Модный спортивный стиль 2019-2020: тенденции, фасоны, трендовые модели (Фото)

В моде яркие и нежные тона, оригинальные фасоны и самые гармоничные сочетания. Какие? Смотрите дальше.
Оказывается, шуба довольно хорошо сочетается с вещами спортивного типа. Взгляните на этот образ. Мягкие ткани и схожий фасон создают удивительную комбинацию зимнего лука.
А здесь можно наблюдать контраст. Черный хорошо сочетается с серым, и удачно дополняет внешний облик.
Короткие свитера и кофточки все еще в моде. Модницам, желающим приоткрыть часть живота, такие модели прекрасно подойдут в сочетании высокими спортивными брюками. Они подчеркивают стройность.
Пуховики – то, что вечно. Для активного времяпрепровождения – это отличный вариант, если остановиться на короткой модели.
Кожаные вещи – это практически хит предстоящего сезона. Кожаные брюки гармонично смотрятся как с короткими куртками, так и длинными элегантными шубами.
Еще один, не менее выигрышный вариант, это спортивный костюм в сочетании с короткой дубленкой. Обратите внимание, насколько прекрасна такая комбинация.
Кожаные куртки были и остаются в тренде. Они служат одним из самых удобных способов при создании спортивного лука. Нотки романтизма добавляет сумка.
Пальто не уступает свое место и продолжает находиться на пике моды. Сегодня девушки уже не представляют без него своих образов. Кроссовки и лосины с пальто – отличная альтернатива платью в прохладное время года. Одним из универсальных принтов была и остается клетка. Она дает возможность сочетать самые различные элементы гардероба.
Спортивный стиль – эта максимальный комфорт и стиль. Иногда так полезно отложить высокие каблуки и надеть что-то по-настоящему удобное. Эта зима предлагает десятки новых модных вариантов.