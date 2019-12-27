Новогодний мейк-ап 2020: красочные идеи праздничного макияжа (Фото)

Новости шоу бизнеса:Стильные идеи макияжа для зимних праздников!

Золотой макияж

Обилие золотых переливов в макияже – дурной тон. Однако это правило действует лишь на будничные образы, а вот в Новый год злата много не бывает! Конечно, не стоит слишком уж увлекаться, используя лак, тени, румяна и помаду золотого цвета.

Посмотрите на эту креативную идею: тут золото на веках, а так же на лбу и висках в виде блестящей чешуи. Однако на губах красный оттенок, а золото на них присутствует лишь в виде фрагментарной линии подводки. Красиво же, правда? И так необычно!

Макияж в стиле 1920-ых

Модницы в курсе, что сейчас все чаще интерес вызывают ретростили и винтажные наряды. Наступает 2020 год, минуло ровно столетие со времен 1920-ых. Так давайте же почтим то бурное время макияжем в подобном стиле. Вдохновитесь образами в духе героинь фильма "Великий Гэтсби".

У праздничного макияжа 1920-ых есть свои нюансы. Губы тогда красили довольно темной помадой, слишком широкий рот считался некрасивым, поэтому не старайтесь заводить подводку за контурок губ. Наоборот, лучше зрительно их уменьшить, если у вас от природы пухлые губы. Было принято очерчивать ложбинку на верхней губе, придавая ей форму сердечка. В тенях предпочтение отдавалось темным тонам. Уместен будет эффект смоки айс. И не будем забывать о важности прически! Стиль 1920-ых – это короткие волосы или локоны до плеч. Обратите внимание на ряд укладок и стрижек: объемные волны, паж, каре и так далее.

Макияж с гирляндой

Любой атрибут Нового года и Рождества может стать источником вдохновения для зимнего макияжа. Как насчет яркой гирлянды? Сделайте длинную подводку необычной формы, используя черный карандаш или жидкий лайнер. А поверх полоски нарисуйте точки яркого цвета, имитируя лампочки забавной гирлянды. Чтобы казалось, будто лампочки светятся, в центр каждого цветного кружка надо нанести точечку белого цвета и растушевать ее.

Зеленый макияж с омелой

Нарядный макияж с атмосферой праздника. Выбирайте типичные для новогодней палитры цвета: красный, золотой, зеленый. По поверью, принято поцеловать рядом стоящего, если стоишь под омелой. Так почему бы не дополнить макияж венком омелы на волосах? Готовьтесь расцеловать всех!

Макияж в восточном стиле

Как обладательница азиатских кровей, поделюсь с вами секретом восточных красавиц. Они (себя саму я к красоткам не причисляю) используют в традиционном макияже просто немерено косметики. Да-да, все эти "волоокие, большеглазые" и прочие эпитеты – результат подводок, теней и тому подобного. На празднике можно забыть о модном тренде "натуральная красота" и пуститься в эксперименты. Наклейте накладные ресницы, щедро наносите тени, используйте насыщенную помаду. Можно вообще устроить костюмированную вечеринку и дополнить макияж аксессуарами или маникюром в восточном стиле. Новый год – лучшее время для маскарада!

Макияж с ночными салютами

Креативная идея для самых смелых. Вдохновитесь калейдоскопом огней новогоднего фейерверка и нарисуйте цветными красками для фейс- и боди-арта вспышки салюта на лице. Получится еще оригинальнее, если вы используете светящееся в темноте краски. Так ваше творчество увидят даже ночью! Нет специальных красок? Не беда. Берем цветные тени и рисуем салюты на веках.

Чтобы рисунок походил на фейерверки в ночи, для фона используйте ночную палитру: синие, фиолетовые или черные тени. Помните, как мы советовали придать светящийся эффект гирлянде? Тут поступаем так же: в центр огонька наносим белую точку и растушевываем ее края. Так же можно добавить блестки – они создадут искрящийся эффект салюта.

Макияж "Мышка"

Согласно восточному календарю, 2020 год – год Мыши или Крысы. Используем эту идею в макияже? Вам понадобится лишь черный карандаш для глаз. Нарисуйте себе мышиный носик и усики. Для пущей красоты можно уложить волосы двумя пучками, формируя ушки.

Макияж с серебряными тенями и белой подводкой

Грядет год Металлической Мыши, добавляем сюда атмосферу искрящейся снегом зимы и вот уже серебро становится неотъемлемой деталью образа. Посмотрите на глаза Леди Гаги. Они просто восхитительно смотрятся, создавая выигрышный акцент при классическом макияже с алой помадой. Выбирая подводку под серебряные тени, отдайте предпочтение белому варианту с перламутром. Сейчас в моде жемчужные мотивы.

Макияж с рождественской карамелью

Кэти Перри знает толк в эпатажных образа не хуже Гаги. У девушки по-детски милая и симпатичная подводка с красно-белыми полосками. Очень похоже на то, что Кэти вдохновилась популярной рождественской сластью – полосатой карамелькой в виде изогнутого посоха. Можно ограничиться одним акцентом – самой подводкой. А можно добавить новогодних цветов, нанеся насыщенные тени. Например, зеленые или красные.

Макияж со снежинками

Сделайте смоки айс в синих, голубых и белых цветах, закрасив глаза от ресничек до самых бровей. А поверх теней нарисуйте красивые снежинки. Это настолько яркий акцент, что больше ничего другого вам не потребуется. Можно будет выбрать обычные румяна, помаду и лак.

Макияж с маской и яркой помадой

А если в новогодней суматохе вы не будете успевать сделать неординарный макияж, то прекрасным решением станет карнавальная маска. Вам лишь надо будет ярко накрасить губы – и вуаля! Роскошный праздничный образ готов. Девушки в масках всегда выглядят загадочными и сексуальными красавицами.