Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос

1 Укладка с аксессуарами Все, что вам нужно – всего лишь тонкая лента, которая красиво обрамляет волосы. Это трюк знаменитой модели Кары Делевинь. Кстати, ленточки стали одним из трендовых аксессуаров для волос, поэтому обязательно возьмите на заметку эту прическу.

2 Стрижка под горшок Эта стрижка давно не появлялась в образах знаменитостей. Однако Шарлиз Терон вернула ее в моду! Челка такой же длины, как и основная стрижка, трендовое окрашивание и небрежная укладка – вот идеальное сочетание для стильного образа. Ну и не забудьте подчеркнуть губы.

3 Идеально уложенная стрижка Эмма Уотсон в свое время тоже предпочитала очень короткую стрижку и идеальную укладку, как у школьницы. Откровенно говоря, не всем подойдет такая рискованная укладка, но если вы одна из тех счастливиц, которые смотрятся шикарно с подобными прическами, то обязательно возьмите ее на заметку. Она подойдет как для дневных, так и для вечерних образов.

4 Два цвета окрашивания В последнее время мы все чаще замечаем несколько тонов окрашивания в прическах знаменитостей. Вариант, что на фото, идеально подойдет для вечернего образа. Немного брутально, смело, дерзко… Сверху – пепельный блонд, а снизу – ваш натуральный тон (его следует также освежить окрашиванием, чтобы цвет смотрелся ярко и насыщенно). Ну и не забудьте про небрежную укладку, ведь именно она создаст смелый и оригинальный образ.

5 Укладка "дыбом" Кэти Перри решилась на такую прическу для одной из музыкальных церемоний. Все, что вам нужно – перекрасить волосы в светлый блонд, создать эффект рваных кончиков и уложить локоны вверх и вперед, чтобы казалось, что волосы стоят "дыбом".

6 Укладка с блестками Кто сказал, что блестки нужно использовать только в макияже? Кара Делевинь, одна из тех знаменитостей, которые больше всех экспериментировали с укладками, решилась на декор из голубых блесток. Роскошный вариант для вечерних образов, благодаря которому вы будете в центре внимания.

7 Пикси Если у вас стрижка пикси, то попробуйте повторить укладку Риты Оры: добавьте объема на макушке, уложите челку на лоб и придайте волосам небрежного эффекта. Стильные аксессуары идеально дополнят образ.

8 Короткая стрижка с косичками

9 Певица Майли Сайрус решилась на оригинальное сочетание: боковые косички, блестки и объемная укладка на макушке. Это очень молодежный, бунтарский вариант, который больше подойдет для шумной вечеринки. Волнистая челка Кейт Мара перепробовала все варианты коротких стрижек. Без сомнений, именно эта прическа с боковой волнистой челкой достойна украсить образ для красной дорожки. Ее очень легко повторить, тем более, что длина волос в этом варианте не имеет значения.

10 Экстремальная стрижка пикси Совсем недавно Зендая решила попрощаться со своими роскошными кудрявыми волосами и подстричь очень короткую пикси. Нельзя не заметить, что этой актрисе подходит практически любая прическа. Такая стрижка с рваными кончиками будет хорошо гармонировать с помадой темного цвета. Вы точно будете в центре внимания на любом празднике.

11 С кудрями Кристен Стюарт – настоящий эксперт коротких стрижек. Она сделала отличный вариант для праздничного образа: объемные и кудрявые локоны на передней части головы и на макушке, плюс идеально уложенные волосы сбоку и сзади. Контрастность и гармония в одной прическе!