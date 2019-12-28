Модный спортивный стиль 2019-2020: тенденции, фасоны, трендовые модели (Фото)

1 В моде яркие и нежные тона, оригинальные фасоны и самые гармоничные сочетания. Какие? Смотрите дальше. Оказывается, шуба довольно хорошо сочетается с вещами спортивного типа. Взгляните на этот образ. Мягкие ткани и схожий фасон создают удивительную комбинацию зимнего лука.

2 А здесь можно наблюдать контраст. Черный хорошо сочетается с серым, и удачно дополняет внешний облик.

3 Короткие свитера и кофточки все еще в моде. Модницам, желающим приоткрыть часть живота, такие модели прекрасно подойдут в сочетании высокими спортивными брюками. Они подчеркивают стройность.

4 Пуховики – то, что вечно. Для активного времяпрепровождения – это отличный вариант, если остановиться на короткой модели.

5 Кожаные вещи – это практически хит предстоящего сезона. Кожаные брюки гармонично смотрятся как с короткими куртками, так и длинными элегантными шубами.

6 Еще один, не менее выигрышный вариант, это спортивный костюм в сочетании с короткой дубленкой. Обратите внимание, насколько прекрасна такая комбинация.

7 Кожаные куртки были и остаются в тренде. Они служат одним из самых удобных способов при создании спортивного лука. Нотки романтизма добавляет сумка.

8 Пальто не уступает свое место и продолжает находиться на пике моды. Сегодня девушки уже не представляют без него своих образов. Кроссовки и лосины с пальто – отличная альтернатива платью в прохладное время года. Одним из универсальных принтов была и остается клетка. Она дает возможность сочетать самые различные элементы гардероба.