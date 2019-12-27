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Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи

Смотрите фото (25)
Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи
09:32 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Идеи новогоднего маникюра на фото являют собой воплощение самых распространённых ассоциаций, которые вызывают зимние праздники.

  • 1

    При выборе нужного дизайна не стоит забывать и о том, как он будет сочетаться с остальными деталями образа. Хоть в новогоднюю ночь смело можно пошалить, но все-таки лучше, чтобы look был гармоничным.

  • 2

    Если вы загорелись идеей создать запоминающийся и яркий новогодний маникюр 2020, фото различных идей дизайна ногтей будут вам очень полезными.

  • 3

     

    Поскольку крыса белая, то особое внимание в создании новогоднего дизайна ногтей 2020 стоит уделить цветовой гамме.

  • 4

     

    Китайская крыска не только белая, но и тёмная. Это значит, что Новогодний маникюр 2020 в глубоких оттенках, максимально приближённый к природным цветам, в новогоднюю ночь будет в тренде.

  • 5

    Самый простой способ сделать ваш маникюр новогодний запоминающимся — это украсить его используя красивые рисунки на ногтях.

  • 6

     

    Изображение должно быть соответствующей тематики. И чем более ярким и нетривиальным оно будет, тем больше внимание вы привлечёте на новогодней вечеринке.

  • 7

     

    Наиболее смелые девушки могут декорировать новогодние ногти изображением виновницы торжества — Белой Крыски.

  • 8

     

    Милый мышонок на одном или двух ноготках будет смотреться очень весело и задорно.

  • 9

    Такой вариант маникюра на Новый год можно посоветовать в первую очередь девушкам, которые не боятся экспериментов с внешностью.

  • 10

     

    В новогоднем маникюре 2020 будут актуальными изображения Деда Мороза, Снегурочки и прочих традиционных персонажей.

  • 11

     

    Празднично и нарядно смотрятся также рисунки ёлочных украшений, гирлянд, рождественских венков, циферблата со стрелкой, застывшей возле 12 часов.

  • 12

    Чтобы рисунки в новогоднем маникюре 2020 выглядели ещё более необычно, эксперты советуют играть с различными текстурами, использовать градиент и другие приёмы.

  • 13

    Новый год — зимний праздник, поэтому при создании маникюра невозможно избежать использования главных атрибутов этого времени года.

  • 14

     

    Идеи новогоднего маникюра — это пушистые снежинки, жизнерадостные снеговики, и, конечно же, главная лесная красавица — зелёная ёлка.

  • 15

     

    Не забывайте также о снегирях, оленях, пингвинах, белых медведях. Оригинально и не избито выглядят изображения элементов зимнего гардероба: шарфиков, варежек, коньков, свитеров.

  • 16

     

    Поскольку Новый год — это очень радостный и весёлый праздник, соответствующий внешний вид всегда приветствуется.

  • 17

     

    Так же, если вы хотите более спокойный новогодний маникюр 2020, обратите внимание на так называемый скандинавский орнамент.

  • 18

    Он практически никогда не выходит из моды и новогодние ногти с ним смотрятся не менее органично, чем на свитерах и шарфах.

  • 19

     

    Для встречи Нового года яркий образ с множеством мерцающих деталей будет более чем уместным.

  • 20

     

    Наиболее простой вариант сделать маникюр на Новый год более запоминающимся — это использовать блестки.

  • 21

    При желании блестки всегда можно заменить серебристым шиммером или втиркой, которые тоже дают неплохой эффект мерцания. В любом случае новогодний дизайн ногтей, как на наших фото выглядит роскошно и празднично.

  • 22

    Стразы в новогоднем маникюре 2020 выполняют роль главного акцента.

  • 23

    Новогодний маникюр 2020 — это возможность воплотить в жизнь самые оригинальные и необычные варианты нейл-арта, которые в другое время года будут неуместными.

  • 24

     

    Ваши новогодние ногти позволят вам чувствовать себя на высоте и сполна ощутить всё волшебство этого праздника.

Новогодний маникюр 2020: лучшие идеи дизайна на зимний праздник (Фото)

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