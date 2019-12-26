Новогодний маникюр 2020: лучшие идеи дизайна на зимний праздник (Фото)

1 Голубой лак считается более подходящим для зимней коллекции маникюров, но никто не запрещает вам использовать его и в качестве летнего. Особенно если этот тон будет сочетаться с другими цветами лаков, лишь бы гамма была соблюдена. Мастер выбрал в дополнение к голубому синий, бирюзовый и бледно-желтый лаки и создал эффектный узор на безымянных ногтях. В крупные стразы на лунках станут интересным штрихом.

2 Посмотрите, как нарядно смотрится этот дизайн благодаря пестрому украшению из стразов на безымянном ногте. Если бы этого декора не было, маникюр выглядел бы строже. Стилист выбрал комбинацию из темно-синего и зелено-голубого лаков, а сверху покрыл ногти матовым покрытием. Вы можете сразу использовать матовые лаки. Обратите внимание на форму ногтей на фотографии – они квадратные.

3 Эффектный маникюр, который можно сделать обычным повседневным. Для его создания используются белый и розовый лаки, а также техника нанесения френча. Чтобы пальцы смотрелись изящнее, постарайтесь придать им форму квадрата. Они не должны быть короткими. Френчем можно и ограничиться, однако в вашей власти сделать маникюр праздничным, покрыв безымянный ноготь ярким напылением и украсив его стразами.

4 Сегодня очень популярны маникюры, в которых использован лак с металлическим блеском. Вот и этот вариант, что на фото, исключением не стал. Стилист выбрал для работы цвет "зеленый металлик", а также синее напыление и стразы подходящей расцветки. Ногти не отличаются длиной, но это не проблема, если придать им красивую полуквадратную форму. Такой маникюр войдет в вашу вечернюю коллекцию.

5 Вот такой яркий маникюр, что на фотографии, сможет украсить любую девушку. Он предназначен, прежде всего, для торжественного мероприятия или для вечеринки в кругу знакомых и друзей. Черный лак неплохо комбинируется с красным, в котором присутствуют блестки. Интересное решение – это оформление мизинца глиттером, создающим эффект битого стекла. Безымянный ноготь отделайте крупными стразами.

6 Вот такой эффектный маникюр вы можете сделать самостоятельно при условии, что у вас есть навыки работы с техникой росписи и френча. В этом случае френч является не просто двойным – черным лаком обведены и концы ногтевых пластин, и лунки, и полностью весь контур. Базовый лак – телесно-розовый. Тонкие полоски черным и белым лаком придают нейл-арту эффект. А на безымянных ноготках создан эффект битого стекла.

7 В поисках чего-то оригинального многие выбирают необычные цветовые комбинации лаков. Маникюр в этом случае получается всегда нестандартным. Вот и сейчас мастер взял черно-синий лак. А чтобы дизайн смотрелся эффектно, было решено дополнить темный тон светлым ромбовидным градиентом. Такой рисунок достигается с помощью трафаретов, но, согласитесь, смотрится весьма естественно.

8 Вот такой праздничный маникюр вполне подойдет для невесты. Он смотрится роскошно за счет беспроигрышного сочетания – белое с серебром. Мастер решил использовать технику лунного маникюра, нанеся декоративные элементы на лунки. Последний штрих, который и задает тон всему дизайну, – это жемчужное напыление с добавлением крупных стразов. Даже если ногти средней длины, такой маникюр уникален.

9 Такой маникюр украсит ваши руки как в обычный день, так и на каком-либо праздничном мероприятии. Сливовый и черный цвета отлично сочетаются, но при этом требуют соответствующего платья. Внимание стоит уделить безымянным ногтям – здесь создан двойной лунный маникюр с помощью розового лака и металлических полосок. Ничего лишнего – а посмотрите, как эффектно выглядят ногти!

10 Каждый ноготь в этом интересном дизайне становится маленьким шедевром нейл-арта. Мастер взял самую ходовую для праздничного маникюра гамму – розовый, серебряный, черный лаки. Посмотрите, как необычно он решил вопрос украшения ноготков. Здесь и сложный трехцветный рисунок, и однотонное покрытие, и пирамидки из крупных стразов. Такой маникюр уж точно привлечет внимание на любой вечеринке.

11 Согласитесь, такой маникюр смотрится богато, несмотря на сравнительную простоту создания. Ногти средней длины подпилите полуквадратом, а затем покройте черным лаком. Теперь наступает самая ответственная часть работы – необходимо будет выложить по ногтям цепочки золотистых стразов. Выбирайте камушки разных размеров, чтобы создать эффект объемного рисунка. И соблюдайте при этом правила градиента!

