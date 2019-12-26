Маникюр на Новый год 2020: лучшие идеи зимнего сезона (Фото)

1 Маникюр, выполненный в черно-бежевых тонах, смотрится весьма изысканно, а особую эффектность ему придает рисунок черной розы на одном из ноготков, выполненный с помощью техники запекания. Мастер проявил разнообразие, покрыв ногти черным и молочно-бежевым лаком и использовав прием лунного маникюра на среднем ногте. Даже если ногти не слишком длинные, маникюр все равно красив.

2 Стильный вечерний туалет вряд ли может обойтись без соответствующего маникюра. А поскольку у каждой женщины в гардеробе обязано быть хотя бы одно маленькое черное платье, то и маникюр должен быть в тон. Черный френч на покрытие телесным лаком – это смотрится впечатляюще. К тому же, вы можете взять декоративные элементы в зеленой гамме – это только выгодно подчеркнет красоту ноготков.

3 Синее и белое – классическое сочетание! Впрочем, не обязательно создавать маникюр в морской тематике. Вы можете выбрать совсем другой стиль – например, зимний. Выбирайте лак глубокого синего оттенка, добавьте узор акриловой лепкой, а также сплошное напыление из мелких стразов. И возьмите несколько камушков покрупнее, но тоже синих, в тон. И ваш маникюр будет заметен на любом празднике.

4 Готовитесь к торжественному празднику и ищете варианты элегантного маникюра? Мы предлагаем вам вот такой вариант, как на фотографии. Для этого потребуются лак вишневого цвета, а также лак цвета слоновой кости. Лучше всего выполнять маникюр на наращенных ногтях, подстриженных квадратом. Акцент сделан на безымянном ногте – мастер изобразил здесь треугольник с золотой каймой, идущий от лунки.

5 Посмотрите, как эффектен вот такой французский маникюр, который, тем не менее, отходит от традиционных стандартов. Ведь стилист создал френч двойным – белым лаком подчеркнуты не только кончики ногтевых пластин, но и их лунки. Ногти пострижены квадратом, хотя вы можете выполнить маникюр и на овальных ногтях. Народность этому и без того красивому дизайну придают разноцветные стразы.

6 Настоящий звездный маникюр вы можете сделать, даже не отправляясь в салон красоты. Просто запаситесь трафаретами звездочек нескольких размеров. Возьмите черный, белый и серебряный лаки. А дальше действуйте по вдохновению – ногти окрашивайте в произвольном порядке, а когда покрытие высохнет, пустите в дело трафарет и серебряный лак. Вы удивитесь, как просто можно создать необычный маникюр!

7 Вот вам классический вариант маникюра, который смотрится очень современно за счет новейших технологий нейл-арта. Ногти удлиненные, форма – полуквадратная, лак – один из оттенков красного. Ничего принципиально нового в этом нет. А вот оформление лунки безымянного пальца с помощью декоративного элемента в виде королевской короны – это уже нестандартный и очень интересный ход стилиста.

8 Не нужно применять какие-то сложные технологии нейл-арта, если вы мечтаете иметь эффектные ногти. Можно просто обработать их, сделать овальными и покрыть темно-синим лаком. А затем оформить лунку безымянного ногтя, наклеив пирамидкой стразы разного размера. Обязательно покройте ногти бесцветным составом, который придаст им яркий глянец. Такой маникюр можно сделать ежедневным.

9 Вот такой вечерний маникюр вы можете сделать, если собираетесь в клуб, чтобы повеселиться в компании. Классическое черное покрытие удачно сочетается с тонким черным же френчем и рисунком в горошек. Покройте средний и безымянный ногти полупрозрачным лаком, чтобы придать всему маникюру некоторый налет флера и кокетливости. Дизайн выглядит просто и при этом весьма мило.

10 Акцент в этом варианте маникюра сделан сразу на два ногтя. Причем мастер так решил вопрос, что вы будете долго разглядывать нотки, пытаясь понять, как это все сделано. За основу взят розовый эмалевый лак, он покрывает три ногтя из пяти. Для безымянного и мизинца было выбрано напыление нескольких расцветок, лак телесного цвета для рисунка на лунке и целая россыпь стразов в тон общему дизайну.

11 Черный маникюр отлично подойдет и для светского раута, и для клубных развлечений. Делать его лучше на длинные ногти, но и средняя длина тоже подойдет. Покройте ноготки черным лаком, придайте глянец с помощью финишного покрытия, а затем сделайте акцент на безымянном ногте с помощью крупного украшения из ярких стразов. Такой маникюр придаст загадочности любой женщине.

12 Такой маникюр производит впечатление велюрового за счет того, что для его создания было выбрано текстурное покрытие. Здесь удачно сочетаются синий лак и лак цвета морской волны. Комбинация довольно распространенная, но в маникюре встречается нечасто. Сделайте маникюр на нарощенные ногти и обязательно придайте им овальную форму. Это подчеркнет изящество пальчиков и сделает маникюр стильным.

13 Согласитесь, этот маникюр выглядит эффектно? А все потому, что для него была правильно подобрана цветовая гамма. Оттенок молочного шоколада под основу и белый рельефный рисунок создают впечатление каких-то кондитерских сладостей. Это действительно вкусный маникюр, поскольку сделан он качественно и весьма своеобразно. Возьмите яркий переливчатый глитер, чтобы эффект был совершенным.

14 Такой ногтевой дизайн уж точно притянет к вашим рукам взгляды окружающих. Несмотря на то, что работа над маникюром не включала в себя роспись, он смотрится великолепно. А все потому, что мастер создал профессиональный градиент из нескольких оттенков, удачно скомбинировав вишневый, розовый и лососевый гель-лаки. Поскольку гамма не одинакова для всех ногтей, маникюр выглядит переливчатым.