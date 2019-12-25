Маникюр 2020: шикарные идеи для праздничного настроения (Фото)

Изысканный маникюр в черных тонах для смелых леди. Дизайн сочетает в себе несколько модных трендов. Добавление матового цвета, эффектные стразы в оригинальной композиции, мелкие блестки, усыпанные на мизинце. Полученная комбинация сделает ваш образ шикарным и изысканным. Обладательница такого маникюра выглядит богато, стильно, модно, непревзойденно.
Самым дорогим и роскошным сочетанием цветов всегда будет черный и золото. Они будут свидетельствовать о шике и изящности, а также подойдут для дополнения вечернего образа. Все ногти окрашиваются черным лаком, а затем каждый из них оформляется в своей технике. Один ноготок по краю выкладывается золотистыми камушками, другой – засыпается блестками золотого цвета, оставляя лишь черный контур, а на третьем рисуется прозрачным лаком вензельный рисунок и поверх засыпается такими же блестками.
Яркий разноцветный маникюр, который соединил в себе несколько техник нейл-арта, привлечет к себе внимание и сделает образ ярким и изысканным. В основе лежит обычный цветной френч, края ногтей окрашиваются темно-синим и лимонным цветом. На ногте безымянного пальца и сосредотачивается весь акцент. Окрашивается он в технике омбре с переходом от розового к фиолетовому цвету и сверху покрывается голографичной фольгой, а также украшается роскошным белым рисунком.
Для дизайна овальных ногтей подойдет любой красивый лак. Но для создания вечернего образа следует выбрать благородные оттенки, к которым относится бирюзовый и черный цвета. Все ногти, кроме безымянного, покрываются бирюзовой основой. Безымянный ноготь поверх бесцветной основы сыпется бархатным песком черного цвета с блестками. На остальных пластинах прорисовывается роскошный узор, который также присыпается сверху бархатным песком. Некоторые ногти в лунке украшаются камушками.
Хозяйки зеркального маникюра не останутся незамеченными. Оригинальный, стильный, яркий дизайн придает строгости. Руки с таким блеском выглядят ухоженно. Отличный вариант для торжественного мероприятия или же хорошее дополнение к строгому деловому стилю. Камни придают еще больше сияния и неординарности.
Двухцветный вечерний маникюр с узором. Красивое сочетание черных завитушек на ногтиках средней длины. Эффектное дополнение дизайну камнями, делает его еще оригинальнее. Интересный вариант для девушек любого возраста.
Красивый дизайн для обладательниц ногтей со средней длиной. Шикарное сочетание темного матового и серого глянцевого цвета. Неординарный вариант под вечерний наряд. Броский маникюр украшен камнями и стразами на безымянном пальце. Что придает блеску и подчеркивает ногти.
Вечерний, торжественный, цветной дизайн ногтей. Классику французского маникюра разбавляет чёрный цвет. Праздничности придает узор, который сделан с помощью фольговых наклеек. Такой красивый маникюр подходит для долгих квадратных ногтей.
Красивенный, молодёжный маникюр. Хорошо смотрится на ногтях средней длины и квадратной формы. Делаем фон чёрным гель-лаком. Изюминкой этого маникюра есть узор в стиле битое стекло. Рисуем его на каждом пальце.
Очень красивый маникюр. Сделан на средних ногтях овальной формы. Красный цвет — он универсален. Отлично подходит для вечерних раутов и офисного стиля. Покроем ногтевую пластину глянцевым гель-лаком. Акцент сделаем на двух пальчиках. На безымянном – выложим вертикальную линию из стразов разного размера. На среднем пальце используем матовую посыпку. Такой маникюр эффектно смотрится в любой ситуации.
Если вам по вкусу матовые ногти, то этот маникюр подойдет как никакой другой. Сделан он на длинные ногти овальной длины. Посмотрите на их форму – к концу ноготки немного сужаются. Красно-черная гамма и объемный виньеточный узор, выполненный контрастом, придают этому дизайну особую элегантность. Маникюр подойдет к праздничному платью и сумеет выделить вас в толпе.
Вам по вкусу этические мотивы? Тогда почему бы не отразить их в маникюре? Этот дизайн отражает в себе латиноамериканские линии геометрических узоров. Возьмите для работы над ним яркие оттенки гель-лаков – розовый, голубой, черный и, главное, побольше золотого! Такая роспись по ногтям станет для вас настоящим удовольствием, ведь вы сможете воплотить в рисунке свои предпочтения.
Этот роскошный маникюр подходит любой женщине вне зависимости от возраста и длины ее ногтей. Посмотрите, как стильно выглядит дизайн в бело-золотых оттенках на укороченных квадратных ногтях. Мастер выбрал обычный гель-лак белого цвета, здесь отлично будет смотреться и оттенок слоновой кости. Декоративные блестки и напыление применены сразу в нескольких техниках – френч и лунный маникюр.
Этот оригинальный маникюр выполнен в черно-белых оттенках и вызывает в памяти ассоциации с Серебряным веком. За основу взят френч, причем мастер умело комбинировал черный и белый лаки для выполнения этой техники. Рисунок также привлекает внимание. Это чередование черных и белых сетчатых узоров, а на некоторых ногтях присутствуют еще и черные стразы. Весьма изысканный маникюр!
Хотите что-то оригинальное? Вам предлагается вот такой очаровательный черно-бежевый маникюр. Выберите для него матовые лаки или используйте специальное покрытие. Рисунки могут быть любой сложности, главное, чтобы они смотрелись ажурно. Такой маникюр подходит для удлиненных ногтей, оформленных в овальной, несколько заостренной форме. Хорош он будет на наращенных ногтях.
Для какого-либо торжественного события необходимо сделать соответствующий маникюр. Самый выигрышный вариант для него – это белое с золотом. Ну а если вы решили сделать французский маникюр – еще лучше, он всегда к месту. Возьмите розовый и бежевый лаки, френч нужно сделать на удлиненные ногти, оформленные квадратом. А белый лак для безымянного и золотистые элементы дополнят образ.
Любите яркий маникюр? Ничего лучше классического красного лака человечество еще не придумало. Однако даже к такому дизайну можно подойти творчески. Вот, например, какое решение нашел мастер. Четыре ногтя из пяти он покрыл лаком традиционным способом, а для безымянного ногтя выбрал аппликацию и технику лунного маникюра. В результате получился кружевной эффект, что не может не привлекать внимания.
Интересный вариант маникюра, в котором присутствуют абстрактные геометрические фигуры. Казалось бы, ничего сложного, однако рисунок выглядит весьма необычно. Обычный телесный или бледно-розовый лак становится основным, а после засыхания его слоя мастер нанес полосы и квадраты черным лаком. Вы можете дополнить этот принт или создать что-нибудь свое, соблюдая главное – гармонию рисунка.
Маникюр может быть очень красивым и эффектным, даже если вы используете для него простой светло-бежевый гель-лак. Постарайтесь, чтобы ногти были удлиненными и ухоженными, а подпилить их можно в форме квадрата. Такой маникюр сам по себе выглядит стильно, но можно дополнить его, оформив безымянный ноготь в контрастных цветах. Создайте витражный рисунок в красно-бело-коричневой гамме!
Бежевый и синий цвета – не слишком привычное сочетание, однако при наличии необходимых навыков вы можете сделать удивительно красивый маникюр, воспользовавшись именно этими оттенками. Интересен окажется синий френч на удлиненных овальных ногтях, который неплохо гармонирует кружевной золотой аппликацией. Обязательно нанесите финишное покрытие, чтобы придать глянец.