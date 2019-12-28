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Модный спортивный стиль 2019-2020: тенденции, фасоны, трендовые модели (Фото)

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Модный спортивный стиль 2019-2020: тенденции, фасоны, трендовые модели (Фото)
02:29 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Активные девушки предпочитают спортивный стиль даже холодной зимой. Сегодня – это совсем не скучно.

  • 1

    В моде яркие и нежные тона, оригинальные фасоны и самые гармоничные сочетания. Какие? Смотрите дальше.

    Оказывается, шуба довольно хорошо сочетается с вещами спортивного типа. Взгляните на этот образ. Мягкие ткани и схожий фасон создают удивительную комбинацию зимнего лука.

  • 2

    А здесь можно наблюдать контраст. Черный хорошо сочетается с серым, и удачно дополняет внешний облик.

  • 3

    Короткие свитера и кофточки все еще в моде. Модницам, желающим приоткрыть часть живота, такие модели прекрасно подойдут в сочетании высокими спортивными брюками. Они подчеркивают стройность.

  • 4

    Пуховики – то, что вечно. Для активного времяпрепровождения – это отличный вариант, если остановиться на короткой модели.

  • 5

    Кожаные вещи – это практически хит предстоящего сезона. Кожаные брюки гармонично смотрятся как с короткими куртками, так и длинными элегантными шубами.

  • 6

    Еще один, не менее выигрышный вариант, это спортивный костюм в сочетании с короткой дубленкой. Обратите внимание, насколько прекрасна такая комбинация.

  • 7

    Кожаные куртки были и остаются в тренде. Они служат одним из самых удобных способов при создании спортивного лука. Нотки романтизма добавляет сумка.

  • 8

    Пальто не уступает свое место и продолжает находиться на пике моды. Сегодня девушки уже не представляют без него своих образов. Кроссовки и лосины с пальто – отличная альтернатива платью в прохладное время года. Одним из универсальных принтов была и остается клетка. Она дает возможность сочетать самые различные элементы гардероба.

  • 9

    Спортивный стиль – эта максимальный комфорт и стиль. Иногда так полезно отложить высокие каблуки и надеть что-то по-настоящему удобное. Эта зима предлагает десятки новых модных вариантов.

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Мода, Стиль, Образ, Мода 2020, Зима 2019-2020, Спортивные костюмы, Женский спортивный стиль, Модный спортивный стиль, Зимний спортивный стиль, Зимний женский образ.
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