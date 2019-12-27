Маникюр на Новый год 2020 Белой Металлической Крысы: тренды и идеи

1 При выборе нужного дизайна не стоит забывать и о том, как он будет сочетаться с остальными деталями образа. Хоть в новогоднюю ночь смело можно пошалить, но все-таки лучше, чтобы look был гармоничным.

2 Если вы загорелись идеей создать запоминающийся и яркий новогодний маникюр 2020, фото различных идей дизайна ногтей будут вам очень полезными.

3 Поскольку крыса белая, то особое внимание в создании новогоднего дизайна ногтей 2020 стоит уделить цветовой гамме.

4 Китайская крыска не только белая, но и тёмная. Это значит, что Новогодний маникюр 2020 в глубоких оттенках, максимально приближённый к природным цветам, в новогоднюю ночь будет в тренде.

5 Самый простой способ сделать ваш маникюр новогодний запоминающимся — это украсить его используя красивые рисунки на ногтях.

6 Изображение должно быть соответствующей тематики. И чем более ярким и нетривиальным оно будет, тем больше внимание вы привлечёте на новогодней вечеринке.

7 Наиболее смелые девушки могут декорировать новогодние ногти изображением виновницы торжества — Белой Крыски.

8 Милый мышонок на одном или двух ноготках будет смотреться очень весело и задорно.

9 Такой вариант маникюра на Новый год можно посоветовать в первую очередь девушкам, которые не боятся экспериментов с внешностью.

10 В новогоднем маникюре 2020 будут актуальными изображения Деда Мороза, Снегурочки и прочих традиционных персонажей.

11 Празднично и нарядно смотрятся также рисунки ёлочных украшений, гирлянд, рождественских венков, циферблата со стрелкой, застывшей возле 12 часов.

12 Чтобы рисунки в новогоднем маникюре 2020 выглядели ещё более необычно, эксперты советуют играть с различными текстурами, использовать градиент и другие приёмы.

13 Новый год — зимний праздник, поэтому при создании маникюра невозможно избежать использования главных атрибутов этого времени года.

14 Идеи новогоднего маникюра — это пушистые снежинки, жизнерадостные снеговики, и, конечно же, главная лесная красавица — зелёная ёлка.

15 Не забывайте также о снегирях, оленях, пингвинах, белых медведях. Оригинально и не избито выглядят изображения элементов зимнего гардероба: шарфиков, варежек, коньков, свитеров.

16 Поскольку Новый год — это очень радостный и весёлый праздник, соответствующий внешний вид всегда приветствуется.

17 Так же, если вы хотите более спокойный новогодний маникюр 2020, обратите внимание на так называемый скандинавский орнамент.

18 Он практически никогда не выходит из моды и новогодние ногти с ним смотрятся не менее органично, чем на свитерах и шарфах.

19 Для встречи Нового года яркий образ с множеством мерцающих деталей будет более чем уместным.

20 Наиболее простой вариант сделать маникюр на Новый год более запоминающимся — это использовать блестки.

21 При желании блестки всегда можно заменить серебристым шиммером или втиркой, которые тоже дают неплохой эффект мерцания. В любом случае новогодний дизайн ногтей, как на наших фото выглядит роскошно и празднично.

22 Стразы в новогоднем маникюре 2020 выполняют роль главного акцента.

23 Новогодний маникюр 2020 — это возможность воплотить в жизнь самые оригинальные и необычные варианты нейл-арта, которые в другое время года будут неуместными.