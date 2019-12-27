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Без свитеров никак: идеальные зимние сочетания

Смотрите фото (16)
Без свитеров никак: идеальные зимние сочетания
14:18 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы считаете себя по-настоящему зависимой от стильных свитеров, то обратите внимание на лучшие наряды, которые мы для вас подготовили.

  • 1

    Черно-белый образ

    Любите толстые шерстяные свитера (а что же еще может быть лучшим средством от холода)? Тогда вы просто обязаны влюбиться в этот трендовый образ стритстайла. Простой белый свитер XXL из шерсти становится оригинальной и стильной вещью в сочетании с черными штанами, белыми ботинками и аксессуарами. Выглядит очень просто, элегантно и стильно. Этот наряд можно сочетать с пальто и куртками этой же цветовой гаммы. Идеальный вариант для офисного образа.

  • 2

    Свитер с вельветовой юбкой

    Этот наряд доказывает, что белые свитера прекрасно смотрятся с вельветовыми мини-юбками. Такой образ напоминает наряды в стиле 70-х годов, которые набирают популярность все больше и больше. Ну и не забудьте про теплые колготки и сапоги с высоким голенищем!

  • 3

    Свитер с юбкой миди

    Нет, романтические блузки – это не единственная вещь, которая прекрасно смотрится с юбками миди. Напротив, свитера из толстой шерсти смотрятся с юбками миди даже лучше, чем легкие и светлые блузки. Образ получается более современным и стильным, особенно, если отдать предпочтение вещам ярких тонов.

  • 4

    Свитер с джинсами

    Сочетание свитера и джинсов всегда было популярным, именно поэтому оно имеет множество вариаций. В этом сезоне наряд будет смотреться очень стильно, если заправите свитер в штаны, подчеркнув талию.

  • 5

    Наряд из пастельных тонов

    Вы просто обожаете свой свитер оверсайз лавандового цвета? Тогда не стесняйтесь его носить, ведь этот цвет стал трендом сезона осень-зима 2019/2020. Такой свитер идеально смотрится с юбкой миди золотистого цвета. Перед вами романтический и очень женственный осенний образ.

  • 6

    Белый образ

    Белый цвет – это не табу для зимы! Сочетайте свой белый свитер со штанами, пальто и обувью того же цвета. Это идеальный зимний наряд в минималистичном стиле от настоящих модниц и звезд Инстаграма.

  • 7

    Свитер с бежевым пальто

    Этот наряд еще раз доказывает, что базовые вещи способны создать очень элегантные, трендовые образы. Белый свитер, классическое бежевое пальто и черные кожаные штаны простого кроя – это все, что вам нужно для одного из самых стильных нарядов осени.

  • 8

    Свитер и пальто с леопардовым принтом

    Если в вашем гардеробе есть такая яркая, оригинальная и трендовая вещь, как это пальто с леопардовым принтом, то сочетайте его с простыми и сдержанными вещами. Например, вам точно понадобится черный свитер и джинсы на высокой талии.

  • 9

    Разноцветный образ

    Если у вас в шкафу давно лежит разноцветный свитер и вы не знаете, как и с чем его сочетать, то этот вариант точно для вас. Да, помимо джинсов существует множество вариантов сочетания… Например, обратите внимание на кожаные штаны клеш баклажанового цвета. Чтобы образ с ярким свитером был сбалансированным, нужно искать темный низ.

  • 10

    Свитер оливкового цвета

    Что делать со свитерами специфических оттенков? Все очень просто. Просто все остальные вещи в образе должны быть нейтральных тонов, преимущественно – светлых. Образ будет выглядеть ярко, гармонично и стильно.

  • 11

    Заправленный свитер

    Некоторые свитера из-за своего объема могут визуально увеличить вашу фигуру, что, конечно, нежелательно для каждой девушки. Чтобы избежать этого, заправляйте свитера в джинсы: вы тем самым подчеркнете талию и всю фигуру в целом. Именно поэтому ваш низ (юбки, шорты, брюки, джинсы) обязательно должны быть на высокой талии. И не забывайте про пояс, ведь он всегда выгодно подчеркивает женские формы.

  • 12

    Сочетание разных принтов

    А что же делать со свитером с ярким принтом? Советуем рискнуть и сочетать его со штанами или юбкой с другим принтом. Пусть наряд смотрится ярко и оригинально! Если, конечно, вы не боитесь быть в центре внимания. Помните, что в этом случае важно выбирать вещи в одной цветовой гамме.

  • 13

    Свитер с животным принтом

    Да, есть и такие оригинальные вещи, как свитер с животным принтом. Истинные модницы уже давно прикупили себе несколько таких! В этом случае старайтесь подобрать все остальные вещи в одном тоне. Лучший вариант – черный, как на фото. Ну и не забывайте о трендовых аксессуарах, ведь их всегда не хватает в любом образе.

  • 14

    Серый свитер с бежевым пальто

    Сочетание таких цветов выглядит очень стильно! Такой наряд идеально подойдет для выхода на работу. Серая юбка миди, свитер оверсайз и классическое бежевое пальто и замшевые сапоги бежевого цвета… Что еще нужно для стильного осеннего образа? Этот наряд доказывает, что серые свитера всегда выглядят очень элегантно.

  • 15

    Свитер с вышивкой

    Свитера с вышивкой всегда смотрятся оригинально. Носите их с простыми вещами, чтобы не сместить акцент и не перенасытить образ яркими вещами. Вдохновитесь образом на фото: благодаря серым брюкам создается контраст между верхом в стиле бохо и формальным низом.

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Мода, Стиль, Свитер, Мода 2020.
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