12 Этот роскошный маникюр, несомненно, станет вашим главным украшением на предстоящем праздничном мероприятии. Лучше всего делать его на наращенные овальные ногти. Вы даже можете немного заострить их для большего эффекта. Для работы выбраны черный лак и лак цвета слоновой кости. Именно это сочетание и делает маникюр стильным. А разнообразные украшения дополнили образ утонченной женщины.

13 Для новогоднего вечера хочется подыскать какой-то необычный вариант маникюра. Теперь у вас есть возможность прийти на праздник во всеоружии. Ведь ваш маникюр, выполненный светло-вишневым лаком, будет смотреться великолепно. Особенный шик придаст ему яркое украшение из разноцветных стразов на безымянном ногте. Чтобы разнообразить дизайн, вы можете отдельные ногти дополнить тонкой розовой аркой.

14 Темно-фиолетовый лак с металлическим отливом – это один из самых модных трендов нового сезона. Поэтому ногти, покрашенные им, привлекут внимание всех окружающих. А если вы вдобавок к этому еще и украсите безымянные ноготки декоративными камушками разных оттенков, то можете быть уверены – окажетесь в центре внимания на любом празднике. Помните о том, что к такому маникюру нужен соответствующий наряд.

15 Хотите создать универсальный маникюр, который подойдет и для обычной офисной работы, и для корпоративной вечеринки? Воспользуйтесь этим вариантом нейл-арта, для работы над которым были выбраны белый и серебристый с голографическим эффектом лаки. Вы можете по-разному решить вопрос с акцентированием на безымянных ногтях. Например, можете изобразить квадраты или просто поделить ноготь пополам в рисунке.

16 Темно-вишневый лак всегда задает высокую планку общей концепции нейл-арта. Поэтому, если для маникюра вы выбрали именно этот тон, то придется постараться дотянуть до выбранного уровня. Самое выигрышное дополнение – золотой лак. Изобразите с его помощью стрелки, идущие от лунок вверх. Можете для разнообразия один из ногтей сплошь покрыть таким лаком и сделать маникюр праздничным.

17 Изящество этого маникюра сложно не заметить. Бледно-розовый лак позволяет создать уникальный дизайн ногтей, особенно если добавить в качестве декора прозрачные бульонки. Такое текстурное покрытие стоит сделать диагональным и распределить сразу на два ногтя, чтобы при соединении пальцев создавался эффект бриллиантовой пирамидки. Ногти лучше всего выровнять квадратом.

18 Изящные ноготки, окрашенные в розовый цвет, всегда делают девушку романтичной. Предлагаемый вариант маникюра сумеет идеально подчеркнуть ваш изящный образ. Придайте ногтям овальную форму, а для работы возьмите бледно-розовый эмалевый лак. Стильность этому простому маникюру придает украшение из черно-белой смеси стразов, которыми щедро украшены средний и безымянный ногти.

19 Вот вам снова сочетание ярко-розового, таинственного черного лаков и роскошного блеска стразов. Сделайте такой маникюр на удлиненные овальные ноготки. Узор нанесен в кружевном стиле, поэтому дизайн можно назвать в чем-то будуарным. А вот крупные переливающиеся украшения, наклеенные пирамидально, создают ощущение праздника. Весь маникюр может быть сделан по торжественному поводу.

20 Такой маникюр универсален и по-разному смотрится в любом вашем образе. Благодаря пастельной цветовой гамме, всегда смотрится богато. Короткая, полу квадратная форма ногтей практична в повседневной жизни. Элегантное сочетание серо-фиолетового и бледного розового цветов, смотрится очень изыскано. Акцентируем внимание на безымянном пальце. С помощью белых, хаотично разбросанных линий, делаем геометрический рисунок.Остальные пальчики красим одним тоном, но двумя цветами лаков. Такой простой, но очень привлекательный маникюр будет делать ваши ручки идеальными.

21 Вот такой необычный френч мгновенно переносит вас в 60-е. В то время техники френча еще не существовало, однако стилистика косых линий очень похожа на те модные тенденции, что существовали в моде во второй половине ХХ века. Для подобного маникюра ногти должны быть квадратными. Используйте под основу розовый лак, а для самого френча выберите белый и красный. Дизайн подходит для укороченных ногтей.

22 Маникюр с использованием розового и сиреневого лаков может быть достаточно ярким. Но на этот раз стилист выбрал светлые оттенки и поэтому сумел создать красивый романтичный дизайн, уместный для многих случаев жизни. Если вы дополните ногти виньеточным узором и украшением из стразов, вы превратите маникюр в праздничный.

23 Техника выделения ногтевых лунок чревата тем, что вы рискуете придать ногтям болезненный вид. Однако в этом случае мастер сумел справиться с задачей и создать изысканный маникюр, используя классический розовый цвет. Черное напыление присутствует не только на безымянном ногте, но и на лунке среднего.