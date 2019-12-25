Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос

Укладка с аксессуарами
Все, что вам нужно – всего лишь тонкая лента, которая красиво обрамляет волосы. Это трюк знаменитой модели Кары Делевинь. Кстати, ленточки стали одним из трендовых аксессуаров для волос, поэтому обязательно возьмите на заметку эту прическу.
Стрижка под горшок
Эта стрижка давно не появлялась в образах знаменитостей. Однако Шарлиз Терон вернула ее в моду! Челка такой же длины, как и основная стрижка, трендовое окрашивание и небрежная укладка – вот идеальное сочетание для стильного образа. Ну и не забудьте подчеркнуть губы.
Идеально уложенная стрижка
Эмма Уотсон в свое время тоже предпочитала очень короткую стрижку и идеальную укладку, как у школьницы. Откровенно говоря, не всем подойдет такая рискованная укладка, но если вы одна из тех счастливиц, которые смотрятся шикарно с подобными прическами, то обязательно возьмите ее на заметку. Она подойдет как для дневных, так и для вечерних образов.
Два цвета окрашивания
В последнее время мы все чаще замечаем несколько тонов окрашивания в прическах знаменитостей. Вариант, что на фото, идеально подойдет для вечернего образа. Немного брутально, смело, дерзко… Сверху – пепельный блонд, а снизу – ваш натуральный тон (его следует также освежить окрашиванием, чтобы цвет смотрелся ярко и насыщенно). Ну и не забудьте про небрежную укладку, ведь именно она создаст смелый и оригинальный образ.
Укладка "дыбом"
Кэти Перри решилась на такую прическу для одной из музыкальных церемоний. Все, что вам нужно – перекрасить волосы в светлый блонд, создать эффект рваных кончиков и уложить локоны вверх и вперед, чтобы казалось, что волосы стоят "дыбом".
Укладка с блестками
Кто сказал, что блестки нужно использовать только в макияже? Кара Делевинь, одна из тех знаменитостей, которые больше всех экспериментировали с укладками, решилась на декор из голубых блесток. Роскошный вариант для вечерних образов, благодаря которому вы будете в центре внимания.
Пикси
Если у вас стрижка пикси, то попробуйте повторить укладку Риты Оры: добавьте объема на макушке, уложите челку на лоб и придайте волосам небрежного эффекта. Стильные аксессуары идеально дополнят образ.
Короткая стрижка с косичками
Певица Майли Сайрус решилась на оригинальное сочетание: боковые косички, блестки и объемная укладка на макушке. Это очень молодежный, бунтарский вариант, который больше подойдет для шумной вечеринки.
Волнистая челка
Кейт Мара перепробовала все варианты коротких стрижек. Без сомнений, именно эта прическа с боковой волнистой челкой достойна украсить образ для красной дорожки. Ее очень легко повторить, тем более, что длина волос в этом варианте не имеет значения.
Экстремальная стрижка пикси
Совсем недавно Зендая решила попрощаться со своими роскошными кудрявыми волосами и подстричь очень короткую пикси. Нельзя не заметить, что этой актрисе подходит практически любая прическа. Такая стрижка с рваными кончиками будет хорошо гармонировать с помадой темного цвета. Вы точно будете в центре внимания на любом празднике.
С кудрями
Кристен Стюарт – настоящий эксперт коротких стрижек. Она сделала отличный вариант для праздничного образа: объемные и кудрявые локоны на передней части головы и на макушке, плюс идеально уложенные волосы сбоку и сзади. Контрастность и гармония в одной прическе!
С мелкими кудрями
Стиль 80-х годов сейчас в тренде! Вот почему Урсула Корберо предпочла сделать свои короткие волосы полностью кудрявыми. Такая прическа в стиле ретро однозначно подойдет для тематической вечеринки.