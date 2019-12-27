Как не выглядеть старше: ошибки, которые нужно избегать после 40

1 Тусклая кожа Если вы еще не приобрели иллюминатор, то самое время потратиться на эту вещь. Начиная от 40 лет кожа теряет свой блеск и нуждается во вспомогательной косметике. Нанесите иллюминатор на центр лба, на подбородок и на кончик носа. Также можно нанести его под самыми высокими точками бровей, чтобы визуально увеличить глаза. Ваши губы станут объемными, если нанесете иллюминатор одним прикосновением на зону "V" над верхней губой. Использовать иллюминатор нужно в малых количествах и обязательно растушевывать его.

2 Яркий макияж Возрастной макияж должен базироваться на четко выверенных количествах косметики, на определенных цветах и консистенции. Не нужно использовать тени всех цветов радуги, чтобы скрыть морщины. Следуйте примеру знаменитостей и используйте косметику цвета нюд для дневного макияжа (розовый, коричневый тона), а более яркие оттенки оставьте для вечернего макияжа. Однако всегда оставайтесь верной важному правилу: если наносите макияж смоки айс, то губы должны быть нежными, близкими к натуральному цвету. Если же вам нужен акцент на губах, то глаза оставьте без ярких теней.

3 Темные румяна Если вы не владеете техникой контуринга, то можно очень просто испортить весь макияж неправильным использованием румян. Возьмите на заметку несколько главных рекомендаций: используйте розовые румяна (они придадут коже молодости), наносите их на щеки легкими прикосновениями, чтобы не переборщить. Чтобы достичь эффекта естественности, улыбнитесь и круговыми движениями нанесите румяна на щеки.

4 Потрескавшиеся губы Трещины на губах (которые зачастую появляются зимой и летом из-за перепада температур) разрушают форму губ, делают ее нечеткой и как будто бы стертой. Это становится еще более заметным, если вы используете яркую помаду. Приобретите увлажняющий бальзам для губ и пользуйтесь им всю зиму. После 40 особо тщательно ухаживайте за контуром губ, чтобы не появлялись трещинки и раздражения. Кстати, брови тоже теряют форму и насыщенность цвета, поэтому не забудьте покрасить их в натуральный цвет и освежить их форму.

5 Плотная и темная основа Темная основа делает вас визуально старше и загрязняет кожу, так как из-за густоты и плотности засоряет все поры. Идеальный вариант – водянистая основа точно такого же тона, как и ваша кожа. Светлокожие женщины могут подобрать основу с персиковым или розовым оттенком, а женщины с более темным тоном кожи могут выбрать основу с золотистым или бежевым оттенком.

6 Яркий цвет окрашивания Цвет окрашивания должен быть максимально близок к натуральному цвету ваших волос. Имейте в виду, что яркие тона (рыжий или платиновый блонд) сделают вас старше своих лет. Самым лучшим вариантом станет теплый каштановый цвет, ну или же любой другой, близкий к вашему натуральному.

7 Прямая стрижка Прямые стрижки создают строгий образ, кроме того, они подчеркивают черты лица. Если хотите выглядеть моложе, то стрижка каскад – ваш вариант. Особенно хорошо эта стрижка будет смотреться с легкими кудрями. Вы будете выглядеть молодо и стильно! И не забывайте про уход за волосами. Их нужно постоянно увлажнять и ровнять, чтобы убирать посеченные кончики. Все это очень влияет на целостный образ.

8 Отказ от туши Да, можно предпочитать макияж нюд (очень естественный, легкий), чтобы выглядеть моложе, но не отказываться от туши. Профессиональные визажисты в один голос заявляют, что туш – обязательная косметика в любом макияже. Она делает взгляд выразительным, а также создает эффект лифтинга в верхней части лица. Поэтому обязательно приобретите качественную тушь и не забывайте всегда выделять глаза.

9 Затянутые прически Строгие прически придают образу чрезмерной серьезности и делают вас старше на несколько лет. Если вам нужно собрать волосы, то выбирайте объемные прически. Оставьте спереди несколько прядей, чтобы они обрамляли лицо и смягчали его черты. Объем на макушке и небрежный эффект гарантированно создадут молодежный, стильный, женственный образ. Например, поэкспериментируйте с небрежным пучком или с полусобранными с объемом на макушке.