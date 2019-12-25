Маникюр 2020: шикарные идеи для праздничного настроения (Фото)

1 Изысканный маникюр в черных тонах для смелых леди. Дизайн сочетает в себе несколько модных трендов. Добавление матового цвета, эффектные стразы в оригинальной композиции, мелкие блестки, усыпанные на мизинце. Полученная комбинация сделает ваш образ шикарным и изысканным. Обладательница такого маникюра выглядит богато, стильно, модно, непревзойденно.

2 Самым дорогим и роскошным сочетанием цветов всегда будет черный и золото. Они будут свидетельствовать о шике и изящности, а также подойдут для дополнения вечернего образа. Все ногти окрашиваются черным лаком, а затем каждый из них оформляется в своей технике. Один ноготок по краю выкладывается золотистыми камушками, другой – засыпается блестками золотого цвета, оставляя лишь черный контур, а на третьем рисуется прозрачным лаком вензельный рисунок и поверх засыпается такими же блестками.

3 Яркий разноцветный маникюр, который соединил в себе несколько техник нейл-арта, привлечет к себе внимание и сделает образ ярким и изысканным. В основе лежит обычный цветной френч, края ногтей окрашиваются темно-синим и лимонным цветом. На ногте безымянного пальца и сосредотачивается весь акцент. Окрашивается он в технике омбре с переходом от розового к фиолетовому цвету и сверху покрывается голографичной фольгой, а также украшается роскошным белым рисунком.

4 Для дизайна овальных ногтей подойдет любой красивый лак. Но для создания вечернего образа следует выбрать благородные оттенки, к которым относится бирюзовый и черный цвета. Все ногти, кроме безымянного, покрываются бирюзовой основой. Безымянный ноготь поверх бесцветной основы сыпется бархатным песком черного цвета с блестками. На остальных пластинах прорисовывается роскошный узор, который также присыпается сверху бархатным песком. Некоторые ногти в лунке украшаются камушками.

5 Хозяйки зеркального маникюра не останутся незамеченными. Оригинальный, стильный, яркий дизайн придает строгости. Руки с таким блеском выглядят ухоженно. Отличный вариант для торжественного мероприятия или же хорошее дополнение к строгому деловому стилю. Камни придают еще больше сияния и неординарности.

6 Двухцветный вечерний маникюр с узором. Красивое сочетание черных завитушек на ногтиках средней длины. Эффектное дополнение дизайну камнями, делает его еще оригинальнее. Интересный вариант для девушек любого возраста.

7 Красивый дизайн для обладательниц ногтей со средней длиной. Шикарное сочетание темного матового и серого глянцевого цвета. Неординарный вариант под вечерний наряд. Броский маникюр украшен камнями и стразами на безымянном пальце. Что придает блеску и подчеркивает ногти.

8 Вечерний, торжественный, цветной дизайн ногтей. Классику французского маникюра разбавляет чёрный цвет. Праздничности придает узор, который сделан с помощью фольговых наклеек. Такой красивый маникюр подходит для долгих квадратных ногтей.

9 Красивенный, молодёжный маникюр. Хорошо смотрится на ногтях средней длины и квадратной формы. Делаем фон чёрным гель-лаком. Изюминкой этого маникюра есть узор в стиле битое стекло. Рисуем его на каждом пальце.

10 Очень красивый маникюр. Сделан на средних ногтях овальной формы. Красный цвет — он универсален. Отлично подходит для вечерних раутов и офисного стиля. Покроем ногтевую пластину глянцевым гель-лаком. Акцент сделаем на двух пальчиках. На безымянном – выложим вертикальную линию из стразов разного размера. На среднем пальце используем матовую посыпку. Такой маникюр эффектно смотрится в любой ситуации.

11 Если вам по вкусу матовые ногти, то этот маникюр подойдет как никакой другой. Сделан он на длинные ногти овальной длины. Посмотрите на их форму – к концу ноготки немного сужаются. Красно-черная гамма и объемный виньеточный узор, выполненный контрастом, придают этому дизайну особую элегантность. Маникюр подойдет к праздничному платью и сумеет выделить вас в толпе.

12 Вам по вкусу этические мотивы? Тогда почему бы не отразить их в маникюре? Этот дизайн отражает в себе латиноамериканские линии геометрических узоров. Возьмите для работы над ним яркие оттенки гель-лаков – розовый, голубой, черный и, главное, побольше золотого! Такая роспись по ногтям станет для вас настоящим удовольствием, ведь вы сможете воплотить в рисунке свои предпочтения.

13 Этот роскошный маникюр подходит любой женщине вне зависимости от возраста и длины ее ногтей. Посмотрите, как стильно выглядит дизайн в бело-золотых оттенках на укороченных квадратных ногтях. Мастер выбрал обычный гель-лак белого цвета, здесь отлично будет смотреться и оттенок слоновой кости. Декоративные блестки и напыление применены сразу в нескольких техниках – френч и лунный маникюр.

14 Этот оригинальный маникюр выполнен в черно-белых оттенках и вызывает в памяти ассоциации с Серебряным веком. За основу взят френч, причем мастер умело комбинировал черный и белый лаки для выполнения этой техники. Рисунок также привлекает внимание. Это чередование черных и белых сетчатых узоров, а на некоторых ногтях присутствуют еще и черные стразы. Весьма изысканный маникюр!

15 Хотите что-то оригинальное? Вам предлагается вот такой очаровательный черно-бежевый маникюр. Выберите для него матовые лаки или используйте специальное покрытие. Рисунки могут быть любой сложности, главное, чтобы они смотрелись ажурно. Такой маникюр подходит для удлиненных ногтей, оформленных в овальной, несколько заостренной форме. Хорош он будет на наращенных ногтях.

16 Для какого-либо торжественного события необходимо сделать соответствующий маникюр. Самый выигрышный вариант для него – это белое с золотом. Ну а если вы решили сделать французский маникюр – еще лучше, он всегда к месту. Возьмите розовый и бежевый лаки, френч нужно сделать на удлиненные ногти, оформленные квадратом. А белый лак для безымянного и золотистые элементы дополнят образ.

17 Любите яркий маникюр? Ничего лучше классического красного лака человечество еще не придумало. Однако даже к такому дизайну можно подойти творчески. Вот, например, какое решение нашел мастер. Четыре ногтя из пяти он покрыл лаком традиционным способом, а для безымянного ногтя выбрал аппликацию и технику лунного маникюра. В результате получился кружевной эффект, что не может не привлекать внимания.

18 Интересный вариант маникюра, в котором присутствуют абстрактные геометрические фигуры. Казалось бы, ничего сложного, однако рисунок выглядит весьма необычно. Обычный телесный или бледно-розовый лак становится основным, а после засыхания его слоя мастер нанес полосы и квадраты черным лаком. Вы можете дополнить этот принт или создать что-нибудь свое, соблюдая главное – гармонию рисунка.

19 Маникюр может быть очень красивым и эффектным, даже если вы используете для него простой светло-бежевый гель-лак. Постарайтесь, чтобы ногти были удлиненными и ухоженными, а подпилить их можно в форме квадрата. Такой маникюр сам по себе выглядит стильно, но можно дополнить его, оформив безымянный ноготь в контрастных цветах. Создайте витражный рисунок в красно-бело-коричневой гамме!