образу праздничный вид – украсьте ногтевую пластину в лунке камнями разного размера и цвета.
Очень необычный маникюр, который сочетает в себе сразу несколько техник для исполнения. В качестве базового цвета выбран яркий красный цвет. На контрасте с ним по классике жанра играет снежно-белый благородный цвет. На безымянном и среднем пальце сделан акцент с объемным рисунком. Благодаря ему маникюр превращается в праздничный. Красивые рельефные розы и разноцветные камни у основания ногтя выглядят роскошно и богато.
Для маникюра нужно взять белый матовый лак, а также золотой блесточный. Ногти аккуратно подпиливаются полуквадратом, после чего покрываются лаком. Затем у основания каждого ногтя, исключая указательный, наносится немного золотого лака в виде напыления. Сверху по золоту можно белым лаком нарисовать несложный узор. Маникюр будет интереснее, если чередовать напыление у основания с напылением по краю ногтя.
Глубокий серый и нежно-розовый оттенки лаков создают основу этого маникюра, который относится к категории праздничных. В работе использована техника акриловой лепки и украшения из разноцветных стразов. Покрытие ногтей и текстурный рисунок на них должен быть контрастным. Идеальным вариантом станет соблюдение строгой симметрии в рисунке для ногтей обеих рук. Маникюр великолепно смотрится на ногтях средней длины.
Этот вариант ногтевого дизайна предусматривает даже небольшую длину ногтей, хотя роскошнее будет смотреться на ногтях длинных. Мастер выбрал темно-синий лак, который и является основным для данного маникюра. В качестве украшения можно использовать трафарет и золотистый лак либо просто взять соответствующую наклейку. Обратите внимание – золотой рисунок сочетается с открытой лункой на отдельных ногтях.
Черный матовый лак отлично сочетается со светло-бежевым цветом. Хотите, чтобы ногти выглядели необычно? Постарайтесь, чтобы черные тона в маникюре преобладали. Те ногти, которые покрыты светлым лаком, нужно дополнить густым черным рисунком, а при отсутствии должных навыков в рисовании воспользоваться наклейками. Длина ногтей – средняя, им придана квадратная форма. Выглядит маникюр незамысловато, но весьма стильно.
Еще один вариант праздничного маникюра, который непременно придется по душе стильным девушкам. Ногти средней длины могут быть наращенными. Используйте сочетание алого и золотого цветов, чтобы продемонстрировать роскошь и чувство вкуса. Отдельные ногти обрабатываются в технике текстурного нейл-арта со спиральными узорами по золотому покрытию. Ноготь среднего пальца у основания можно также украсить лепным узором.
Великолепный маникюр, который сделает неотразимой любую девушку и при этом не составляет особого труда в работе. Ногти, подрезанные квадратом, покрываются глянцевым лаком насыщенного синего цвета. Затем на ногти безымянных пальцев нанесите матовое покрытие и украсьте дополнительно несколькими стразами у основания ногтя. Такой маникюр подходит женщинам любого возраста и выглядит очень изысканно.
Черный лак всегда придает ногтям завершенность, а самому маникюру – стиль. В данном случае мастер поработал с удлиненными ногтями, подстриженными квадратом. В дополнению к классической обработке использовано напыление и черные же стразы на ногтях безымянных пальцев. Фиксатором закрепите результаты работы, а также покройте ногти глянцевым прозрачным составом. Такой маникюр повседневным не является.
Для корпоративного праздника можно сделать эффектный белый с золотом маникюр. Он хорошо смотрится даже на укороченных ногтях. Обратите внимание на то, какое решение нашел мастер для техники лунного маникюра. Лунки здесь подчеркнуты двум способами, и трудно сказать, какой из них выглядит интереснее. Золотистый лак всегда делает ногти красивыми и придает образу статусность. А белый цвет удачно дополняет его.
Возможно, вы захотите сделать для яркой вечеринки какой-то необычный маникюр. Тогда вам стоит присмотреться к такому варианту. Ногти можно покрыть темным сине-зеленым лаком, а на нескольких ноготках сделать градиент. Для градиентной техники подойдут яркие, но подходящие по гамме оттенки – синий, зеленый, красный, персиковый. Дополненные геометрическим узором, ногти становятся похожими на европейский витраж.