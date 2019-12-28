Маникюр на Новый год 2020: эффектные варианты праздничного дизайна (Фото)

1 Такой маникюр украсит ваши руки как в обычный день, так и на каком-либо праздничном мероприятии. Сливовый и черный цвета отлично сочетаются, но при этом требуют соответствующего платья. Внимание стоит уделить безымянным ногтям – здесь создан двойной лунный маникюр с помощью розового лака и металлических полосок. Ничего лишнего – а посмотрите, как эффектно выглядят ногти!

2 В 2020 году черный маникюр по-прежнему останется модным. Вы можете сделать его даже на новогодний праздник. Особых сложностей в работе не наблюдается. Просто покрасьте ногти черным (либо черно-синим) лаком, а после того как покрытие высохнет, нанесите сверху полоски белым лаком. Учтите, что рисунок должен выглядеть абстрактным, а сами линии обязательно должны пересекаться.

3 Каждый ноготь в этом интересном дизайне становится маленьким шедевром нейл-арта. Мастер взял самую ходовую для праздничного маникюра гамму – розовый, серебряный, черный лаки. Посмотрите, как необычно он решил вопрос украшения ноготков. Здесь и сложный трехцветный рисунок, и однотонное покрытие, и пирамидки из крупных стразов. Такой маникюр уж точно привлечет внимание на любой вечеринке.

4 Согласитесь, такой маникюр смотрится богато, несмотря на сравнительную простоту создания. Ногти средней длины подпилите полуквадратом, а затем покройте черным лаком. Теперь наступает самая ответственная часть работы – необходимо будет выложить по ногтям цепочки золотистых стразов. Выбирайте камушки разных размеров, чтобы создать эффект объемного рисунка. И соблюдайте при этом правила градиента!

5 Этот роскошный маникюр, несомненно, станет вашим главным украшением на предстоящем праздничном мероприятии. Лучше всего делать его на наращенные овальные ногти. Вы даже можете немного заострить их для большего эффекта. Для работы выбраны черный лак и лак цвета слоновой кости. Именно это сочетание и делает маникюр стильным. А разнообразные украшения дополнили образ утонченной женщины.

6 Для новогоднего вечера хочется подыскать какой-то необычный вариант маникюра. Теперь у вас есть возможность прийти на праздник во всеоружии. Ведь ваш маникюр, выполненный светло-вишневым лаком, будет смотреться великолепно. Особенный шик придаст ему яркое украшение из разноцветных стразов на безымянном ногте. Чтобы разнообразить дизайн, вы можете отдельные ногти дополнить тонкой розовой аркой.

7 Темно-фиолетовый лак с металлическим отливом – это один из самых модных трендов нового сезона. Поэтому ногти, покрашенные им, привлекут внимание всех окружающих. А если вы вдобавок к этому еще и украсите безымянные ноготки декоративными камушками разных оттенков, то можете быть уверены – окажетесь в центре внимания на любом празднике. Помните о том, что к такому маникюру нужен соответствующий наряд.

8 Изящество этого маникюра сложно не заметить. Бледно-розовый лак позволяет создать уникальный дизайн ногтей, особенно если добавить в качестве декора прозрачные бульонки. Такое текстурное покрытие стоит сделать диагональным и распределить сразу на два ногтя, чтобы при соединении пальцев создавался эффект бриллиантовой пирамидки. Ногти лучше всего выровнять квадратом.

9 Для того чтобы продемонстрировать окружающим свою утонченность, можете использовать вот такой вариант ногтевого дизайна. В работе над маникюром были использован бледно-розовый лак, а также белый для нанесения френча. Результат будет роскошным, если добавить контрастные зеленые стразовые украшения. Условием для того чтобы выполнить этот маникюр, является достаточная длина ноготков.

10 Такой маникюр понравится девушкам, которые ценят многоцветный дизайн ногтей. В работе были использованы три цвета лака – розовый, белый, серебряный. Вы можете по-разному решить вопрос украшения. Например, воспользуйтесь идеей мастера – нанесите несколько металлических полосок на средний ноготь. Эффектность такого приемы обеспечена тем, что полоски не являются параллельными.

11 Для праздника хочется сделать какой-нибудь особенный маникюр, и предлагаемый вариант дизайна вполне вам это позволяет. Темно-сливовый лак идеально смотрится на длинных заостренных ногтях. Особый эффект придает ему глянцевое покрытие. А для того чтобы маникюр служил настоящим украшением, используйте контрастные желтые стразы, которые можно диагонально наклеить сразу на несколько ногтей.

12 Черный лак способен подчеркнуть изящество ваших ногтей. Однако вы можете создать уникальный маникюр, используя не простой лак, а с блестками. Равномерно распределенный но ногтям, такой состав создает эффект присутствия глубокого космоса на ваших руках. Элегантное дополнение в виде черных булёнок на безымянном пальце только сделает результат более впечатляющим.

13 Достаточно простой вариант ногтевого дизайна позволит вам, тем не менее, почувствовать себя элегантной и стильной. Для работы потребуется обычный черный гель-лак. Наносить его на ногти следует сплошь, добиваясь идеального ровного покрытия. Затем сделайте акцент на безымянном ногте, изобразив несколько точечных арок. Маникюр может быть ежедневным, а также подходит для встречи Нового года.

14 Маникюр на ногти, покрытые бесцветным лаком, будет особенно хорош, если вы используете технику черного френча. Полоски могут быть достаточно широкими, главное – соблюдать их толщину на всех без исключения ногтях. Впрочем, на безымянном ногте можно сделать акцент, полностью покрыв его черным лаком и украсив стразами у лунки. Маникюр может считаться праздничным и при этом выглядит очень молодежно.

15 Собираясь на праздник или романтическое свидание, заранее позаботьтесь о подходящем маникюре. Возможно, именно этот вариант заставит всех окружающих замереть от восторга. Создан маникюр при помощи бордового и красного лаков. Сделайте градиент с потемнением к кончикам ногтей. А на безымянный ноготь нанесите стразы или болонки – главное, побольше блеска. Ногти должны быть длинными и заостренными.

16 Хотите выглядеть сногсшибательно? Сделайте вот такой необычный маникюр, который, несмотря на то, что кажется довольно сложным, на самом деле не отнимает много времени. Для него нужно выбрать сочетание трех цветов – розовый и два красных оттенка, которые различаются всего на один тон. Сверху на розовое покрытие ложатся по диагонали два красных мазка. Такой маникюр выглядит стильно и оригинально.